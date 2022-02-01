En Çok İndirilen Mobil Oyunlar (Android)
En çok indirilen mobil oyunlar (Android) listesi ile ücretsiz olarak oynanabilen yeni oyunlar keşfetmek ister misiniz? Listedeki oyunları mutlaka inceleyin! Google, Play Store'da öne çıkan ücretsiz ve ücretli mobil oyunları düzenli olarak güncellemektedir.
En çok indirilen mobil oyunlar (Android) listesi ile ücretsiz olarak oynanabilen yeni oyunlar keşfetmek ister misiniz? Listedeki oyunları mutlaka inceleyin!
Google, Play Store'da öne çıkan ücretsiz ve ücretli mobil oyunları düzenli olarak güncellemektedir. Bu oyunlar, uygulama mağazası genelinde ne kadar popüler olduğuna bağlı olarak listeye girip çıkabilmektedir.
Bu listede yer alan en çok indirilen Android oyunlar gerek grafik kalitesi gerek oynanış gerek hikâye sunumu ile öne çıkmaktadır. Bu oyunların hangi oyunlar olduğunu aşağıdan öğrenebilir, yazının sonunda ise indirme bağlantısına ulaşabilirsiniz.
Android'de En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Listesi
- Subway Surfers
- Snake.io
- Tiles Hop
- Roblox
- Count Masters
- 101 Okey Plus
- PUBG Mobile
- Words of Wonders
- Among Us
- Hill Climb Racing
- Lords Mobile
- Slither.io
- FIFA Football
- 8 Ball Pool
- Brain Test
- Truck Simulator: Ultimate
- Telefon Kılıfı Yap
- Temple Run
- Pou
- Shadow Fight 2
Yukarıdaki oyunları Android kullanıcıları tarafından en çok indirilen mobil oyunlar oluşturmaktadır. Bu oyunlara değinmeden önce belirtmek gerekir ki liste herhangi bir sıralama ölçütüne bağlı kalınarak yapılmamıştır.
1. Subway Surfers
Subway Surfers, tren raylarında geçen bir sonsuz koşu oyunudur. Oyunda peşinizdeki polisten kaçmanız gerekiyor. Arada sırada karşılaşacağınız güçlendiriciler sayesinde bir roket sırt çantası takabilir, sört tahtasına binebilir ve hızınıza hız katabilirsiniz.
2. Snake.io
Snake.io, ücretsiz en iyi Android oyunları arasında önemli bir sırada bbulunan yılan oyunudur. Oyuna küçük bir yılan olarak başlanıyor. Noktaların üzerinden geçip yılanı besleyerek onu en büyük yılan hâline getirmek gerekiyor.
3. Tiles Hop
Tiles Hop, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Oyunda aşmanız gereken engeller bulunuyor, bu engellerin üzerinden zıplayarak ilerlemeniz isteniyor. Refleksinize güveniyorsanız müziklerin de etkisiyle oyuna uzun bir süre ayıracağınız aşikârdır.
4. Roblox
Roblox, geliştirici ve oyuncu topluluğunu bir arada toplamış bir platformdur. Bu platformda hem yaratıcılığınızı göstererek oyun geliştirebilir hem de başkalarının yaratıcılığından beslenebilirsiniz. Bunlara ek olarak yaratıcı kişilerin geliştirdiği oyunlar sayesinde eğlenceli zaman da geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
5. Count Masters Crowd Runner 3D
Count Masters, çöp adamlardan oluşan bir kalabalığa şehri ele geçirmede öncülük etmeniz gereken bir oyundur. Oyunda size ve ordunuza doğru atılan engellerden kaçınarak hayatta kalmanız gerekiyor.
6. 101 Okey Plus
101 Okey Plus, arkadaşlarınızla 101 Okey oynamanız için geliştirilmiş bir oyundur. Okey oynayacak bir arkadaşınız yoksa sosyalleşme özelliği sayesinde yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz.
7. PUBG Mobile
PUBG Mobile, Android için en iyi hayatta kalma (battle royale) oyunlarından biridir. PlayerUnknown's Battlegrounds olarak da bilinen oyunun mobil versiyonu, gelişmiş grafikleri ile hayatta kalmak için yapabileceklerinizin sınırını unutmanızı sağlıyor.
8. Words Of Wonders
Words Of Wonders, Android için geliştirilen bir Türkçe kelime bulma oyunudur. Sıradan kelime bulma oyunlarından en büyük farkı ise iç açıcı duvar kâğıtlarına sahip olmasıdır.
9. Among Us
Among Us, kalkışa hazırlanan bir uzay gemisinde haini bulmanız ya da hain olarak diğerlerini alt etmeniz gereken bir oyundur. Oyunun herkese şüphe ile yaklaşmanıza neden olduğunu belirtmek gerekiyor.
10. Hill Climb Racing
Android için geliştirilen en iyi araba oyunu Hill Climb Racing, çıkışının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen en çok indirilen mobil oyunlar listesindeki yerini korumaya devam ediyor. Oyunda ilerledikçe 20'den fazla aracın kilidini açmaya başlayabilir, özel parçalarla hayallerinizi süsleyen araca sahip olabilirsiniz.
11. Lords Mobile
Lords Mobile bir strateji oyunudur. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de diğer oyuncularla birlik olup savaşlara katılabilirsiniz. Türkçe dil desteği bulunan oyunda kendi imparatorluğunuzu kurup eğitebiliyorsunuz.
12. Slither.io
Slither.io tıpkı Agar.io gibi zaman öldürmek için oynanabilecek oyunlardandır. Android'deki en çok indirilen mobil oyunlar listesinde önemli bir konuma sahip olan Slither.io'da diğer oyuncularla rekabet etmenizi gerektiriyor.
Her oyuncu farklı bir yılanı kontrol ediyor. Oyundaki amaç tıpkı Agar.io'da olduğu gibi oyunun en büyüğü olmaktır.
13. FIFA Football
FIFA Football, gerçek hayattaki futbolu telefonlara getiren, Ultimate Team'inizi kurup oyuncularınızı geliştirerek onları bir yıldız hâline getirebileceğiniz, lig mücadelerine katılıp çeşitli etkinliklere katılabileceğiniz kapsamlı bir oyundur. Bununla birlikte Android'de en çok indirilen mobil oyunlar listesindeki ilk ve tek futbol oyunudur.
14. 8 Ball Pool
8 Ball Pool, eğlenceli bir bilardo oyunudur. Oyunda pratik, bire bir ve turnuva olmak üzere 3 farklı mod bulunuyor. Bilardo oynamaya yeni başlayanlar, gerçek rakiplerle karşılaşmadan önce ısınmak isteyenler 8 Ball Pool ile pratik yapabilir.
15. Brain Test
Brain Test oldukça eğlenceli zeka oyunları ile geliyor. Zihin açıcı bir zeka oyunu olan Brain Test, üzerinde uzunca durularak hazırlanan bulmacalarla doludur.
16. Truck Simulator Ultimate
Truck Simulator Ultimate, göz alıcı grafiklere, gelişmiş bir oynanışa sahip bir simülasyon oyunudur. Kamyon simülasyonu arayanlar için geliştirilen oyun, milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Türkiye, Amerika, Rusya, İtalya, Azerbaycan, Japonya, Çin ve daha birçok ülkede şirket kuruyorsunuz. Amacınız ise dünyanın en büyük lojistik şirketi olmaktır.
17. Telefon Kılıfı Yap
Telefon Kılıfı Yap, adından da anlaşılabileceği üzere yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz, göz alıcı ve şık kılıflar tasarlayabileceğiniz bir kılıf tasarlama oyunudur. Boyama, sim dökme, parlatma vb. birçok özelleştirme seçeneği ile geliyor. Mağazanıza gelen müşterilerin siparişlerini tamamlayarak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.
18. Temple Run
Android'de en çok indirilen mobil oyunlar arasında öne çıkan başka bir diğer oyun da Temple Run'dır. Bu oyun, Android için geliştirilmiş bir sonsuz koşu oyunudur.
Oyunda karakteri yönlendirmek için sağa, sola, kayma, zıplama gibi hareketlere başvurmanız gerekiyor fakat bunları uygulamakta ustalaşmak o kadar da kolay değildir. Uzun bir süre boyunca pratik yapmanız gerekebilir.
19. Pou
Pou beslemeniz, ilgilenmeniz gereken bir bittir. Ona gözlük, giysi vb. eşyalar satın alarak güzel görünmesini sağlayabiliyorsunuz.
20. Shadow Fight 2
Shadow Fight 2, oldukça etkileyici grafiklere sahip bir dövüş oyunudur. Oyuncular seçtiği karakterleri farklı silah, zırh ve dövüş teknikleri ile donatabiliyor. Oyunda birbirinden farklı rakipler ve iblislerle yüzleşmek gerekiyor. Bu sırada da sizden hayatta kalıp karşıdaki rakibi alt etmeniz isteniyor.
Android'de en çok indirilen mobil oyunlar listesinin sonuna geldik. Listede denemek istediğiniz bir oyun varsa indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ROBLOX APK
ROBLOX APK veya Google Play'den Android telefonlara yüklenebilen online oyun platformu ve oyun yaratma sistemi.
Truck Simulator Ultimate APK
Truck Simulator Ultimate APK harika grafiklere, gerçekçi oynanışa sahip kamyon simülatörü temelinde geliştirilen bir tür simülasyon oyunu.
PUBG MOBILE APK
PUBG Mobile güncelleme ile kalitesini artıran ücretsiz battle royale oyun. PUBG Mobile 1.8 APK indir ve milyonlarca PUBG Mobile Arcane oyuncusuyla savaş!
Subway Surfers APK
Subway Surfers APK veya Google Play'den yüklenebilen sonsuz koşu oyunu. Hilesi en çok aranan ve hikayesi ile dikkat çeken Android oyun ücretsiz oynanabiliyor.
101 Yüzbir Okey Plus APK
101 Yüzbir Okey Plus APK olarak Android telefonunuza hemen yükleyin ve Facebook'ta en çok oynanan 101 Okey oyununda yerinizi alın.
Hill Climb Racing 2 APK
Hill Climb Racing 2 APK, Android cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi engebeli arazi yarış oyunu.
Among Us APK
Among Us Android telefonlar ve PC'de ücretsiz oynanabilen çok oyunculu oyun. Among Us APK veya Google Play'den yüklenebilir.
FIFA Mobile 21 APK
FIFA Mobile 21 Android çıktı! Ultimate Team, Arkadaşlarla 11'e 11 maç, Lig mücadeleleri, Canlı etkinlikler ve fazlası FIFA Mobile 21 futbol oyununda!
Pou APK
Pou APK Android oyunda sevimli bir evcil hayvanın bakımını üstleniyorsunuz. Pou, sanal evcil hayvan oyunları arasında oldukça popüler.
Temple Run APK
Temple Run APK sonsuz koşu türünde Android oyunu. Şeytani maymunlar ve diğer engelleri atlatarak tapınaktan kaçmaya çalışıyorsunuz.
Shadow Fight 2 APK
Shadow Fight 2 APK oyunu en iyi dövüş oyunları arasındadır. Popüler dövüş oyunun özel sürümü "Shadow Fight 2 Special Edition" mevcuttur.
Count Masters Crowd Runner 3D APK
Count Masters Crowd Runner 3D APK, çöp adamların çarpıştığı aksiyon oyunu. Count Masters APK Android oyun vakit geçirmek için birebir.
Telefon Kılıfı Yap
Telefon Kılıfı yapma oyununda Android telefonlar için birbirinden güzel kılıflar tasarlıyorsunuz.
8 Ball Pool
8 Ball Pool, Android işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinden oynayabileceğiniz dünyanın en büyük online bilardo oyunlarından bir tanesidir.
Lords Mobile
Lords Mobile, en güçlü imparatorluk olduğunuzu göstermek adına savaştığınız bir Android oyunu.
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