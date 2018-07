C Media Player, bilgisayarlarınızdaki medya oynatıcılarına alternatif olarak kullanabileceğiniz bir yazılımdır. İşlevsel özellikleri ve düşük güç tüketimiyle karşımıza çıkan C Media Player ile tüm medya dosyalarınızı oynatabiliyorsunuz.

Kullanıcı deneyimini en üst düzeyde tutan bir medya oynatıcı olarak nitelendirebileceğim C Media Player, videolarınızı oynatırken zevk alacağınız diğer özellikleriyle de dikkat çekiyor. URL adreslerinden direkt olarak video oynatma, minimum işlemci ve ram tüketimi gibi özellikler ile yüksek performans sağlayan C Media Player, mutlaka bilgisayarlarınızda yer alması gereken bir oynatıcı diyebilirim. Bir oynatıcıda olması gereken tüm özellikleri de bünyesinde bulunduran yazılım, neredeyse tüm dosya türlerine destek sunuyor. Kullanışlı ve pratik bir oynatıcı arıyorsanız C Media Player sizleri bekliyor.

C Media Player uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.