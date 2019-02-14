  1. Tamindir
  2. Video
  3. Tamindir TV
  4. Türkiye'de Üretilip, Dünyaya Gönderiliyor! - Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikasını Gezdik!

Türkiye'de Üretilip, Dünyaya Gönderiliyor! - Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikasını Gezdik!

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | Tamindir TV
Abone Ol

Mercedes-Benz tarafından Aksaray'da kurulan ve tüm dünyaya kamyon üretimi yapan fabrika gerçekten hayranlık yaratan bir yatırım. Ülkemizde bulunan iki adet AR-GE merkezinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikasını yakından inceleme fırsatı bulduk. Bu AR-GE merkezi 8.4 milyon euroluk bir yatırımın sonucunda ortaya çıkmış ve 1 senedir hizmet veriyor.  Aslında bu merkez için en önemli konu Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Daimler AG'nin global ağı içerisinde tüm dünyaya kamyon testi onayı veren ve mühendislik hizmet sunan "Tek Merkez" olması.

Tüm bunların yanında yine Aksaray'da bulunan AR-GE merkezi Global yetkinlikte bir merkez. Dikkat çeken bir diğer detay ise Sanal ve Karma Gerçeklik teknolojileriyle dünya üzerindeki diğer AR-GE merkezleriyle eş zamanlı olarak çalışılabilen istasyonların bulunması. Tüm bu heyecanlandıran bilgileri ve çok daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.

21:00 Huawei Mate 20 Pro İnceleme
İnceleme Huawei Mate 20 Pro İnceleme
20:00 Samsung Galaxy Note 9 İnceleme - Amerika'dan Ucuz!
İnceleme Samsung Galaxy Note 9 İnceleme - Amerika'dan Ucuz!
19:00 iPhone XS Max inceleme - Çöp Gibi Telefon Mu?
İnceleme iPhone XS Max inceleme - Çöp Gibi Telefon Mu?



 

ETİKETLER : mercedes benz türkiye arge arge merkezi daimler

YORUMLAR