Deadstep, Windows tabanlı bilgisayarlarda çalıştırılabilecek bir korku oyunudur.

Bir gün, bir pansiyonun içerisinde kilitli şekilde uyandığınızı hayal edin. Üstüne üstlük pansiyonun içerisinde hayaletler var. Fiziksel olarka göremediğiniz; ancak ayak izlerini ve ayak seslerini duyabildiğiniz hayaletleri takip etmek, belki de tek çıkış yolunuz.

Böylesine tüyler ürpertici bir konspetin üzerine kurulu olan Deadstep, kendini aksiyon-macera oyunu olarak tanıtsa bile temelde bir korku oyunu. Bir pansiyonun içerisinde oradan orya gittiğimiz, hayaletlerle köşe kapmaca oynadığımız ve kapalı kapıların ardından çıkmaya çalıştığımız oyun, tanıtım açısından size daha fazlasını sunmuyor.

Sadece hayaletlerden, ayak izlerinden ve onları takip edebileceğinizden bahseden Deadstep'in yapımcıları, geri kalan her şeyi oyundaki deneyiminizi bozmamak için saklıyorlar ve tam bir korklu seansı içerisine girmenizi istiyorlar. İlk dakikalarıyla sadece video izlerken bile ürpermenize neden olan bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileriyse hemen aşağıda yer alan tanıtım videosundan alabilirsiniz: