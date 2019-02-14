Türkiye'de Üretilip, Dünyaya Gönderiliyor! - Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikasını Gezdik!

Mercedes-Benz tarafından Aksaray'da kurulan ve tüm dünyaya kamyon üretimi yapan fabrika gerçekten hayranlık yaratan bir yatırım. Ülkemizde bulunan iki adet AR-GE merkezinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikasını yakından inceleme fırsatı bulduk. Bu AR-GE merkezi 8.4 milyon euroluk bir yatırımın sonucunda ortaya çıkmış ve 1 senedir hizmet veriyor. Aslında bu merkez için en önemli konu Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Daimler AG'nin global ağı içerisinde tüm dünyaya kamyon testi onayı veren ve mühendislik hizmet sunan "Tek Merkez" olması.

Tüm bunların yanında yine Aksaray'da bulunan AR-GE merkezi Global yetkinlikte bir merkez. Dikkat çeken bir diğer detay ise Sanal ve Karma Gerçeklik teknolojileriyle dünya üzerindeki diğer AR-GE merkezleriyle eş zamanlı olarak çalışılabilen istasyonların bulunması. Tüm bu heyecanlandıran bilgileri ve çok daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.





