Samsung Galaxy S10 Özellikleri ve Fiyatı (Exynos 9820 ve Snapdragon 855 Karşılaştırması)

Samsung Galaxy S10 tanıtıldı; cihazın tasarım detayları, özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi resmileşti. Mobil Dünya Kongresi 2019 etkinliği öncesi tanıtılan Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e telefon, Samsung Exynos 9820 ve Qualcomm Snapdragon 855 işlemciyle geliyor. Peki, iki mobil işlemci arasındaki farklar neler? Hangi Samsung S10 modelini satın almalı?

Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e Özellikleri:

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S10, 25 Şubat 2019 Mobil Dünya Kongresi’nden birkaç gün öncesinde düzenlenen Unpacked 2019 etkinliğinde tanıtıldı. Her sene olduğu gibi yeni Galaxy, etkinlikten hemen sonra ön siparişe açıldı. Samsung S10 ailesinin çıkış tarihi; 27 Şubat 2019 olarak paylaşıldı. Bu sene Samsung’dan üç ayrı model gördük. Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e modelinin tümü Unpacked etkinliğinde tanıtıldı.

Samsung Galaxy S10 (SM-G973F), Galaxy S9 ile aynı boyutta ancak çok daha ince çerçevelere sahip. Cihaz, 6.1 inç ekran, tek ön kamera ile geliyor, 5G desteği sunuyor. Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F) ise; Galaxy S9 Plus ile aynı büyüklükte. 6.4 inç ekranlı model, üç arka kamera, iki ön kamera, 5G desteği ile geliyor. Ayrıca üç model arasında en büyük batarya ve en yüksek fiyat etiketine sahip model S10 Plus. 5.8 inç ekrana sahip olan Samsung Galaxy S10e (SM-G970F) ise; diğer modellere kıyasla hem donanımsal olarak biraz kırpılmış hem de tasarımsal farklılıkları olan uygun fiyatlı bir model. Üç modelde de Samsung Galaxy A8s cihazında kullanılan yeni ekran tasarımı Infinity O’yu görüyoruz.

Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e Türkiye Fiyatı:

Samsung S10, S10 Plus ve S10e'nin Türkiye fiyatları şöyle:

Galaxy S10e, 128GB: 5499₺

Galaxy S10, 128GB: 6599₺

Galaxy S10 Plus, 128GB: 7499₺

Galaxy S10 Plus, 512GB: 8999₺

Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e Ön İnceleme Videoları:

Samsung S10, S10 Plus ve S10e ön inceleme videosunda S10 ailesinin öne çıkan özelliklerine değindik. Samsung S10, S10 Plus ve S10e detaylı inceleme videoları çok yakında Tamindir YouTube kanalında sizlerle olacak.

Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e Kutu Açılımı (Unboxing):

Samsung S10 Plus kutu açılımı (unboxing) videosunda cihazın kutusundan çıkanlara birlikte bakıyoruz. S10 ailesinde en çok ilgi gören model S10 Plus kutu içeriğini merak edenler için Samsung Galaxy S10 unboxing videosu yayında. Samsung Galaxy S10 ve S10e ofimize ulaştığında onların da kutu açılış videolarını sizlerle paylaşacağız. Hemen arkasından da Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e inceleme videoları sizlerle olacak.

Ultrasonik ekrandan parmak izi okuma, kablosuz güç paylaşımı (kablosuz şarj destekleyen bir cihazı dokundurarak şarj etme) gibi gelişmiş özelliklere de sahip olacak olan Samsung Galaxy S10 telefonlar, Qualcomm’un Snapdragon 855 mobil platformu ve Samsung’un Exynos 9820 işlemcisini kullanacak. Her sene olduğu gibi Samsung Türkiye tarafından Exynos model satılıyor, Hepsiburada, n11, Amazon gibi e-ticaret sitelerinde ithalatçı garantili olarak Snapdragon modeli satışta. Peki, Qualcomm Snapdragon 855 ve Samsung Exynos 9820 işlemci arasındaki farkları biliyor muyuz?

Samsung Exynos 9820 ve Qualcomm Snapdragon 855 Karşılaştırma

Qualcomm’un 2019 akıllı telefonlara hayat verecek olan yeni mobil işlemcisi Snapdragon 855, 7nm üretim teknolojisine sahipken, Samsung’un yeni mobil işlemcisi Exynos 9820 8nm üretim teknolojisine sahip. Cihaz henüz tanıtılmadan yapılan testlerde Snapdragonlu model, Exynos modelden çok daha yüksek puan aldı. Tabii ki; performans kadar pil ömrü de önemli. Snapdragonlu Samsung cihazların daha performanslı çalıştığını, daha az takılma/donma gibi sorunlar çıkardığı, biraz daha iyi pil ömrü sunduğu bir gerçek ancak bu sene roller değişebilir. Benchmark uygulamalarından çıkan test sonuçlarından ziyade gerçek kullanıcı deneyiminin önemli olduğunu düşünüyorum.

Exynos 9820, önceki Exynos çipler gibi Snapdragon çipinden daha iyi video kaydetme yeteneklerine sahip. Örneğin; 9820, 8K çözünürlükte 30fps, 4K çözünürlükte de 150fps video kaydı yapabilirken; Snapdragon 855, sadece 4K çözünürlükte 60fps video kaydını destekliyor. Ancak 855’in HDR video çekme yeteneği var. 9820’de HDR10+ çekim desteği mevcut. 855 ve 9820’nin ortak yanları yok değil. İki mobil işlemci de yapay zeka görevleri için özel sinir işleme birimlerine (NPU) sahip, UFS 3.0 depolama (9820 ayrıca UFS 2.1 için geriye uyumluluğa sahip), LPDDR4 RAM desteği sunuyor ve mobil ağlar üzerinden 2Gbps indirme, 316 Mbps yükleme hızlarıyla geliyor. İki çip de ekstra modemle 5G ağlarda çalışabiliyor.

Şimdi de Samsung Exynos 9820 ile Qualcomm Snapdragon 855 işlemci arasındaki farkları tablo üzerinde görelim: