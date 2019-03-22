Samsung Galaxy A50 Kutu Açılımı - Orta Seviyenin Yeni Kralı Mı?

Samsung Galaxy A50 inceleme videosu öncesinde kutu açılımını yapıyor ve bu kutu açılışında Galaxy A50'nin kutu içeriğinin yanı sıra ilk yorumlarımızı da sizlerle paylaşıyoruz.

Samsung Galaxy A50 Teknik Özellikleri

İşlemci: Exynos 9610 (4x Arm Cortex-A73 2.3GHz + 4x Arm Cortex-A53 1.7GHz)

Arka Kamera: 25MP, f/1.7, 5MP, f/2.2, 8MP, f/2.4 ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 25MP, f/2.0

Ekran:6.4-inç: FHD+ 1080 x 2340

Bellek: 6GB

Depolama: 64GB + 512GB’a kadar microSD desteği

Batarya: 4000 mAh

Samsung Galaxy A50 Fiyatı

Samsung Galaxy A50 Türkiye'de 2850 TL'den satışa çıktı.