En İyi Ücretsiz Mobil Oyunlar - 2022

Ücretsiz mobil oyunlar, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının herhangi bir ücret ödemeden uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyor. Eğer ücretsiz oyun arıyorsanız, hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.

Akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaşması ile beraber App Store ve Google Play Store'da bulunan oyunların sayısında çok ciddi bir artış yaşandı. Uygulama mağazalarında aksiyondan platforma, maceradan araba yarışına kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda oyun bulunuyor.

Uygulama mağazalarında yer alan oyunların bazıları ücretliyken bazıları ise ücretsiz olarak oynanabiliyor. Ücretsiz oyunlar, insanların ücret ödemeden eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Dolayısıyla bedava olarak sunulan yapımlar çok daha fazla ilgi görüyor.

Günümüzde çok fazla sayıda oyun olduğundan ötürü mobil cihaz sahipleri, hangi oyunun daha iyi olduğu konusunda kararsızlık yaşayabiliyor. Peki, bedava olarak oynanabilen en iyi mobil oyunlar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler, listemize göz atabilir.

Ücretsiz Mobil Oyunlar Listesi

Samsara Room

Drift Max Pro

Smash Hit

Going Balls

Yukarıda herhangi bir ücret ödenmeden oynanabilen dört adet mobil oyun bulunuyor. Listede yer alan oyunların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Samsara Room

Sahip olduğu başarılı oynanış sistemi ile dikkatleri üzerinde toplayan Samsara Room isimli yapımda daha önce hiç görmediğiniz, gizemli bir odada uyanıyorsunuz. Oyundaki amaç ise odanın içerisine gizlice yerleştirilen ipuçlarından yola çıkarak bölümleri başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışmak.

Bulmaca ögelerinin oldukça başarılı bir şekilde entegre edildiği mobil oyununu farkında bile olmadan uzun süre boyunca oynayabilirsiniz. Rusty Lake tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım Google Play Store'da 1 milyon indirme sayısına sahip.

Dünya çapında çok popüler bir oyun olan Samsara Room, görsel açıdan da oldukça başarılı durumda. Bir odadan kaçma tarzındaki oyunları seviyorsanız, söz konusu yapıma bir şans verebilirsiniz. Oyunun ayrıca Steam isimli dijital yayın platformunda da yer aldığını belirtelim.

Drift Max Pro

Google Play Store'da 50 milyon indirme sayısına ulaşan Drift Max Pro, ücretsiz olarak sunulan en başarılı yarış oyunları arasında yer alıyor. Kariyer modunun yer aldığı yapım drifte odaklanıyor. Oyunlarda drift yapmaktan hoşlanan kişilere hitap eden Drift Max Pro'da çok gerçekçi drift mekanikleri mevcut.

Gece ve gündüz yarışlarını içeren yarış oyununda sürücü kamerası da bulunuyor. Bu, oyunculara araçları kokpitten sürme imkânı sunuyor. Oyunda pek çok pist yer alıyor ve her pist başarılı bir şekilde tasarlanmış.

Etkileyici grafiklerin yer aldığı yapımda yüzlerce modifiye seçeneği yer alıyor. Bu seçenekler sayesinde arabanızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Çok sayıda arabanın bulunduğu popüler oyun ayrıca çoklu oyuncu moduna da sahip.

Smash Hit

Ücretsiz olarak sunulan Smash Hit, Android ve iOS platformlarının en popüler oyunlarından bir tanesidir. Oyuncuların oldukça uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilmesine olanak tanıyan oyunda top atarak karşınıza çıkan camları kırmaya çalışıyorsunuz.

Söz konusu yapım kulağa her ne kadar basit gibi gelse de çok eğlenceli bir oynanış sunuyor. Çok basit bir oyun arıyorsanız, Smash Hit isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. Oyunu ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Going Balls

Çok başarılı grafiklere sahip olan Going Balls isimli yapımda bir parkur üzerinde topu hareket ettirerek bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Topu hareket ettirmek için parmağınız ile sürüklemeniz gerekiyor. Topu yavaşlatabilme imkânına da sahipsiniz.

Oyunun mantığı basit gibi görünüyor fakat bölümleri geçtikçe zorluk seviyesi artıyor. Bununla birlikte bölümleri tamamlamak da daha zor hâle geliyor. Parkuru başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışırken karşınıza çıkan altınları da toplamalısınız.

Bu yazıda akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebileceği oyunları bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en çok indirilen mobil oyunlar listemize de göz atabilirsiniz.