Windows 11'in bilinmeyen özellikleri neler? Microsoft'un yeni işletim sistemine geçiş yaptıysanız bu sorunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Hazırladığımız videoyu izleyebilir ve veriminizin artmasına yardımcı olacak işlevleri öğrenebilirsiniz.

Yazılım devi Microsoft, 2021 yılında Windows 11 isimli yeni işletim sistemini kullanıcılara sundu. Sahip olduğu arayüz ile dikkatleri üzerinde toplayan işletim sisteminde çok sayıda özellik bulunuyor. Bu özelliklerin bir kısmı, çoğu kişi tarafından pek bilinmiyor.

Windows 11'in Bilinmeyen Özellikleri Listesi

Birden fazla pencereyi simge durumuna küçültme

Emoji penceresini açma

Görev çubuğundaki programları kaldırma

Windows temasını değiştirme

Ekranı bölümlere ayırma

Bazı ayarlara ve araçlara hızlı erişme

Başlat menüsüne kısayollar ekleme

Widget'lara erişme

Bildirimleri kontrol etme

Kişiselleştirilmiş reklamları kapatma

Panoya kopyalanan içeriklere erişme

Yukarıda Microsoft'un yeni işletim sistemindeki pek bilinmeyen özellikler bulunuyor. Windows 11'in gizli özellikleri listesinde bulunan özelliklerin nasıl uygulanacağını öğrenmek için ister videoyu izleyebilir isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz.

Birden Fazla Pencereyi Simge Durumuna Küçültme

Ayarlara girin.

Sistem sekmesini açın.

"Çoklu görev" butonuna basın.

"Pencere başlık çubuğu sallama" özelliğini etkinleştirin.

Açılan olan pencerelerden birini seçin.

Mouse ile basılı tutup pencereyi sallayın.

Masaüstündeki açık olan diğer pencereler simge durumuna küçülecektir.

Tekrar aynı işlemi yaptığınızda pencereler yeniden açılacaktır.

Windows 11'de birden fazla pencerenin açık olması, verimliliğinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Yalnızca bir işlem ile açık olan pencereleri simge durumuna küçültebilir, yine aynı işlemle pencereleri yeniden açabilirsiniz. Bunun için yukarıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Emoji Penceresini Açma

"Windows + ." kısayolunu kullanın.

Bir pencere açılacak.

Açılan pencereden emojilere, GIF'e, kaomijiye ve simgelere erişebilirsiniz.

Bilgisayar kullanırken emojilere erişmek istiyorsanız "Windows + ." Klavye kısayolunu kullanmanız yeterlidir. Bu kısayol emoji, GIF, kaomiji ve simgelere erişmenizi sağlayan bir pencere açar.

Görev Çubuğundaki Programları Kaldırma

Ayarları açın.

Kişiselleştirme sekmesine girin.

"Görev Çubuğu" butonuna basın.

Kaldırılmasını istediğiniz programları devre dışı bırakın.

Görev çubuğunda bulunan program simgelerini kaldırmak istiyorsanız ayarlar sayfasına girmeniz ve ardından Kişiselleştirme sekmesini görüntülemeniz gerekiyor. Daha sonra "Görev Çubuğu" butonuna basın ve kaldırılmasını istediğiniz programları seçin.

Windows Temasını Değiştirme

Ayarlar penceresini görüntüleyin.

Kişiselleştirme sekmesini açın.

Temalar kategorisine girin.

Özelleştirme işlemini yapın.

Windows temasını çok pratik bir şekilde değiştirebilmeniz mümkün. Bunun için ayarlar penceresinde yer alan Kişiselleştirme sekmesini görüntüleyebilir ve ardından Temalar kategorisine girerek özelleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ekranı Bölümlere Ayırma

Mouse imlecini pencerenin sağ üst köşesindeki kare simgesine götürün.

Bir süre sonra çeşitli seçenekler çıkacak.

Bu seçeneklerden birini seçerek ekranı bölümlere ayırabilirsiniz.

Windows 11'in gizli özellikleri arasında ekranı bölümlere ayırma da bulunuyor. Mouse imlecini pencerenin sağ üst köşesinde yer alan kare simgesine götürdüğünüz takdirde birden fazla seçenek ile karşılaşacaksınız. Bu seçeneklerden bir tanesini seçerek ekranı bölümlere ayırabilir ve böylelikle daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Bazı Ayarlara ve Araçlara Hızlı Erişme

Görev çubuğuna sağ tıklayın.

Erişmek istediğiniz ayara veya araca tıklayın.

Bazı ayarlara ve araçlara çok pratik bir şekilde erişmek istiyorsanız görev çubuğuna sağ tıklayabilirsiniz. Bu adımı uygulamanız durumunda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden erişmek istediğiniz ayarı veya aracı seçebilirsiniz.

Başlat Menüsüne Kısayollar Ekleme

Ayarları açın.

Kişiselleştirme bölümüne girin.

"Başlat" kategorisini görüntüleyin.

"Klasörler" bölümünü açın.

Kısayol eklemek istediğiniz seçenekleri aktif edin.

Başlat menüsüne kısayollar ekleyebilir ve böylelikle bazı işlemleri çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun için ayarlar sayfasındaki Kişiselleştirme bölümünü açın ve ardından "Başlat" kategorisine girin. Daha sonra "Klasörler" bölümü görüntüleyin ve kısayol eklemek istediğiniz seçenekleri etkinleştirin.

Widget'lara Erişme

Görev çubuğundaki Widgets simgesine tıklayın.

Açılan pencerede Widget'ları görüntüleyebilirsiniz.

Özelleştirme yapabilmeniz mümkün.

Görev çubuğunda yer alan Widgets simgesine tıklayarak çok pratik bir şekilde Widget'lara erişebilirsiniz. Böylelikle hava durumu gibi bazı bilgileri öğrenmek için birden fazla işlem yapmanıza gerek kalmaz.

Bildirimleri Kontrol Etme

Ayarları açın.

Sistem sekmesine girin.

"Bildirimler" kategorisini görüntüleyin.

Bildirimleri kapatıp açabilirsiniz.

Windows 11'in bilinmeyen özellikleri arasında bildirimleri kontrol etme de yer alıyor. Bu işlem için ilk olarak ayarlar sayfasına girin ve ardından Sistem sekmesini görüntüleyin. Daha sonra "Bildirimler" kategorisini açın. Açtığınız kategori üzerinden bildirimleri kapatabilir veya açabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş Reklamları Kapatma

Ayarlara girin.

Gizlilik ve Güvenlik sekmesini açın.

"Genel" bölümünü ziyaret edin.

Reklamla ilgili seçenekleri kapatabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş reklamları kapatabilmeniz de mümkün. Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle ayarlar sayfasında yer alan Gizlilik ve Güvenlik sekmesine girmeniz gerekiyor. "Genel" bölümünü açtıktan sonra reklamla ilgili olan seçenekleri devre dışı bırakabilirsiniz.

Panoya Kopyalanan İçeriklere Erişme

"Windows + V" kısayolunu kullanın.

Bir pencere açılacak.

Açılan pencereden kopyaladığınız içeriklere erişebilirsiniz.

Panoya kopyalanan içeriklere hızlı bir şekilde erişmek istiyorsanız Windows + V kısayolunu kullanmanız yeterlidir. Bu kısayolu uygulamanız hâlinde bir pencere açılacaktır. Açılan pencerede panoya kopyalanan içerikleri görüntüleyebilirsiniz.

Windows 11'in bilinmeyen özellikleri listesinin sonuna geldik. Listede yer alan özellikler, verimliliğinizin artmasına yardım edebilir. Ayrıca bilgisayarınızın yeni işletim sisteminin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını merak ediyorsanız Windows 11 sistem gereksinimleri yazımıza göz atabilirsiniz.