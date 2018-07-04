Ashampoo WinOptimizer 2018, Windows PC kullanıcıları için en iyi sistem optimizasyonu programı. Windows işletim sistemli bilgisayarların ortak kaderi olan zamanla performans kaybı yaşanması ve sistem hatalarının oluşması sorununu çözen, Windows bilgisayarınızın daima stabil ve güçlü çalışmasını sağlayan harika bir program.

En güçlü Windows bilgisayar dahi zamanla yavaşlamaya başlar, yeni hatalarla baş başa bırakır. Microsoft’un Windows XP’den sonra en çok tercih edilen işletim sistemi Windows 7’den Windows 10’a tüm işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışan, Windows güncellemeleriyle birlikte güncellenen sistem optimizasyon programları bu sorunları çözmenin en kolay yoludur. Windows sisteminizi temizleyen, hızlandıran, güvenlik ve gizliliği koruyan Ashampoo WinOptimizer 2018, bunlarda biri.

Sabit diskleri düzenleyen, geçersiz kısayolları onaran, yerden tasarruf etmenizi sağlayan, göz atma geminizi ve çerezleri silerek gizliliğinizi koruyan Tek Tık Optimizasyonu, Windows sistemlerini analiz etmeye, özelleştirmeye, optimize etmeye yardımcı olan Modüller, önemsiz dosyaları ayıklayan, kayıt defteri hatalarını düzelten, web tarama izlerini silen Sistem Bakım Araçları, internet bağlantı hızınızı artıran ve program açılışlarını hızlandıran Ek Hizmet ve Süreç Yönetimi özellikleri, sabit diski derinlemesine tarayarak ayrıntılı rapor sunan Sistem Analizi özelliği ve daha saymakla bitiremeyeceğim özelliklere sahip güçlü bir sistem optimizasyon programı olan Ashampoo WinOptimizer 2018’in öne çıkan özellikleri ise şöyle: