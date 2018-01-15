Samsung The Wall - Televizyon Terimi Tarih Oldu!

Samsung, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2018 fuarında en iddialı cihazlarından bir tanesi ile sahne aldı. Dünyada ilk kez microLED teknolojisini kullanan, 146 inçlik dev televizyonunu tanıtan Güney Koreli şirket, yeni bir televizyon çağının da kapısını araladı. Samsung'un The Wall adındaki üstün özellikli televizyonu hakkındaki her şey inceleme videomuzda. İyi seyirler!

Dünyada Eşi Benzeri Yok: Samsung The Wall

146 inç boyutundaki Samsung The Wall, neredeyse sıfır çerçeveli ekranıyla görenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor. Kare şeklindeki birden fazla küçük ekranın birleştirilerek yapıldığı televizyon, aynı zamanda modüler olarak da kullanılabiliyor; yani televizyonu hangi boyutlarda kullanacağınız tamamen size kalmış.

Dünyadaki ilk microLED teknolojisine sahip televizyon olan The Wall, bu sayede üstün bir renk performansı sunuyor. Yüksek bir enerji verimliliğiyle, diğer televizyonlardan çok daha uzun bir ömre sahip olan The Wall, 4K çözünürlük kalitesi ile geliyor.

CES 2018'de görücüye çıkan televizyonun seri üretimine henüz başlanmadı. Sahip olduğu özelliklerle birçok ilke ev sahipliği yapan The Wall, izleyiciye inanılmaz bir deneyim sunuyor. Dolayısıyla, Samsung'un The Wall ile televizyon kavramını baştan aşağı değiştirmesi içten bile değil. Güney Koreli şirketin, üstün özellikli televizyonunun üretimine 2018'in ikinci yarısında başlaması beklenirken, fiyat etiketinin ne olacağına dair ayrıntılar henüz netleşmedi.

CES 2018'deki en yeni teknolojileri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İyi seyirler!