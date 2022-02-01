En Çok İndirilen Mobil Oyunlar (Android)

En çok indirilen mobil oyunlar (Android) listesi ile ücretsiz olarak oynanabilen yeni oyunlar keşfetmek ister misiniz? Listedeki oyunları mutlaka inceleyin!

Google, Play Store'da öne çıkan ücretsiz ve ücretli mobil oyunları düzenli olarak güncellemektedir. Bu oyunlar, uygulama mağazası genelinde ne kadar popüler olduğuna bağlı olarak listeye girip çıkabilmektedir.

Bu listede yer alan en çok indirilen Android oyunlar gerek grafik kalitesi gerek oynanış gerek hikâye sunumu ile öne çıkmaktadır. Bu oyunların hangi oyunlar olduğunu aşağıdan öğrenebilir, yazının sonunda ise indirme bağlantısına ulaşabilirsiniz.

Android'de En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Listesi

Subway Surfers

Snake.io

Tiles Hop

Roblox

Count Masters

101 Okey Plus

PUBG Mobile

Words of Wonders

Among Us

Hill Climb Racing

Lords Mobile

Slither.io

FIFA Football

8 Ball Pool

Brain Test

Truck Simulator: Ultimate

Telefon Kılıfı Yap

Temple Run

Pou

Shadow Fight 2

Yukarıdaki oyunları Android kullanıcıları tarafından en çok indirilen mobil oyunlar oluşturmaktadır. Bu oyunlara değinmeden önce belirtmek gerekir ki liste herhangi bir sıralama ölçütüne bağlı kalınarak yapılmamıştır.

1. Subway Surfers

Subway Surfers, tren raylarında geçen bir sonsuz koşu oyunudur. Oyunda peşinizdeki polisten kaçmanız gerekiyor. Arada sırada karşılaşacağınız güçlendiriciler sayesinde bir roket sırt çantası takabilir, sört tahtasına binebilir ve hızınıza hız katabilirsiniz.

2. Snake.io

Snake.io, ücretsiz en iyi Android oyunları arasında önemli bir sırada bbulunan yılan oyunudur. Oyuna küçük bir yılan olarak başlanıyor. Noktaların üzerinden geçip yılanı besleyerek onu en büyük yılan hâline getirmek gerekiyor.

3. Tiles Hop

Tiles Hop, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Oyunda aşmanız gereken engeller bulunuyor, bu engellerin üzerinden zıplayarak ilerlemeniz isteniyor. Refleksinize güveniyorsanız müziklerin de etkisiyle oyuna uzun bir süre ayıracağınız aşikârdır.

4. Roblox

Roblox, geliştirici ve oyuncu topluluğunu bir arada toplamış bir platformdur. Bu platformda hem yaratıcılığınızı göstererek oyun geliştirebilir hem de başkalarının yaratıcılığından beslenebilirsiniz. Bunlara ek olarak yaratıcı kişilerin geliştirdiği oyunlar sayesinde eğlenceli zaman da geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

5. Count Masters Crowd Runner 3D

Count Masters, çöp adamlardan oluşan bir kalabalığa şehri ele geçirmede öncülük etmeniz gereken bir oyundur. Oyunda size ve ordunuza doğru atılan engellerden kaçınarak hayatta kalmanız gerekiyor.

6. 101 Okey Plus

101 Okey Plus, arkadaşlarınızla 101 Okey oynamanız için geliştirilmiş bir oyundur. Okey oynayacak bir arkadaşınız yoksa sosyalleşme özelliği sayesinde yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz.

7. PUBG Mobile

PUBG Mobile, Android için en iyi hayatta kalma (battle royale) oyunlarından biridir. PlayerUnknown's Battlegrounds olarak da bilinen oyunun mobil versiyonu, gelişmiş grafikleri ile hayatta kalmak için yapabileceklerinizin sınırını unutmanızı sağlıyor.

8. Words Of Wonders

Words Of Wonders, Android için geliştirilen bir Türkçe kelime bulma oyunudur. Sıradan kelime bulma oyunlarından en büyük farkı ise iç açıcı duvar kâğıtlarına sahip olmasıdır.

9. Among Us

Among Us, kalkışa hazırlanan bir uzay gemisinde haini bulmanız ya da hain olarak diğerlerini alt etmeniz gereken bir oyundur. Oyunun herkese şüphe ile yaklaşmanıza neden olduğunu belirtmek gerekiyor.

10. Hill Climb Racing

Android için geliştirilen en iyi araba oyunu Hill Climb Racing, çıkışının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen en çok indirilen mobil oyunlar listesindeki yerini korumaya devam ediyor. Oyunda ilerledikçe 20'den fazla aracın kilidini açmaya başlayabilir, özel parçalarla hayallerinizi süsleyen araca sahip olabilirsiniz.

11. Lords Mobile

Lords Mobile bir strateji oyunudur. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de diğer oyuncularla birlik olup savaşlara katılabilirsiniz. Türkçe dil desteği bulunan oyunda kendi imparatorluğunuzu kurup eğitebiliyorsunuz.

12. Slither.io

Slither.io tıpkı Agar.io gibi zaman öldürmek için oynanabilecek oyunlardandır. Android'deki en çok indirilen mobil oyunlar listesinde önemli bir konuma sahip olan Slither.io'da diğer oyuncularla rekabet etmenizi gerektiriyor.

Her oyuncu farklı bir yılanı kontrol ediyor. Oyundaki amaç tıpkı Agar.io'da olduğu gibi oyunun en büyüğü olmaktır.

13. FIFA Football

FIFA Football, gerçek hayattaki futbolu telefonlara getiren, Ultimate Team'inizi kurup oyuncularınızı geliştirerek onları bir yıldız hâline getirebileceğiniz, lig mücadelerine katılıp çeşitli etkinliklere katılabileceğiniz kapsamlı bir oyundur. Bununla birlikte Android'de en çok indirilen mobil oyunlar listesindeki ilk ve tek futbol oyunudur.

14. 8 Ball Pool

8 Ball Pool, eğlenceli bir bilardo oyunudur. Oyunda pratik, bire bir ve turnuva olmak üzere 3 farklı mod bulunuyor. Bilardo oynamaya yeni başlayanlar, gerçek rakiplerle karşılaşmadan önce ısınmak isteyenler 8 Ball Pool ile pratik yapabilir.

15. Brain Test

Brain Test oldukça eğlenceli zeka oyunları ile geliyor. Zihin açıcı bir zeka oyunu olan Brain Test, üzerinde uzunca durularak hazırlanan bulmacalarla doludur.

16. Truck Simulator Ultimate

Truck Simulator Ultimate, göz alıcı grafiklere, gelişmiş bir oynanışa sahip bir simülasyon oyunudur. Kamyon simülasyonu arayanlar için geliştirilen oyun, milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Türkiye, Amerika, Rusya, İtalya, Azerbaycan, Japonya, Çin ve daha birçok ülkede şirket kuruyorsunuz. Amacınız ise dünyanın en büyük lojistik şirketi olmaktır.

17. Telefon Kılıfı Yap

Telefon Kılıfı Yap, adından da anlaşılabileceği üzere yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz, göz alıcı ve şık kılıflar tasarlayabileceğiniz bir kılıf tasarlama oyunudur. Boyama, sim dökme, parlatma vb. birçok özelleştirme seçeneği ile geliyor. Mağazanıza gelen müşterilerin siparişlerini tamamlayarak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

18. Temple Run

Android'de en çok indirilen mobil oyunlar arasında öne çıkan başka bir diğer oyun da Temple Run'dır. Bu oyun, Android için geliştirilmiş bir sonsuz koşu oyunudur.

Oyunda karakteri yönlendirmek için sağa, sola, kayma, zıplama gibi hareketlere başvurmanız gerekiyor fakat bunları uygulamakta ustalaşmak o kadar da kolay değildir. Uzun bir süre boyunca pratik yapmanız gerekebilir.

19. Pou

Pou beslemeniz, ilgilenmeniz gereken bir bittir. Ona gözlük, giysi vb. eşyalar satın alarak güzel görünmesini sağlayabiliyorsunuz.

20. Shadow Fight 2

Shadow Fight 2, oldukça etkileyici grafiklere sahip bir dövüş oyunudur. Oyuncular seçtiği karakterleri farklı silah, zırh ve dövüş teknikleri ile donatabiliyor. Oyunda birbirinden farklı rakipler ve iblislerle yüzleşmek gerekiyor. Bu sırada da sizden hayatta kalıp karşıdaki rakibi alt etmeniz isteniyor.

Android'de en çok indirilen mobil oyunlar listesinin sonuna geldik. Listede denemek istediğiniz bir oyun varsa indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.