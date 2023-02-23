Bilgisayar Performansını En Çok Artıran Yükseltmeler

Bilgisayar kullanıcılarının yaşadıkları sorunlardan en büyüğü, PC'lerin aradan geçen yıllarda zamana yenik düşmeleri ve ihtiyaç duyulan performansı sağlamakta zorlanmalarıdır. Peki, bilgisayarın performansını en çok artıran yükseltmeler neler?

Bilgisayarınız eskisine göre yavaşsa bunun tek sorumlusu donanım da olmayabilir. Kullandığınız Windows sürümü yeni çıktıysa yavaş olabilir, yazılımlarınızın son sürümlerinde hatalar bulunabilir, oynamaya çalıştığınız oyunun performans sorunları henüz giderilmemiş olabilir.

Söz konusu nedenle hemen yeni bir donanıma para yatırmadan önce sorununuzu araştırarak nerelerde performans sıkıntıları yaşadığınızı bulmaya çalışın. Eğer işletim sistemi veya açmaya çalıştığınız programlar/oyunlar sorun çıkarıyorlarsa onların performansını artıracak önlemleri almaya çalışın.

Bilgisayar Performansını En Fazla Artıran Yükseltmeler Listesi

RAM

Ekran Kartı

SSD

İşlemci

RAM

Pek çok kullanıcı, bilgisayarının artık yeterince hızlı olmadığını düşündüğünde suçu hemen işlemciye atar ya da oyunlarda yavaş kalıyorsa ekran kartını suçlar. Halbuki sorun genellikle bilgisayara takılı olan belleklerin yetersizliğinden kaynaklanır ve bellek azlığı bilgisayarın tümünün tıkanmasına neden olur.

Özellikle laptop kullanıcılarının bu sorundan muzdarip olmaya yatkınlıklarını unutmamak gerek. Günümüzde artık standart bir PC'nin en az 8 GB RAM'e sahip olması gerekiyor. Lakin oyun oynayanlar ve biraz daha çok sayıda programı aynı anda kullananlar için en az 16 GB RAM daha iyi olacaktır.

Bilgisayarınızın RAM yükseltmesi gerektirip gerektirmediğini anlamanın kısa bir yolu da var. Bunun için kullandığınız programlar açıkken klavyenizden “ctrl+shift+esc” tuşlarına aynı anda basın ve karşınıza çıkan pencereden “Performans” sekmesini seçin. Burada yer alan “Bellek” bölümünün %90'ından fazlası dolu görünüyorsa artık biraz RAM satın alma vaktiniz gelmiş demektir.

Ekran Kartı

Oyun oynayanların yaşadıkları yavaşlıkların en önemli ikinci etkeni ise genellikle ekran kartı olmaktadır. Yeni oyunların ekran kartından daha fazla RAM talep etmeleri, işlemci gücü istemeleri ve yeni görüntüleme teknolojilerinden faydalanmaları maalesef yeni bir ekran kartı almayı gerekli kılıyor.

Eğer fanı sağlam, işlemcisi sorunsuz ve çalışan bir ikinci el ekran kartı alırsanız piyasa fiyatının yarısına bile inanılmaz bir performans yakalamanız mümkün. Tabii ki böyle bir kartı bulabilmek biraz kullanıcıların ürün sattıkları sitelerde gezinmeyi gerektiriyor.

SSD

Oyuncular için RAM ve ekran kartı en önemli seçeneklerden dedik ancak Windows kullanan, internette gezinen, ofis programlarından faydalanan kullanıcılar için ekran kartı harcamaları çok da mantıklı değil. Lakin hızlı açılan programlar ve Windows bu tip kullanıcılar için çok daha önemli.

İşte burada devreye SSD sürücüler giriyor. SSD'lerin klasik sabit disklere nazaran hareketli parçalara sahip olmamaları ve inanılmaz bir veri okuma-yazma hızına sahip olmaları, onları PC'lere hız veren en önemli parçalardan bir tanesi haline getiriyor.

Eski ve yavaş bir bilgisayara SSD taktıktan ve Windows ile en sık kullanılan programları SSD üzerine kurduktan sonra yaşayacağınız hız artışı sizi çok memnun edecektir. Ancak aciliyeti olmayan programlar, oyunlar ve saklanacak dosyalar gibi şeyleri depolamak için kasanızda yine normal bir mekanik sabit disk bulundurmayı unutmamalısınız. Zira SSD'lerin biraz pahalı olmalarına karşın çok yüksek depolama alanına sahip olmamaları karşılaşacağınız sorunlar arasında.

İşlemci

Bilgisayar performansını en çok artıran yükseltmeler arasında işlemci de bulunuyor. İşlemciler bilgisayarımızdaki en karmaşık işlemleri yapmaları sebebiyle bilgisayarın kalbi olarak adlandırılabilirler ancak pek çok kullanıcının sandığının aksine o kadar da aciliyet gerektirmeyen parçalar arasındalar.

Eğer 5 yıldan daha eski bir işlemciniz yoksa ve devamlı oyun oynamıyorsanız işlemciyi alelacele değiştirmenizin bir gereği yok. Aldığınız orta performans bir işlemci, günlük ihtiyaçlarınızın karşılanması için 3 ila 5 yıl civarında gerekli gücü sunmayı başaracaktır.

İşlemci yenilemenin pahalı olmasının sebebi ise sadece işlemci fiyatları değil. İşlemci değişiminde anakart değişimi de gerekli olabiliyor. Bu durum ise işlemciyle birlikte yeni bir anakart almanızı, hatta yeni anakartla uyumsuzsa RAM'leri de değiştirmenizi gerektiriyor.

Söz konusu nedenle bir parça yenilemek için bütün bunların yapılması cebe zarar olduğundan, işlemciyi bir defada ve hakkını vererek almak en mantıklı opsiyon. Eğer anakartınız yeni işlemciye uyumluysa bile bu defa BIOS güncellemesine ihtiyaç duyabileceğinizi de aklınızdan çıkarmayın.

PC Hızlandırma Programları

Advanced SystemCare

Razer Cortex: Game Booster

AVG PC Tuneup

Ashampoo WinOptimizer

DriverPack

Advanced SystemCare

Sistem bakım araçları, bilgisayarlarda meydana gelen performans problemlerinin çözülmesine yardım edebilir. Bu hyazılımlar arasında Advanced SystemCare de yer alıyor. Gereksiz dosyaları kolayca silmenize olanak tanıyan programda disk birleştirme ve kayıt defteri birleştirme gibi işlevler mevcut.

Razer Cortex: Game Booster

Oyunlarda performans sorunu yaşayan kişilere hitap eden Razer Cortex: Game Booster, PC'nin video oyunlarını daha iyi performansta çalıştırmasını sağlıyor. Çok başarılı bir arayüze sahip olan yazılım, çok pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

AVG PC Tuneup

Bilgisayarın hızlanmasına yardımcı olan AVG PC Tuneup üzerinden ihtiyacınız olmayan programları kaldırabilir, gereksiz dosyaları silebilir, yazılımları otomatik olarak güncelleyebilir, kayıt defterlerini temizleyebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Ashampoo WinOptimizer

Sistem performansının artırılmasını sağlayan Ashampoo WinOptimizer kullanarak gereksiz dosyaları kaldırabilri, yaygın Windows sorunları giderebilir, sistem bakımının yapılmasını sağlayabilir ve daha pek çok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

DriverPack

Güncel olmayan sürücüler, bilgisayarın performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle sürücüleri güncel tutmak önemlidir. Driver güncelleme programları arasında yer alan DriverPack, eski sürücüleri tespit edip güncelleme işlemini pratik şekilde yapıyor.