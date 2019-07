Wolfenstein: Youngblood PC Çıkış Videosu: Nazilerle Mücadele

MachineGames’in co-op FPS oyunu Wolfenstein: Youngblood’ın resmi çıkış videosu yayınlandı.

Wolfenstein: The New Order ve Wolfenstein II: The New Colossus gibi etkili bir hikayeye sahip olan yeni Wolfenstein oyunun çıkışına 1 gün kala ateş etme mekaniklere odaklanan tanıtım videosu geldi. Yayıncı Bethesda tarafından yayınlanan çıkış tanıtım videosundan (fragmanı) aksiyon dozunun oldukça yükseltildiğini ve yol boyunca binlerce Nazi ile karşılaşacağımız anlaşılıyor.

Geliştiricinin ilk modern co-op Wolfenstein macerası olarak tanıttığı oyunda BJ Blazkowicz’in ikiz kızlarından biri olarak Paris şehrini Nazi’lerden kurtarmaya çalışıyoruz. Tekli veya eşli oynanış sunan birinci şahıs nişancı oyunu 26 Temmuz’da PC platformuna çıkış yapacak. Aşağıdaki bağlantıdan Wolfenstein: Youngblood PC Steam sayfasına hızlıca ulaşıp oyunu satın alabilir, indirip oynayabilirsiniz.