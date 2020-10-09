VLC ile Video Formatı Dönüştürme Nasıl Yapılır? - Dünya genelindeki en popüler yazılımlardan birisi olan VLC Media Player ile pek çok video düzenleme işlemine imza atabileceğinizi söylersek bize inanır mısınız? Her ne kadar adında player yer alsa da aslında VLC pek çok video düzenleme işlemini kendisi gerçekleştirebiliyor ve böylece toplu bir çözüm sunabiliyor.

VLC ile Video Formatı Dönüştürme Yöntemi

VLC ile isterseniz videoların boyutlarını küçültebilir, isterseniz içine altyazı gömebilir isterseniz de videoların formatlarını değiştirebilirsiniz. Tabii ki tüm bu işlemlere başlamadan önce VLC Media Player uygulamasının bilgisayarınızda kurulu olması lazım ki, bunu hemen alttaki bağlantıya tıklayarak hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen üstteki bağlantıyı kullanarak programı bilgisayarınıza indirin. Kurulum işlemlerini gerçekleştirin. Sol üst kısımda yer alan 'Ortam' butonuna tıklayın. Biraz daha alt kısımda yer alan 'Dönüştür / Kaydet' butonuna basın. 'Ortam Açın' ekranından 'Ekleyin..' butonuna basın. Dönüştürmek istediğiniz videonun orijinalini seçin. 'Dönüştür' isimli ekranda hangi formata dönüştürmek istediğinizi seçin. 'Başlat' tuşuna basın. İşlemler bitince programı kapatabilirsiniz.

VLC Media Player Nedir ve Ne İşe Yarar?

Hem video hem de ses dosyaları için neredeyse tüm dosya uzantılarını destekleyen VLC, sadece bu özelliğiyle bile birçok bilgisayar kullanıcısının medya oynatıcı tercihleri arasında ilk sırayı almaktadır.

Temiz bir kuruluma sahip olan VLC Player, kurulum sırasında bile sizlere farklı birçok seçenek sunmaktadır. VLC ile oynatmak istediğiniz tüm dosya uzantılarını kurulum sırasında seçebilir ve bu sayede belirlemiş olduğunuz dosya uzantısına sahip medya dosyalarını varsayılan medya oynatıcı olarak VLC üzerinde oynatabilirsiniz.

Her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilecek basit ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzüne sahip olan VLC Player, tamamen medya dosyalarını oynatmaya odaklanmıştır. Amacı medya dosyalarını sorunsuz ve hızlı bir şekilde oynatmak isteyen bilgisayar kullanıcıları için oldukça gelişmiş ve etkili bir çözüm sunan program, bu konuda piyasada yer alan birçok rakibini geride bırakmayı başarmıştır.

Ayrıca klasik VLC Media Player kullanıcı arayüzünden sıkılan kullanıcılar için tema desteği de sunan yazılım için geliştirilen farklı arayüz seçeneklerine geliştirici sayfası üzerinden kolayca ulaşabilir ve beğendiğiniz temaları hemen bilgisayarınız üzerine indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kullanıcılara tema desteği dışında daha birçok farklı özelleştirme seçeneği ve gelişmiş ayarlar da sunan VLC Media Player, bir medya oynatıcıdan beklediğinizden çok daha fazlasını sizlere olabildiğince basit bir şekilde sunmaya çalışmaktadır.

O an oynatmakta olduğunuz video veya ses dosyaları ile ilgili birçok farklı bilgiyi de sizlere sunan program yardımıyla isterseniz ses kaydı veya video kaydı yapma şansına da sahipsiniz. Çevrimiçi olarak farklı kaynaklar üzerinde yayınlanan ses veya video akışlarını da takip edebileceğiniz program yardımıyla isterseniz izlemekte veya dinlemekte olduğunuz içerikleri bilgisayarınıza kaydedebilir ve daha sonra isterseniz tekrar tekrar izleyebilir veya dinleyebilirsiniz.

İzlemekte olduğunuz videoların veya dinlemekte olduğunuz müziklerin kalitesini arttırmak için kullanabileceğiniz farklı efektler ve ayarlar da yine VLC Media Player üzerinde sizlere sunulan nimetler arasında yerini almaktadır. 12 kanallı bir ekolayzır ve kendinizi farklı ortamlarda hissetmenize olanak sağlayacak ince ses ayarları ve efektleri de VLC üzerinde sizleri bekliyor.