Sony'de Değişen Bir Şey Yok! - Xperia 10, Xperia 10 Plus Ön İnceleme!

Sony Xperia 10 ve 10 Plus inceleme videosu öncesinde ön inceleme videolarıyla karşınızdayız. Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus ön incelemelerinde cihazların genel kullanımı, kamera detayları ve önemli özelliklerini sizlere aktarıyoruz.
Sony Xperia 10 ve 10 Plus Teknik Özellikleri
|Sony Xperia 10
|Sony Xperia 10 Plus
|Ekran
|6" Full HD+ 21:9 Genişletilmiş Ekran
Corning Gorilla Glass 5
|6.5" Full HD+ 21:9 Genişletilmiş Ekran
Corning Gorilla Glass 5
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 630
|Qualcomm Snapdragon 636
|Bellek
|3GB RAM
|4GB RAM
|Depolama
|64GB
512GB'e kadar artırılabilir
|64GB
512GB'e kadar artırılabilir
|Arka Kamera
|13MP f/3.0 76.4° Geniş Açı + 5MP f/4.0 87.9° Açı Çift Arka Kamera (21:9 Çekim, Bokeh Efekti, HDR Foto, Düşük Işık Foto, 5x Dijital Yakınlaştırma, 4K Video Kaydı, 120fps Yavaş Çekim Film Kaydı, Hibrit Otomatik Odaklama)
|12MP f/2.8 76.3° Geniş Açı + 8MP f/4.0 44.6° Açı Çift Arka Kamera(21:9 Çekim, 2x Optik Yakınlaştırma, Bokeh Efekti, HDR Foto, 5x Dijital Yakınlaştırma, 4K Video Kaydı, 120fps Yavaş Çekim Film Kaydı, Hibrit Otomatik Odaklama)
|Ön Kamera
|8MP f/4.0 84° Geniş Açı Ön Kamera (HDR, SteadyShot)
|8MP f/4.0 84° Geniş Açı Ön Kamera (HDR, SteadyShot)
|Bağlantılar
|Bluetooth 5.0
4G LTE Cat12/Cat13
WiFi 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac
NFC
|Bluetooth 5.0
4G LTE Cat12/Cat13
WiFi 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac
NFC
|İşletim Sistemi
|Android 9 Pie
|Android 9 Pie
|Batarya
|2,870mAh - Xperia Adaptive Charging, USB Power Delivery
|2,870mAh - Xperia Adaptive Charging, USB Power Delivery
|Renk
|Lacivert, Siyah, Gümüş, Altın
|Lacivert, Siyah, Gümüş, Altın
|Boyut
|156 x 68 x 8.4 mm
|167 x 73 x 8.3mm
Sony Xperia 10 ve 10 Plus Fiyatı
Sony Xperia 10 fiyatı 349,99 Dolar, Xperia 10 Plus'ın fiyatı ise 429,99 Dolar. Sony Xperia 10 serisi, 18 Mart’ta ABD’de satışa satışa sunulacak. Her iki cihazın ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
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