Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus İnceleme Videosu Paylaşıldı!

Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e özellikleri, fiyatı, çıkış tarihini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Galaxy Unpacked 2019 etkinliğine sayılı günler kala Samsung Galaxy S10 inceleme videosu geldi. Evet, S10 henüz resmi olarak tanıtılmadı ancak ilk bakış videosu YouTube üzerinden paylaşıldı.

Samsung’un 20 Şubat’ta resmi olarak tanıtacağı 10. yıl özel akıllı telefon modelleri Samsung S10, S10 Plus ve S10e’nin tasarımdan donanımına yazılımına hatta çıkış tarihine tüm detayları öğrendik. Şimdi de haftalardır konuşulan cihazların inceleme videoları karşımızda. GO2mobile kanalı tarafından Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ inceleme videosu paylaşıldı. 2 dakikalık videoda Samsung Galaxy S serisinin yeni üyeleri netlikle gösteriliyor, teknik özellikleri paylaşılıyor.

Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş çentikli (Infinity O) ekran, cama gömülü ultrasonic parmak izi okuyucu, üçlü kamera sistemi, kablosuz güç paylaşımı (başka bir cihazı kablosuz şarj) ile daha birçok dikkat çekici özellikle bizleri karşılayacak olan Samsung Galaxy S10 ailesine dair tüm detayları lansman günü web sitemiz ve YouTube kanalımız üzerinden sizlerle paylaşacağız. 20 Şubat Galaxy UNPACKED etkinliğinde görüşmek üzere!