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Sony'de Değişen Bir Şey Yok! - Xperia 10, Xperia 10 Plus Ön İnceleme!

Erkan Calp
Erkan Calp - | inceleme
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Sony Xperia 10 ve 10 Plus inceleme videosu öncesinde ön inceleme videolarıyla karşınızdayız. Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus ön incelemelerinde cihazların genel kullanımı, kamera detayları ve önemli özelliklerini sizlere aktarıyoruz.

Sony Xperia 10 ve 10 Plus Teknik Özellikleri

  Sony Xperia 10 Sony Xperia 10 Plus
Ekran 6" Full HD+ 21:9 Genişletilmiş Ekran
Corning Gorilla Glass 5		 6.5" Full HD+ 21:9 Genişletilmiş Ekran
Corning Gorilla Glass 5
İşlemci Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 636
Bellek 3GB RAM 4GB RAM
Depolama 64GB
512GB'e kadar artırılabilir		 64GB
512GB'e kadar artırılabilir
Arka Kamera 13MP f/3.0 76.4° Geniş Açı + 5MP f/4.0 87.9° Açı Çift Arka Kamera (21:9 Çekim, Bokeh Efekti, HDR Foto, Düşük Işık Foto, 5x Dijital Yakınlaştırma, 4K Video Kaydı, 120fps Yavaş Çekim Film Kaydı, Hibrit Otomatik Odaklama) 12MP f/2.8 76.3° Geniş Açı + 8MP f/4.0 44.6° Açı Çift Arka Kamera(21:9 Çekim, 2x Optik Yakınlaştırma, Bokeh Efekti, HDR Foto, 5x Dijital Yakınlaştırma, 4K Video Kaydı, 120fps Yavaş Çekim Film Kaydı, Hibrit Otomatik Odaklama)
Ön Kamera 8MP f/4.0 84° Geniş Açı Ön Kamera (HDR, SteadyShot) 8MP f/4.0 84° Geniş Açı Ön Kamera (HDR, SteadyShot)
Bağlantılar Bluetooth 5.0
4G LTE Cat12/Cat13
WiFi 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac
NFC		 Bluetooth 5.0
4G LTE Cat12/Cat13
WiFi 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac
NFC
İşletim Sistemi Android 9 Pie Android 9 Pie
Batarya 2,870mAh - Xperia Adaptive Charging, USB Power Delivery 2,870mAh - Xperia Adaptive Charging, USB Power Delivery
Renk Lacivert, Siyah, Gümüş, Altın Lacivert, Siyah, Gümüş, Altın
Boyut 156 x 68 x 8.4 mm 167 x 73 x 8.3mm

Sony Xperia 10 ve 10 Plus Fiyatı

Sony Xperia 10 fiyatı 349,99 Dolar, Xperia 10 Plus'ın fiyatı ise 429,99 Dolar. Sony Xperia 10 serisi, 18 Mart’ta ABD’de satışa satışa sunulacak. Her iki cihazın ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

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