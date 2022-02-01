En Çok İndirilen Mobil Oyunlar (Android)

En çok indirilen mobil oyunlar (Android) listesi ile ücretsiz olarak oynanabilen yeni oyunlar keşfetmek ister misiniz? Listedeki oyunları mutlaka inceleyin! Google, Play Store'da öne çıkan ücretsiz ve ücretli mobil oyunları düzenli olarak güncellemektedir.

En Çok İndirilen Mobil Oyunlar (Android)
Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

En çok indirilen mobil oyunlar (Android) listesi ile ücretsiz olarak oynanabilen yeni oyunlar keşfetmek ister misiniz? Listedeki oyunları mutlaka inceleyin!

Google, Play Store'da öne çıkan ücretsiz ve ücretli mobil oyunları düzenli olarak güncellemektedir. Bu oyunlar, uygulama mağazası genelinde ne kadar popüler olduğuna bağlı olarak listeye girip çıkabilmektedir.

Bu listede yer alan en çok indirilen Android oyunlar gerek grafik kalitesi gerek oynanış gerek hikâye sunumu ile öne çıkmaktadır. Bu oyunların hangi oyunlar olduğunu aşağıdan öğrenebilir, yazının sonunda ise indirme bağlantısına ulaşabilirsiniz.

Android'de En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Listesi

  • Subway Surfers
  • Snake.io
  • Tiles Hop
  • Roblox
  • Count Masters
  • 101 Okey Plus
  • PUBG Mobile
  • Words of Wonders
  • Among Us
  • Hill Climb Racing
  • Lords Mobile
  • Slither.io
  • FIFA Football
  • 8 Ball Pool
  • Brain Test
  • Truck Simulator: Ultimate
  • Telefon Kılıfı Yap
  • Temple Run
  • Pou
  • Shadow Fight 2

Yukarıdaki oyunları Android kullanıcıları tarafından en çok indirilen mobil oyunlar oluşturmaktadır. Bu oyunlara değinmeden önce belirtmek gerekir ki liste herhangi bir sıralama ölçütüne bağlı kalınarak yapılmamıştır.

1. Subway Surfers

Subway Surfers, tren raylarında geçen bir sonsuz koşu oyunudur. Oyunda peşinizdeki polisten kaçmanız gerekiyor. Arada sırada karşılaşacağınız güçlendiriciler sayesinde bir roket sırt çantası takabilir, sört tahtasına binebilir ve hızınıza hız katabilirsiniz.

2. Snake.io

Snake.io, ücretsiz en iyi Android oyunları arasında önemli bir sırada bbulunan yılan oyunudur. Oyuna küçük bir yılan olarak başlanıyor. Noktaların üzerinden geçip yılanı besleyerek onu en büyük yılan hâline getirmek gerekiyor.

3. Tiles Hop

Tiles Hop, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Oyunda aşmanız gereken engeller bulunuyor, bu engellerin üzerinden zıplayarak ilerlemeniz isteniyor. Refleksinize güveniyorsanız müziklerin de etkisiyle oyuna uzun bir süre ayıracağınız aşikârdır.

4. Roblox

Roblox, geliştirici ve oyuncu topluluğunu bir arada toplamış bir platformdur. Bu platformda hem yaratıcılığınızı göstererek oyun geliştirebilir hem de başkalarının yaratıcılığından beslenebilirsiniz. Bunlara ek olarak yaratıcı kişilerin geliştirdiği oyunlar sayesinde eğlenceli zaman da geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

5. Count Masters Crowd Runner 3D

Count Masters, çöp adamlardan oluşan bir kalabalığa şehri ele geçirmede öncülük etmeniz gereken bir oyundur. Oyunda size ve ordunuza doğru atılan engellerden kaçınarak hayatta kalmanız gerekiyor.

6. 101 Okey Plus

101 Okey Plus, arkadaşlarınızla 101 Okey oynamanız için geliştirilmiş bir oyundur. Okey oynayacak bir arkadaşınız yoksa sosyalleşme özelliği sayesinde yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz.

7. PUBG Mobile

PUBG Mobile, Android için en iyi hayatta kalma (battle royale) oyunlarından biridir. PlayerUnknown's Battlegrounds olarak da bilinen oyunun mobil versiyonu, gelişmiş grafikleri ile hayatta kalmak için yapabileceklerinizin sınırını unutmanızı sağlıyor.

8. Words Of Wonders

Words Of Wonders, Android için geliştirilen bir Türkçe kelime bulma oyunudur. Sıradan kelime bulma oyunlarından en büyük farkı ise iç açıcı duvar kâğıtlarına sahip olmasıdır.

9. Among Us

Among Us, kalkışa hazırlanan bir uzay gemisinde haini bulmanız ya da hain olarak diğerlerini alt etmeniz gereken bir oyundur. Oyunun herkese şüphe ile yaklaşmanıza neden olduğunu belirtmek gerekiyor.

10. Hill Climb Racing

Android için geliştirilen en iyi araba oyunu Hill Climb Racing, çıkışının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen en çok indirilen mobil oyunlar listesindeki yerini korumaya devam ediyor. Oyunda ilerledikçe 20'den fazla aracın kilidini açmaya başlayabilir, özel parçalarla hayallerinizi süsleyen araca sahip olabilirsiniz.

11. Lords Mobile

Lords Mobile bir strateji oyunudur. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de diğer oyuncularla birlik olup savaşlara katılabilirsiniz. Türkçe dil desteği bulunan oyunda kendi imparatorluğunuzu kurup eğitebiliyorsunuz.

12. Slither.io

Slither.io tıpkı Agar.io gibi zaman öldürmek için oynanabilecek oyunlardandır. Android'deki en çok indirilen mobil oyunlar listesinde önemli bir konuma sahip olan Slither.io'da diğer oyuncularla rekabet etmenizi gerektiriyor.

Her oyuncu farklı bir yılanı kontrol ediyor. Oyundaki amaç tıpkı Agar.io'da olduğu gibi oyunun en büyüğü olmaktır.

13. FIFA Football

FIFA Football, gerçek hayattaki futbolu telefonlara getiren, Ultimate Team'inizi kurup oyuncularınızı geliştirerek onları bir yıldız hâline getirebileceğiniz, lig mücadelerine katılıp çeşitli etkinliklere katılabileceğiniz kapsamlı bir oyundur. Bununla birlikte Android'de en çok indirilen mobil oyunlar listesindeki ilk ve tek futbol oyunudur.

14. 8 Ball Pool

8 Ball Pool, eğlenceli bir bilardo oyunudur. Oyunda pratik, bire bir ve turnuva olmak üzere 3 farklı mod bulunuyor. Bilardo oynamaya yeni başlayanlar, gerçek rakiplerle karşılaşmadan önce ısınmak isteyenler 8 Ball Pool ile pratik yapabilir.

15. Brain Test

Brain Test oldukça eğlenceli zeka oyunları ile geliyor. Zihin açıcı bir zeka oyunu olan Brain Test, üzerinde uzunca durularak hazırlanan bulmacalarla doludur.

16. Truck Simulator Ultimate

Truck Simulator Ultimate, göz alıcı grafiklere, gelişmiş bir oynanışa sahip bir simülasyon oyunudur.  Kamyon simülasyonu arayanlar için geliştirilen oyun, milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Türkiye, Amerika, Rusya, İtalya, Azerbaycan, Japonya, Çin ve daha birçok ülkede şirket kuruyorsunuz. Amacınız ise dünyanın en büyük lojistik şirketi olmaktır.

17. Telefon Kılıfı Yap

Telefon Kılıfı Yap, adından da anlaşılabileceği üzere yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz, göz alıcı ve şık kılıflar tasarlayabileceğiniz bir kılıf tasarlama oyunudur. Boyama, sim dökme, parlatma vb. birçok özelleştirme seçeneği ile geliyor. Mağazanıza gelen müşterilerin siparişlerini tamamlayarak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

18. Temple Run

Android'de en çok indirilen mobil oyunlar arasında öne çıkan başka bir diğer oyun da Temple Run'dır. Bu oyun, Android için geliştirilmiş bir sonsuz koşu oyunudur.

Oyunda karakteri yönlendirmek için sağa, sola, kayma, zıplama gibi hareketlere başvurmanız gerekiyor fakat bunları uygulamakta ustalaşmak o kadar da kolay değildir. Uzun bir süre boyunca pratik yapmanız gerekebilir.

19. Pou

Pou beslemeniz, ilgilenmeniz gereken bir bittir. Ona gözlük, giysi vb. eşyalar satın alarak güzel görünmesini sağlayabiliyorsunuz.

20. Shadow Fight 2

Shadow Fight 2, oldukça etkileyici grafiklere sahip bir dövüş oyunudur. Oyuncular seçtiği karakterleri farklı silah, zırh ve dövüş teknikleri ile donatabiliyor. Oyunda birbirinden farklı rakipler ve iblislerle yüzleşmek gerekiyor. Bu sırada da sizden hayatta kalıp karşıdaki rakibi alt etmeniz isteniyor.

Android'de en çok indirilen mobil oyunlar listesinin sonuna geldik. Listede denemek istediğiniz bir oyun varsa indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ROBLOX APK

ROBLOX APK

ROBLOX APK veya Google Play'den Android telefonlara yüklenebilen online oyun platformu ve oyun yaratma sistemi.

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Truck Simulator Ultimate APK

Truck Simulator Ultimate APK

Truck Simulator Ultimate APK harika grafiklere, gerçekçi oynanışa sahip kamyon simülatörü temelinde geliştirilen bir tür simülasyon oyunu.

ÜCRETSİZ
PUBG MOBILE APK

PUBG MOBILE APK

PUBG Mobile güncelleme ile kalitesini artıran ücretsiz battle royale oyun. PUBG Mobile 1.8 APK indir ve milyonlarca PUBG Mobile Arcane oyuncusuyla savaş!

ÜCRETSİZ
Subway Surfers APK

Subway Surfers APK

Subway Surfers APK veya Google Play'den yüklenebilen sonsuz koşu oyunu. Hilesi en çok aranan ve hikayesi ile dikkat çeken Android oyun ücretsiz oynanabiliyor.

ÜCRETSİZ
101 Yüzbir Okey Plus APK

101 Yüzbir Okey Plus APK

101 Yüzbir Okey Plus APK olarak Android telefonunuza hemen yükleyin ve Facebook'ta en çok oynanan 101 Okey oyununda yerinizi alın.

ÜCRETSİZ
Hill Climb Racing 2 APK

Hill Climb Racing 2 APK

Hill Climb Racing 2 APK, Android cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi engebeli arazi yarış oyunu.

ÜCRETSİZ
Among Us APK

Among Us APK

Among Us Android telefonlar ve PC'de ücretsiz oynanabilen çok oyunculu oyun. Among Us APK veya Google Play'den yüklenebilir.

ÜCRETSİZ
FIFA Mobile 21 APK

FIFA Mobile 21 APK

FIFA Mobile 21 Android çıktı! Ultimate Team, Arkadaşlarla 11'e 11 maç, Lig mücadeleleri, Canlı etkinlikler ve fazlası FIFA Mobile 21 futbol oyununda!

ÜCRETSİZ
Pou APK

Pou APK

Pou APK Android oyunda sevimli bir evcil hayvanın bakımını üstleniyorsunuz. Pou, sanal evcil hayvan oyunları arasında oldukça popüler.

ÜCRETSİZ
Temple Run APK

Temple Run APK

Temple Run APK sonsuz koşu türünde Android oyunu. Şeytani maymunlar ve diğer engelleri atlatarak tapınaktan kaçmaya çalışıyorsunuz.

ÜCRETSİZ
Shadow Fight 2 APK

Shadow Fight 2 APK

Shadow Fight 2 APK oyunu en iyi dövüş oyunları arasındadır. Popüler dövüş oyunun özel sürümü "Shadow Fight 2 Special Edition" mevcuttur.

ÜCRETSİZ
Count Masters Crowd Runner 3D APK

Count Masters Crowd Runner 3D APK

Count Masters Crowd Runner 3D APK, çöp adamların çarpıştığı aksiyon oyunu. Count Masters APK Android oyun vakit geçirmek için birebir.

ÜCRETSİZ
Words Of Wonders

Words Of Wonders

Gizli kelimeleri bulurken dünya harikalarını keşfedin.

ÜCRETSİZ
Tiles Hop

Tiles Hop

Harika zaman geçirebileceğiniz bir beceri oyunu

ÜCRETSİZ
Telefon Kılıfı Yap

Telefon Kılıfı Yap

Telefon Kılıfı yapma oyununda Android telefonlar için birbirinden güzel kılıflar tasarlıyorsunuz.

ÜCRETSİZ
8 Ball Pool

8 Ball Pool

8 Ball Pool, Android işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinden oynayabileceğiniz dünyanın en büyük online bilardo oyunlarından bir tanesidir.

ÜCRETSİZ
slither.io

slither.io

slither.io mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur

ÜCRETSİZ
Snake.io

Snake.io

Snake.io mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur

ÜCRETSİZ
Lords Mobile

Lords Mobile

Lords Mobile, en güçlü imparatorluk olduğunuzu göstermek adına savaştığınız bir Android oyunu.

ÜCRETSİZ
Brain Test APK

Brain Test APK

Brain Test APK, IQ testi yapmak için zeka oyunları içeren Android uygulaması. Cevapları bulması zor yüzlerce bulmaca sizi bekliyor.

ÜCRETSİZ

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