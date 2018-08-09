Samsung Galaxy Note 9 ve Note 8 Karşılaştırması

Bu blog yazımızda Samsung Note 9 ve Note 8 karşılaştırması yaptık. Samsung Note 9 ve Note 8’i tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatı ile karşılaştırdık. Note 9 alınır mı? Note 9’a geçilir mi? Note 8 alıp geçmek daha mı mantıklı? Samsung Note serisi hayranı olarak hangi cihazı satın alacağınıza karar veremiyorsanız, Note 9 vs Note 8 karşılaştırma yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Samsung Note serisinin - belki de - son üyesi Galaxy Note 9, Samsung Unpacked 2018 etkinliğinde tanıtıldı. Özellikle S-Pen’i seven Note kullanıcılarının merakla beklediği Samsung Note 9’un incelemesini olay yerinden canlı olarak sizlerle paylaştık. Tasarımsal olarak Note 8’den çok da farklı olmayan Note 9, donanım noktasında farkını gösteriyor. 6.4 inç QHD+ sAMOLED “çentiksiz” sonsuz ekran, 4000 mAh batarya, Qualcomm Snapdragon 845/ Samsung Exynos 9810 işlemci, 6GB bellek, 512GB’a kadar dahili bellek, Bluetooth S-Pen ile gelen Samsung Galaxy Note 9, hiç şüphesiz 2018’in en iyi akıllı telefonları arasında. Peki, dolar kurunun günden güne arttığı şu zamanlarda Note 9’a geçmek mantıklı mı? Bir Note 8 kullanıcısı değişim kampanyasını düşünerek Note 9’a geçmeli mi? Note 8, hala alınabilir bir telefon mu? Note 5 veya daha eski bir Note telefon kullanan biri Note 9’a mı geçmeli? Karar vermekte zorlanan kullanıcılar için Note 9 ile Note 8’i özellik, fiyat açısından karşılaştırdık. Umarız bu yazı karar verme noktasında yardımcı olur.

Samsung Note 9 ve Note 8 Karşılaştırması:

Bluetooth S-Pen

Samsung Note serisinin tercih edilmesindeki en büyük belki de tek neden olan; S-Pen olduğundan kalem ile başlamakta fayda var. Note 9 S-Pen, gücünü Bluetooth teknolojisinden alıyor. Ayrı olarak satın alınabilen ve farklı renklerde satışta olacağı söylenen yeni S-Pen, telefona dokunmadan pek çok işlemi yapmanızı sağlıyor. Üzerindeki butona dokunarak sunumlarınızı, kamerayı, uygulamalarınızı kontrol edebiliyorsunuz. 4096 basınç seviyesine sahip olan S-Pen, 40 dakikalık şarjla 30 dakika kullanım sunuyor. Note 8’de kullanıcıların en çok şikayet ettiği şeylerden biri olan S-Pen’in yedeğinin olmaması ve üzerinden butonunun işlevsiz olması sorunu Note 9 ile çözülmüş oldu. Note telefonunuzu iş amaçlı kullanıyorsanız Note 9’a geçmek için bir sebebiniz var. S-Pen’i not almak, ara sıra da olsa çizim yapmak dışında kullanmıyorsanız veya Note’u Samsung’un en son, en güncel telefonu olduğu için satın almayı düşünüyorsanız Note 9’a geçmek için bir sebebiniz yok.

Batarya

Note 8 kullanıcılarının ortak şikayetlerinden birisi olan bataryanın günü çıkaramaması Note 9 ile çözülmüşe benziyor. Note 7’de ağzı yanan Samsung, Note 8’de birkaç aşamalı batarya testi uygulamasına geçmişti. Bu yüzden Note 8’de büyük çaplı bir batarya sorunu yaşanmadı lakin 3300 mAh batarya çoğu kullanıcı tarafından eleştirildi. Samsung, Türkçe - yabancı tüm forumlarda, sosyal medyalarda göreceğiniz batarya isyanından bıkmış olacak ki; Note 9’da batarya kapasitesini artırmış. Note 9’un 4000 mAh bataryası günü rahatlıkla çıkarmak için gayet yeterli gözüküyor. Öte yandan Bluetooth S-Pen’in şarja ne kadar etkisi olacak zamanla göreceğiz.

Depolama

Note 9 ile yeni depolama seçenekleri karşımıza çıkıyor. 128GB ve 512GB dahili depolama alanı hafıza kartı kullanmak istemeyen kullanıcılar için en iyi seçenekler. Bildiğiniz üzere Note 8’in 128GB modelini Samsung Türkiye garantili olarak satın almak mümkün değil. 64GB modelinde de hafıza kartı video çekiminde bazı sorunlar yaşatıyor. Depolama sorununa çözüm Note 9 ile geldi. Tabii ki; ek depolama alanı isteyenler için microSD kart desteği mevcut. Fiyatları uçuk, bulunabilirliği imkansız olsa da; 512GB hafıza kartı destekliyor Note 9. Burada tercih son kullanıcının. Kaliteli hafıza kartı kullanıyor veya fotoğraf, videolarınızı Google Fotoğraflar veya başka bir bulut servise kaydediyorsanız, 128GB ithalatçı garantili/64GB Samsung Türkiye garantili Note 8 sahibi olarak “Benim için yeterli” diyorsanız, Note 9’a geçmek için bir sebebiniz yok.

Çift Diyafram, AI Kamera

Gelelim Note 9’un kamerasına… Note 9’un kamera özelliklerinin S9+ ile aynı olacağını aylar öncesinden biliyorduk; öyle oldu. Samsung, S9+’da kullandığı çift diyaframlı, insan gözüne benzer şekilde çalışan kameranın aynısını Note 9’da kullandı. Arkadaki ana kamera gün ışığına göre f/1.5 ve f/2.4 diyafram arasında geçiş yaparken, 12MP ikinci kamera 2x yakınlaştırma ve bokeh (arka plan bulanık) fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Note 9 kamerası, çektiğiniz objeye göre renk ayarını otomatik olarak yapıyor ve bulanıklık, göz kırpması, titreme gibi fotoğrafın kalitesini alt üst eden bir kusur tespit ettiğinde tekrar çekim yapmanız konusunda uyarıyor. Ultra ağır çekim modu, AR emoji gibi Note 8’in kamerasında olmayan özellikler de mevcut. Özetle Note 9 kamerası Note 8’e göre oldukça gelişmiş. Fazlasıyla fotoğraf, video çekenler için yükseltme sebeplerinden biri olabilir. Bu noktada Note 8’in kamerasının kötü olmadığını belirtmekte fayda var. S9+, Note 9 kadar gelişmiş olmasa da sosyal medya paylaşımları için gayet yeterli.

Performans

Note 9, elbette daha hızlı işlemci ile geliyor. Türkiye’de satılan modelinde Samsung Exynos 9810, yurt dışı modelinde de Qualcomm Snapdragon 845 işlemci bulunuyor ancak Note 8 de hala hızlı bir cihaz. Çıktığı günden bu yana birçok yüksek boyutlu güvenlik güncellemesi alan Note 8, hızından hiç ödün vermedi. Android Pie 9.0 yazılım güncellemesini aldığında da yüksek performansını devam ettirecektir. Note 9 reklamına aldanıp Note 8 cihazınızdan soğumayın! Note 8, Exynos modeli de Snapdragon modeli de hala canavar gibi çalışıyor.

Stereo Hoparlörler:

Note 8'in eleştirilen yanlarından biri olan; mono hoparlörler Note 9'da yerini stereo hoparlörlere bıraktı. Note 9'da S9 gibi stereo hoparlörün yanı sıra Dolby Atmos desteği mevcut.

Fiyat

Tabii ki; kararı etkileyecek en önemli faktör fiyat. Eğer Samsung, Note 5’de olduğu gibi etkileyici bir değişim kampanyası sunarsa Note 9’a geçmek mantıklı olabilir. İlk kez Note telefon alacaklar için Note 9, pek mantıklı değil. Note 9 özelliklerinden etkilenip ilk kez Note kullanacaklar için de bir süre beklemelerini tavsiye ederim. Note 9 fiyatı (128GB 6499 TL, 512GB 7499 TL) birkaç ay içerisinde - ciddi oranda olmasa da - düşecek, Note 8 fiyatı da uygun seviyeye gelecektir.