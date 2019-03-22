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  4. Samsung Galaxy A50 Kutu Açılımı - Orta Seviyenin Yeni Kralı Mı?

Samsung Galaxy A50 Kutu Açılımı - Orta Seviyenin Yeni Kralı Mı?

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Samsung Galaxy A50 inceleme videosu öncesinde kutu açılımını yapıyor ve bu kutu açılışında Galaxy A50'nin kutu içeriğinin yanı sıra ilk yorumlarımızı da sizlerle paylaşıyoruz.

Samsung Galaxy A50 Teknik Özellikleri

İşlemci: Exynos 9610 (4x Arm Cortex-A73 2.3GHz + 4x Arm Cortex-A53 1.7GHz)
Arka Kamera: 25MP, f/1.7, 5MP, f/2.2, 8MP, f/2.4 ultra geniş açılı kamera
Ön Kamera: 25MP, f/2.0
Ekran:6.4-inç: FHD+ 1080 x 2340
Bellek: 6GB
Depolama: 64GB + 512GB’a kadar microSD desteği
Batarya: 4000 mAh

Samsung Galaxy A50 Fiyatı

Samsung Galaxy A50 Türkiye'de 2850 TL'den satışa çıktı.

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