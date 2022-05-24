Android ve iOS İçin En İyi 15 Çok Oyunculu Oyun

Mobil cihazlar üzerinden diğer insanlar ile mücadele edebileceğiniz çeşitli oyunlar bulunuyor. Bu yazıda Android veya iOS cihazda oynanabilecek çok oyunculu oyun arayan kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık.

Günümüzde insanların çoğu oyun oynamak için bilgisayar yerine akıllı telefonları ve tabletleri tercih ediyor. Dolayısıyla çok sayıda kullanıcı, mobil platformlar üzerinden diğer insanlar ile oynanabilecek yapımların neler olduğunu merak ediyor. Peki, Android ve iOS için en iyi çok oyunculu mobil oyunlar neler?

Mobil Cihazlar İçin En İyi 15 Çok Oyunculu Oyun Listesi

League of Legends: Wild Rift

PUBG Mobile

Call of Duty: Mobile

Hearthstone

Fortnite

Asphalt 9: Legends

Brawl Stars

Fun Run 3

Legends of Runeterra

Mobile Legends: Bang Bang

Clash Royale

Brawlhalla

Among Us

Pokemon GO

Roblox

Yukarıda mobil cihazlar üzerinden oynayabileceğiniz en iyi çevrim içi oyunlar yer alıyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. League of Legends: Wild Rift

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen League of Legends: Wild Rift, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip MOBA oyunudur. 5’er kişilik iki takımın mücadele ettiği oyunda amaç rakip takımın kulesini yıkmak.

Çok sayıda şampiyonun yer aldığı yapımda başarılı oynanış sistemi bulunuyor. Her şampiyonun kendine has çeşitli yeteneklerinin olduğu oyunda takım oyunu büyük bir öneme sahip.

2. PUBG Mobile

Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Uçaktan silahsız bir şekilde haritaya atladığınız oyunda hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz.

Hayatta kalabilmek için hızlı bir şekilde silah ve teçhizat toplamanız gerekiyor. Ayrıca mavi alanın içerisinde kalmaya özen göstererek dikkatli bir şekilde oynamalısınız. Herhangi bir hata sonucunda diğer oyuncular tarafından vurulabilirsiniz.

3. Call of Duty: Mobile

Kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi ile dikkat çeken Call of Duty: Mobile’da çeşitli çevrim içi modlar bulunuyor. Oyunda çevrim içi modlar arasında battle royale modu da yer alıyor. Çok sayıda oyuncunun mücadele ettiği battle royale modunda çeşitli sınıflar mevcut. Her sınıfın kendine has özelliği bulunuyor.

4. Hearthstone

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Hearthstone, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir kart oyunudur. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar üzerinden oynanabilen yapımda gerçek zamanlı olarak mücadele edebilirsiniz. Oyunda doğru hamleler yapmanız büyük bir öneme sahip.

5. Fortnite

PUBG Mobile’dan sıkıldıysanız ve farklı battle royale oyunu arıyorsanız Fortnite isimli yapıma göz atabilirsiniz. Çok başarılı bir craft sisteminin yer aldığı oyunda tıpkı diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz.

6. Asphalt 9: Legends

Ücretsiz olarak sunulan Asphalt 9: Legends isimli yapımda diğer oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Popüler araba yarışı oyununda uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kolay bir oynanışa sahip olan yapımda çeşitli araçlar mevcut.

7. Brawl Stars

Mobil platformdaki en popüler oyunlardan bir tanesi olan Brawl Stars’ı ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Supercell tarafından sunulan oyunda çeşitli modlar bulunuyor. Gerçek zamanlı 3’e 3 mücadelenin gerçekleştiği yapımda karakterinizi özelleştirebilme imkânına sahipsiniz. Oyunda 50’yi aşkın karakter ve 100’den fazla kostüm yer alıyor.

8. Fun Run 3

Çevrim içi tabanlı bir yapım olan Fun Run 3’te yarışı birincilik ile tamamlamaya çalışıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele ettiğiniz yapımda parkurda üzerinde soru işareti simgesinin yer aldığı kırmızı kutular bulunuyor.

Kırmızı kutular, oyuncuların çeşitli tuzaklara sahip olmasını sağlıyor. Tuzakları istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Böylelikle diğer oyuncuların sizi geçmesini önleyebilirsiniz. Oyunu ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

9. Legends of Runeterra

Legends of Runeterra, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz çevrim içi kart oyunudur. Hearthstone benzeri oyun arayan oyuncular için harika bir seçenek olan yapımda League of Legends’tan tanıdığımız Tristana, Renekton, Aurelion Sol gibi çeşitli şampiyonlar yer alıyor.

10. Mobile Legends: Bang Bang

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang’de 5’er kişilik iki takım mücadele ediyor. Rakip takımın kulesini yıkmaya çalıştığınız yapım basit bir oynanışa sahip. Çok sayıda karakterin yer aldığı yapımda her karakterin kendine has yetenekler bulunuyor.

11. Clash Royale

Supercell tarafından sunulan Clash Royale isimli oyunda belirli süre zarfında kulelerinizi savunmaya çalışırken aynı zamanda rakip oyuncunun kulelerini yıkmaya çalışıyorsunuz. Keyifli zaman geçirilmesine olanak tanıyan yapımda çeşitli kartlar bulunuyor. Bu kartlar sayesinde rakip kuleye savaşçılar gönderebiliyorsunuz.

12. Brawlhalla

Sekiz oyuncuya kadar destekleyen popüler online dövüş oyunu Brawlhalla çok sayıda karaktere sahip. Kung-Foot, Brawlball ve Bombsketball dahil olmak üzere birçok oyun modunun yer aldığı yapımı ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

13. Among Us

Oldukça uzun bir süredir popülerliğini devam ettirmeyi başaran Among Us’ta 4-15 oyuncu yer alıyor. Uzay gemisinde geçen yapımda sahtekâr rolü verilen karakteri tespit etmeye çalışıyorsunuz. Sahtekâr rolündeki karakterin ise fark edilmeden uzay gemisindeki herkesi öldürmesi gerekiyor.

14. Pokemon GO

Arttırılmış gerçeklik türündeki popüler yapım Pokemon GO, farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunda dışarı çıkıp Pokemon karakterlerini toplamanız gerekiyor. Pikachu, Charizard ve Blastoise dahil olmak üzere çok fazla sayıda Pokemon’un yer aldığı yapımda savaş sistemi de bulunuyor.

15. Roblox

Çevrim içi oyun platformu Roblox’ta çok sayıda oyun yer alıyor. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yapımda karakterinizi özelleştirebilirsiniz. İster kendi oyununuzu oluşturabilir isterseniz diğer oyuncuların oluşturduğu oyunu oynayabilirsiniz. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.