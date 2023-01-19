Zamlanan Ürünler ve Hizmetler: Telefon, Netflix, Steam ve Dahası!

Yeni yıla girdikten kısa süre sonra birçok ürünün ve hizmetin fiyatında artış gerçekleşti. Peki, zamlanan ürünler ve hizmetler neler? Bu rehberimizde akıllı telefonlardan dijital platformlara kadar pek çok ürünü ve hizmeti listeye dahil ettik.

Zamlanan Ürünler ve Hizmetler Listesi

iPhone 14: 32.999 TL

iPhone 14 Plus: 36.999 TL

iPhone 14 Pro: 41.999 TL

iPhone 14 Pro Max: 45.999 TL

Samsung Galaxy A73 5G: 12 bin TL

Samsung Galaxy S20 FE: 11.700 TL

Oppo Reno7: 11.500 TL

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: 2.999 TL

Samsung UE55AU7000 55" Crystal 4K Smart LED TV: 14.300 TL

Vestel 65UA9600 65" 4K Android Smart LED TV: 13.500 TL

Reklamlı Exxen aboneliği: 49,90 TL (aylık)

Reklamsız Exxen aboneliği: 69,90 TL (aylık)

Netflix Temel plan: 63,99 TL (aylık)

Netflix Standart plan: 97,99 TL (aylık)

Netflix Özel plan: 130,99 TL (aylık)

Mortal Kombat 11: 669 TL

Far Cry 5: 699 TL

Bus Simulator 21: 325 TL

Ocak ayı içerisinde zam gelen ürünler arasında yeni iPhone modelleri yer alıyor. iPhone 14'ün 128 GB depolama alanına sahip sürümü 32.999 TL, iPhone 14 Plus'ın 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 36.999 TL, iPhone 14 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 41.999 TL oldu.

iPhone 14 Pro modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 45.999 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone ise 59.199 TL fiyat etiketiyle iPhone 14 Pro Max modelinin 1 TB depolama alanına sahip sürümü oldu.

Android tarafında da fiyatı artan telefonlar bulunuyor. Örneğin Samsung Galaxy A73 5G modeli 12 bin TL, Samsung Galaxy S20 FE isimli akıllı telefon 11.700 TL ve Oppo Reno7 ise 11.500 TL'ye yükseldi.

Özellikle 2022 yılı itibarıyla oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan Xiaomi Mi Smart Air Fryer ise 2.999 TL oldu. Yakın zamanda bir airfryer satın almak istiyorsanız en iyi airfryer modelleri ve fiyatları listesine göz atabilirsiniz.

Dijital platformlarda da fiyat artışı gerçekleşti. Reklamlı Exxen aboneliğinin aylık ücreti 49,90 TL, reklamsız Exxen aboneliğinin aylık fiyatı ise 69,90 TL'ye yükseldi. Netflix'in Temel planı aylık 63,99 TL, Standart planı aylık 97,99 TL ve Özel planı ise aylık 130,99 TL oldu.

Steam isimli dijital oyun mağazasında çok ciddi fiyat değişikliği görüldü. Örneğin Mortal Kombat 11'in fiyatı 82 TL'den 669 TL'ye, Far Cry 5'in ücreti 269 TL'den 699 TL'ye, Bus Simulator 2021'in fiyatı ise 159 TL'den 325 TL'ye yükseldi.