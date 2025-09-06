Tamindir Kurucusu Caner Bayraktar'ın Girişimcilik Yolculuğu

Tamindir ve Assistant App'in kurucusu Caner Bayraktar, Urla Girişim Summit'e konuk oldu. 2004 yılında henüz 18 yaşındayken büyük bir projenin temellerini atan Bayraktar, Türkiye'nin en önemli girişimlerinden biri olan Tamindir'in kuruluş sürecini ve kısa süre içinde nasıl büyük bir platforma dönüştüğünü anlattı.

Kendi hayat yolculuğundan hareketle girişimcilerin en büyük motivasyonlarından birini paylaşan Bayraktar, hedefini çok erken yaşlarda belirlediğini ifade etti ve işini severek yapmasının yol boyunca karşısına çıkan engelleri aşmasına nasıl yardımcı olduğunu gösteren hikâyesini paylaştı.

Kendi deneyimleri ile yeni girişimcilere yol gösteren Bayraktar, kendini tanıma yolculuğu devam ettikçe ve öğrenilen şeyler birleştirildikçe bakış açısının da değişeceğini belirtti. Küçük ve gözden kaçırılabilecek detayları yakalamanın sırrının da buna bağlı olduğuna işaret etti.