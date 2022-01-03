Microsoft tarafından kısa bir süre önce tanıtılan ve kullanıma sunulan Windows 11, kullanıcılara önemli ölçüde yenilenmiş bir deneyim vaat ediyor. Peki bu özelliklerden faydalanabilmek için nasıl bir sisteme ihtiyacınız var? İşte Windows 11 Sistem Gereksinimleri hakkında merak edilen detaylar!

Windows 11 çıkışından bu yana sunduğu yenilikler ile değil, istediği sistem gereksinimleri ile gündeme geliyor: Kullanıcılar, bu konuda haklılar çünkü üç yaşındaki bir bilgisayar dahi, Windows 11 ile uyumluluk sorunları yaşayabiliyor. Hadi konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli TPM: TPM 2.0

TPM 2.0 Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük,

İşlemci

İşlemci tarafındaki değişikliklere baktığımızda, mevcut sürüme nazaran iki önemli farklılık görüyoruz: Öncelikli olarak Windows 11 ile birlikte 32-bit işlemci desteği ortadan kalkıyor ve 64-bit işlemci zorunlu hale geliyor. Benzer şekilde tek çekirdekli işlemci de artık desteklenmiyor ve bilgisayarınızdaki işlemcinin en az çift çekirdekli olması isteniyor.

Aslında bu iki değişim, pek çoğumuz için önemli değil: Nitekim çok eski bir bilgisayar kullanmadığınız sürece bu gereksinimleri rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Tabii ki Microsoft, bu oyunu bozmak için elinden geleni yapmış. Şirket geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir duyuruda, Windows 11 ile uyumlu işlemcilerin listesini kullanıcılarla paylaştı.,

Söz konusu listede Intel, AMD ve Qualcomm işlemcilere yönelik destekler yer alıyor ve örneğin Intel tarafını incelediğimizde, Intel Core 8. Nesil ve daha yeni işlemcilerin desteklendiğini görüyoruz. Yani üç yaşından daha büyük bir işlemciye, gereksinimleri karşılasa dahi, sahip olmanız yeni sürüme geçmenize engel olabilir.

Bellek ve Depolama

Windows 11, Windows 10'un bellek ve depolama gereksinimlerini ikiye katladı ancak bu, yine pek çok kişi için sorun olmayacak derecede önemsiz bir fark: 2 GB RAM sınırı 4 GB RAM, 32 GB depolama sınırı ise 64 GB depolama olarak güncellendi.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri Neden Değişti?

Sanıyorum ki hepimiz, buradaki değişikliklerin ufak değişiklikler olmadığı konusunda ortak fikirdeyiz. Peki ama sistem gereksinimleri listesindeki bu farklılık, kullanıcılara ne gibi avantajlar sağlayacak? Başka bir deyişle Windows 11 sistem gereksinimleri neden değişti?

Güvenlik: Windows 11 yüklü tüm bilgisayarlar, VBS, HVCI ve Güvenli Ön Yükleme gibi güvenlik önlemlerinin bir kombinasyonunu sağlar. Bu sayede yeni nesil işletim sistemi, kötü amaçlı yazılımlara karşı %60 oranında daha güvenli bir yapıya sahiptir. Bu prensibi sağlayabilmek adına Windows 11 yüklü tüm bilgisayar TPM, Güvenli Ön Yükleme ve VBS desteğini barındırmak zorundadır.

Windows 11 yüklü tüm bilgisayarlar, VBS, HVCI ve Güvenli Ön Yükleme gibi güvenlik önlemlerinin bir kombinasyonunu sağlar. Bu sayede yeni nesil işletim sistemi, kötü amaçlı yazılımlara karşı %60 oranında daha güvenli bir yapıya sahiptir. Bu prensibi sağlayabilmek adına Windows 11 yüklü tüm bilgisayar TPM, Güvenli Ön Yükleme ve VBS desteğini barındırmak zorundadır. Güvenilirlik: Windows 11 yüklü cihazlar, daha güvenilir bir yapıya sahip olacak. Örneğin işletim sisteminin çökmesiz deneyim oranı %99,8 gibi yüksek seviyelerde yer alacak ancak bunun için belirlenen işlemcilerin kullanımı zorunlu hale gelecek.

Windows 11 yüklü cihazlar, daha güvenilir bir yapıya sahip olacak. Örneğin işletim sisteminin çökmesiz deneyim oranı %99,8 gibi yüksek seviyelerde yer alacak ancak bunun için belirlenen işlemcilerin kullanımı zorunlu hale gelecek. Uyumluluk: Windows 11 yüklü bir bilgisayar, Windows 11 işletim sisteminde çalıştırabileceğiniz çeşitli uygulamalar ile benzer sistem gereksinimlerine sahip olmalıdır. Bu nedenle minimum gereksinimler 4 GB RAM ve 64 GB depolama olarak güncellendi.

Tabii ki Microsoft, bu özellikleri yalnızca uyumlu bilgisayarlara da sunabilidi ancak burada bahsedilmeyen önemli bir detay daha var: Şirket, yeni bir bilgisayar satın almanızı istiyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere şirket yarın dışarı çıkıp Windows 11 ile uyumlu yeni bir bilgisayar satın almanızı beklemiyor: Nitekim Windows 10 için dört sene daha, 2025 yılına kadar, destek sunulacak. Öte taraftan yükseltme yapmak istediğinizde, Windows 11 ile uyumlu bir cihaz satın alacağınızı düşünüyor.