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  4. Xiaomi Redmi Note 7 İnceleme - 1999 TL'ye Alınır Mı?

Xiaomi Redmi Note 7 İnceleme - 1999 TL'ye Alınır Mı?

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Xiaomi Redmi Note 7 inceleme videosunda fiyatı ve tasarımıyla dikkat çeken fiyat performans ürününü yakından inceliyoruz. Merak edilen telefon fiyatının yanı sıra kullanıcıya sunduğu deneyim ile gönülleri kazanmayı başarıyor.

Xiaomi Redmi Note 7 Teknik Özellikleri

Ekran:6.3 inç, 2340×1080 piksel, 450 nit parlaklık
İşlemci:Snapdragon 660
RAM:4 GB
Depolama:64 GB/ MicroSD ile arttırılabilir
Arka Kameralar:48 MP + 5 MP
Ön Kamera:13 MP
Batarya:4000 mAh
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Xiaomi Redmi Note 7 Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 7 ülkemizde 1999 TL'den satışa çıktı. 

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