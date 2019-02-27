Sony'de Değişen Bir Şey Yok! - Xperia 10, Xperia 10 Plus Ön İnceleme!

Sony Xperia 10 ve 10 Plus inceleme videosu öncesinde ön inceleme videolarıyla karşınızdayız. Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus ön incelemelerinde cihazların genel kullanımı, kamera detayları ve önemli özelliklerini sizlere aktarıyoruz.

Sony Xperia 10 ve 10 Plus Teknik Özellikleri

Sony Xperia 10 Sony Xperia 10 Plus Ekran 6" Full HD+ 21:9 Genişletilmiş Ekran

Corning Gorilla Glass 5 6.5" Full HD+ 21:9 Genişletilmiş Ekran

Corning Gorilla Glass 5 İşlemci Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 636 Bellek 3GB RAM 4GB RAM Depolama 64GB

512GB'e kadar artırılabilir 64GB

512GB'e kadar artırılabilir Arka Kamera 13MP f/3.0 76.4° Geniş Açı + 5MP f/4.0 87.9° Açı Çift Arka Kamera (21:9 Çekim, Bokeh Efekti, HDR Foto, Düşük Işık Foto, 5x Dijital Yakınlaştırma, 4K Video Kaydı, 120fps Yavaş Çekim Film Kaydı, Hibrit Otomatik Odaklama) 12MP f/2.8 76.3° Geniş Açı + 8MP f/4.0 44.6° Açı Çift Arka Kamera(21:9 Çekim, 2x Optik Yakınlaştırma, Bokeh Efekti, HDR Foto, 5x Dijital Yakınlaştırma, 4K Video Kaydı, 120fps Yavaş Çekim Film Kaydı, Hibrit Otomatik Odaklama) Ön Kamera 8MP f/4.0 84° Geniş Açı Ön Kamera (HDR, SteadyShot) 8MP f/4.0 84° Geniş Açı Ön Kamera (HDR, SteadyShot) Bağlantılar Bluetooth 5.0

4G LTE Cat12/Cat13

WiFi 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac

NFC Bluetooth 5.0

4G LTE Cat12/Cat13

WiFi 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac

NFC İşletim Sistemi Android 9 Pie Android 9 Pie Batarya 2,870mAh - Xperia Adaptive Charging, USB Power Delivery 2,870mAh - Xperia Adaptive Charging, USB Power Delivery Renk Lacivert, Siyah, Gümüş, Altın Lacivert, Siyah, Gümüş, Altın Boyut 156 x 68 x 8.4 mm 167 x 73 x 8.3mm

Sony Xperia 10 ve 10 Plus Fiyatı

Sony Xperia 10 fiyatı 349,99 Dolar, Xperia 10 Plus'ın fiyatı ise 429,99 Dolar. Sony Xperia 10 serisi, 18 Mart’ta ABD’de satışa satışa sunulacak. Her iki cihazın ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.