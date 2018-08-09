Samsung Galaxy Note 9, S9 ve S9+ Karşılaştırması

Bu blog yazımızda yeni tanıtılan Samsung Galaxy Note 9 ile kamerasıyla öne çıkan Galaxy S9 ve S9+ modellerini karşılaştırdık. Note 9 ile aynı kamera özelliklerine sahip, biraz daha uygun fiyatlı olan iki modelin karşılaştırmasını yaptık. Note 9 ile S9+ arasında kalanlar için faydalı olacağını düşünüyoruz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S9+ ve S9 adlı gelişmiş akıllı telefon modellerini geçtiğimiz yılın MWC 2018 fuarında tanıtmıştı. Bu akıllı telefonlar, düşük ışıkta da iyi fotoğraflar çekebilmeleri için çift diyaframlı kamera ile donatılmaları, 960 FPS yavaşlatılmış video çekebilmeleri ve de Dolby Atmos destekli stereo hoparlör sistemine sahip olmalarıyla öne çıkmışlardı.

Ayrıca Galaxy S8 ve S8+’a göre tasarım ve donanım anlamında çok değişmeyen bu akıllı telefonlarda, Galaxy S8’de yeri pek beğenilmeyen parmak izi sensörü, arka tarafta kameranın altına alınmıştı. 2018’in Mart ayında ülkemizde de satışa sunulan S9 ve S9+’ın an itibariyle fiyatları ise "Samsung Türkiye Mağazası'nda" S9 64GB için 4.899TL, S9+ 64GB için 5.499TL şeklinde. Galaxy Note 9 ise 128GB modeli 6499 TL, 512GB modeli de 7499 TL olarak belirlendi.

Samsung’un yeni tanıttığı Galaxy Note 9, 2018'in en iyi aynı zamanda da en pahalı akıllı telefonlarından biri. Bu blog yazımızda Note 9 ile aynı kamera özelliklerine sahip fiyat olarak biraz daha uygun modeller olan Galaxy S9 ve S9+'ı Note 9'un karşısına koyduk. Samsung Note 9 ve Galaxy S9, S9+ karşılaştırmamıza geçmeden önce bu üç akıllı telefon modelinin teknik özelliklerine bakalım:

Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy S9, S9+ Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S9 Ekran 6.4 inç 2960x1440, 516 ppi 6.2 inç 2960x1440, 529 ppi 5.8 inç 2960x1440, 570 ppi İşlemci Qualcomm Snapdragon 845/Samsung Exynos 9810 Qualcomm Snapdragon 845/Samsung Exynos 9810 Qualcomm Snapdragon 845/Samsung Exynos 9810 Arka Kamera 12 MP çift arka 12 MP çift arka 12 MP Ön Kamera 8 MP 8 MP 8 MP Bellek 6 GB / 8 GB 6 GB 4 GB Depolama Alanı 128GB/512GB (Toplam 1TB'a kadar) 64GB/128GB/256GB (400GB'a kadar) 64GB/128GB/256GB (400GB'a kadar) Batarya 4.000 mAh 3.500 mAh 3.000 mAh Bağlantı USB C USB C USB C Boyut ve Ağırlık 162 x 76.3 x 8.6 mm, 195 g 158.1 x 73.8 x 8.5 mm, 189 g 147.7 x 68.7 x 8.5 mm, 163 g Parmak İzi Sensörü Arkada Arkada Arkada İşletim Sistemi Android 8.1 Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Fiyat 6.499 TL 5.499 TL 4.899 TL

Tasarım

Aslına bakılırsa Galaxy S9+ ile Galaxy Note 9 modelleri, birbirleriyle temelde çok fazla şey paylaşıyor. Bu sebepten ötürü benzerlikleri fazla olacak. Fakat alacağım akıllı telefon en iyisi olsun diyorsanız, Galaxy Note 9’a yönelmeniz gerek. Çünkü Note 9, S9+’ın eksik kaldığı bazı noktaları da tamamlıyor.

Tasarım anlamında çok fazla benzer olan Galaxy S9+ ve Galaxy Note 9’u arka kameralarının yerleşimi sayesinde ayırt edebileceğiz. Çünkü sızdırılan görüntülerden gördüğümüz üzere Note 9, aynı Note 8’deki gibi yatay yerleşimli ve çift lensli bir arka kameraya sahip olacak. S9+’ta ise bu çift lensli kameranın dikey olarak konumlandırıldığını biliyoruz. Ayrıca Note 9’un S9+’a göre biraz daha geniş bir gövdeye sahip olmasını bekliyoruz. S9 ise bu modellerden genişlik anlamında daha az olan boyutuyla daha rahat bir şekilde ayırt edilebiliyor. Çünkü S9 ile S9+ arasında bile 5 mm’lik bir genişlik farkı bulunuyor. S9+ ile Note 8 arasındaki genişlik farkı ise 1 mm idi. Note 9’da da bu farkın pek değişmeyeceğini biliyoruz.

Ekran boyutları olarak bakarsak da Galaxy Note 9’un 6.4 inç’lik bir sAMOLED ekrana sahip. Bu noktada, Note 8’in ekran boyutunun 6.3 inç, S9+’ın 6.2 inç ve S9’un da 5.8 inç olduğunu hatırlatabiliriz. Note 9’un, S9+ ve S9’a göre en büyük farkları ise S Pen kalemine sahip olması, daha büyük bataryası, daha parlak ve canlı ekranı gibi şeyler oluyor.

Donanım

İlk olarak akıllı telefonların genelde en çok kıyaslanan kısımları olan ekranlarına bakacak olursak. Az önce de bahsettiğimiz gibi Note 9’da 6.4 inç’lik bir ekran var. Bu da S9 Plus’ın 6.2 inç’lik, S9’un ise 5.8 inç’lik ekranından daha büyük olacağı anlamına geliyor. Note 8’e göre ise 0.1 inç’lik bir artış olmuş. Fakat kıyaslamakta olduğumuz bu üç model arasında piksel yoğunluğu en fazla olan, ufak ekrana sahip olduğu için S9 oluyor. Çünkü üç modelin de çözünürlükleri 1440 x 2960 piksel şeklinde.

Aynı zamanda çerçeve kısmı en az yer kaplayan model de S9 oluyor. Kamera özelliklerine baktığımızda da üç modelin neredeyse tamamen aynı kameralara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hepsi 12MP (F1.5/2.4) + 12MP (F2.4), 960 kare saniye yavaş çekim özelliklerine sahip kameraları bünyelerinde barındırıyorlar.

Samsung Galaxy Note 9'un geçtiğimiz günlerde sızdırılan kutusu. Kutunun üzerinden birçok teknik özelliği görülebiliyor.

Galaxy Note 9’un depolama alanına baktığımız zaman ise iki seçenek karşımıza çıkıyor. 128GB modelde 6GB bellek, 512GB modelde 8GB bellek yer aluyor. Cihaz, 512GB’a kadar SD kart desteği sunuyor. 512GB’lık dahili hafızalı bir Note 9 alarak, 512GB’lık bir de SD kart eklediğinizde akıllı telefonunuzun içerisinde 1TB gibi inanması güç bir depolama alanı elde edebileceksiniz. Bataryasının 4.000 mAh kapasitesinde olduğunu da belirtelim.

Cihazın işlemcisi ve GPU’su ise S9 Plus ve S9 modelleri ile aynı. Yani Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisini ve Adreno 630 GPU’sunu Note 9’da da görüyoruz. Note 9, bu teknik özellikleri ile diğer iki modelden hem daha büyük bir bataryaya sahip oluyor, hem de daha fazla kapasitede SD kart desteği sunuyor. Ayrıca yazılım olarak da S9 ve S9+’taki Android 8.0 yerine Android 8.1 sürümüyle geleceği biliniyor.

Fiyat

An itibariyle Galaxy S9’un 64GB’lık versiyonunun ülkemizde 4.899TL’den satıldığını belirtmiştik. S9 Plus’ın 64GB’lık versiyonu ise 5.499TL’den satılmakta. Galaxy Note 8’in 64GB’lık versiyonu 5.499TL fiyat ile satılıyor. Galaxy Note 9’un 128GB’lık versiyonu 6499TL fiyat ile satılıyor. Bu fiyatların Samsung Türkiye Mağazası'ndaki fiyatlar olduğunu, çeşitli e-ticaret sitelerinden çok daha ucuza satın alınabildiğini belirtelim. Son derece kullanışlı S Pen kalemi, biraz daha büyük ekranı ve bataryası, bir de yüksek kapasitesi sayesinde Galaxy Note 9, şüphesiz şekilde fiyatını hakeden bir akıllı telefon.

Eğer bu saydığımız özellikleri sizin için kritikse ve yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız, Note 9’un piyasaya çıkışını bekleyip fiyatına göre bir karar vermenizi tavsiye ederiz. Fakat bu saydığımız özellikler sizin için pek de önemli sayılmazsa, Note 9’a çok yakın özelliklere ve boyutlara sahip olan S9 Plus’I da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tüm bu batarya, kapasite ve ekran büyümesiyle birlikte fiyatın da hızla artışı bütçenizi zorluyorsa fakat illa yeni bir Samsung akıllı telefon almak istiyorsanız S9 da beklentilerinizi muhtemelen fazlasıyla karşılayacaktır.