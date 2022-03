iPhone'da YouTube Videosu İndirme Nasıl Yapılır?

Bu blog yazımızda iPhone için YouTube videolarını indirmenin en kolay yolunu anlatıyoruz. YouTube Red üyesi olmadan da YouTube videolarını iPhone/iPad cihazınıza indirip internetsiz izleme şansına sahipsiniz.

YouTube Videolarını iPhone'a İndirme

YouTube uygulamasında indirmek istediğimiz videoyu açıktan sonra Paylaş’a ardından da Bağlantıyı Kopyala’ya dokunuyoruz.

Documents by Readdle uygulamasını açıyoruz. Browser simgesine (sağ alt) dokunup tarayıcıyı açıyor ve PickVideo.net gibi YouTube videolarını indirmeye izin veren bir siteye giriyoruz.

Kutucuğuna dokunarak Yapıştır diyoruz ve Download butonuna dokunarak indirmeyi başlatıyoruz.

Sayfayı aşağı kaydırdığınızda Download Video with Sound altında farklı kalite ve formatlarda videonun indirmeye hazır olduğunu göreceksiniz. Download’a dokunarak devam ediyoruz. (Dahili tarayıcıda indirme simgesine dokunarak indirme ilerlemesini görebilirsiniz.)

İndirdiğiniz videoyu kamera rulonuza taşımak isterseniz yapmanız gereken şey çok basit: Documents by Readdle uygulamasında mor renkli klasöre dokunup Downloads klasörüne girmek ve indirilen videonun yanındaki üç noktaya ardından Move yani Taşı’ya dokunmak.

Sonrasında On my iPhone altında Documents - Photos yolunu izliyoruz. Move to Photos’a dokunduğumuzda video film rulosuna taşınmış oluyor.

iPhone'da YouTube videolarını indirmek için sizin kullandığınız yöntem hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın.

Google, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde YouTube Premium’u duyurdu. Reklamsız, videoları indirme, arka planda çalma seçeneği sunan YouTube Premium (YouTube Red) aylık 11.99$ gibi oldukça pahalı bir ücretlendirme ile hizmete açıldı. Hal böyle olunca YouTube videolarını indirmek için program, uygulama arayışı başlıyor. App Store’da YouTube videosu indirmenizi sağlayan çok sayıda çalışır uygulama olmamakla birlikte olanlar da Apple tarafından kaldırılıyor. Peki, iPhone/iPad'de YouTube videolarını indirmenin bir yolu yok mu? Elbette var.

App Store’da verimlilik kategorisinde ilk 25’de olan, Apple editörlerinin de seçimi, dosya yöneticisi ve medya oynatıcı olarak geçen Documents by Readdle adlı uygulamayı YouTube videolarını indirmek için kullanabilirsiniz. Basit birkaç adımda YouTube videolarını iPhone’a indirebilir, film rulonuza kaydedip dilediğiniz medya oynatıcıyla izleyebilirsiniz.

iPhone YouTube Video İndirme Programları Neler?

Cloud Video Player

iDownloader

Best Video Downloader

Video Fly Lite

YTD Video Player

Cloud Video Player, yalnızca birkaç basit adımda YouTube’dan iPhone’a video indirmenize izin veren harika bir video indirme uygulamasıdır. Cloud Video Player ile YouTube Facebook, Instagram, Vimeo ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla video paylaşım sitesinden video indirebilirsiniz. Bu videoları tek bir tıklamayla indirebilirsiniz. Ayrıca, bu uygulama indirdiğiniz videolar için bir video oynatıcı görevi de görür.

iDownloader

iDownloader’ın çeşitli nedenlerden dolayı iPhone için mevcut olan en güçlü video indirme aracı olduğuna inanılıyor. iDownloader ile YouTube videolarını doğrudan iPhone’a indirmekle kalmaz, aynı zamanda diğer belgeleri ve dosyaları da indirebilirsiniz. Aynı anda 50 dosyaya kadar indirme imkânı sunabilen iDownloader, aynı zamanda sizlere gayet güzel indirme ve dönüştürme hızı da sunuyor. YouTubeden video indir iOS işlemleriniz için bu uygulamayı kullanırsanız pişman olmayacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz.

Best Video Downloader

Adından da anlaşılacağı gibi Best Video Downloader, çeşitli özellikleri sayesinde iOS YouTube video indir işlemi yapmak için kullanabileceğiniz harika bir iPhone YouTube video indirme programı olduğunu kanıtlıyor. Best Video Downloader ile hızlı indirme ve dönüştürme yapabilirsiniz. Ayrıca, bu uygulama ile indirme hızı hakkında endişelenmenize gerek kalmadan aynı anda birden fazla video indirebilirsiniz. Uygulamanın en iyi yanı ise tamamen ücretsiz olması! Hiçbir ücret ödemeden Best Video Downloader’ı kullanabilirsiniz!

Video Fly Lite

Video Fly Lite, YouTubedan iPhone video indirme uygulamaları listesinde ilk sıralarda görmeye şaşırmayacağınız bir uygulamadır. Video Fly Lite, uygulamayı başlattığınızda otomatik olarak YouTube’a bağlanır ve bu uygulamayla medya indirmenizi çok daha kolay hale getirir. Video Fly Lite, iPhone’unuzda arka planda video oynatmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş çalma listesi oluşturmanıza da olanak tanıyor.

YTD Video Player

YTD Video Player, kullanıcı dostluğu ve iyi kullanım özellikleri açısından piyasadaki çoğu iPhone YouTube video indirme programı ile eşdeğer olan bir video indirme uygulamasıdır. YTD Video Player ile tek bir dokunuşla iPhone’unuza video, ses ve tam çalma listesi indirebilirsiniz. YTD Video Player aynı zamanda harika bir video oynatıcı görevi gördüğünden, medya dosyalarınızı indirdikten sonra yönetmenize ve düzenlemenize olanak tanır.