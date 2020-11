Destiny 2: Beyond Light, Bungie tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu Destiny 2 için büyük bir genişletme (DLC). Destiny 2’nin beşinci genişlemesi olan Destiny 2: Beyond Light’da Jüpiter’in buzlu ayı Europa’ya giderek Darkness ile yüzleşeceksiniz. Stasis adında yeni alt sınıflar ve yeteneklere sahip olacağınız oyunda ayrıca ilk Destiny hikayesinden Exo Stranger’ın ve ilk oyunun House of Wolves genişlemesinden Varik’in dönüşünü göreceksiniz. Destiny 2: Beyond Light Steam’de! Ön siparişe özel yeni egzotik kenarlı hayalet kabuğu ve yeni efsanevi ambleme anında erişim.

Destiny 2: Beyond Light İndir (DLC)

Europa’nın donmuş sınırının üzerinde Piramit Gemiden yeni bir güç doğmuş ve altında karanlık bir imparatorluk kurulmuştur. Destiny 2: Beyond Light’da diğer muhafızalara katılmanız ve ne pahasına olursa olsun bu imparatorluğu kaldırmanız gerekiyor. Gerekirse karanlıktan yardım alarak…

Yeni Bir Yer: Destiny 2 Beyond Light'ta Muhafızlar yeni bir yer keşfedecek: Jüpiter'in donmuş uydusu Europa. Çetin hava şartlarına göğüs gerin ve kadim buzun derinliklerinden yatan sırları gün yüzüne çıkarın.

Karanlığı Kullanın: Yeni bir tehditle birlikte gizemli yeni bir güç de ortaya çıkıyor: Stasis. Muhafızlar, savaş alanına hükmetmek için kökleri Karanlığa dayanan bu yeni elementsel gücü kullanacak. Titan, Büyücü ve Avcı sınıflarının her biri Stasis'i farklı bir şekilde kullanılıyor ve keşfedilmeyi bekleyen olağanüstü yeni alt sınıflar var.

Yeni Bir Baskın Sizi Bekliyor: Europa’nın donmuş tundrasının altında uzun bir süredir keşfedilmemiş olan Derin Taş Mahzen Mezar yer alıyor. Bu esrarengiz derinliklerin üstesinden gelebilenleri eşsiz ödüller bekliyor.

Yeni Egzotik Ödüller: Yeni görevleriniz, mücadeleleriniz, ödülleriniz ve daha fazlasının yer aldığı Beyond Light'ta Destiny 2 evreninde geçen heyecan verici yeni bir bölüm sizi bekliyor.

Destiny 2: Beyond Light Sistem Gereksinimleri

Standart Sürüm, Legendary Edition, +Season, Deluxe Edition gibi farklı sürümlerle Steam'de çıkış yapan Destiny 2 için ilk büyük DLC (indirilebilir içerik) Destiny 2: Beyond Light'ın sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 64-Bit (son Service Pack)

İşlemci: Intel Core i3 3250 3.5GHz veya Intel Pentium G4560 3.5GHz / AMD FX-4350 4.2GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB veya GTX 1050 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

Ağ: Genişbant ağ bağlantısı

Depolama: 105 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 64-Bit (son Service Pack)

İşlemci: Intel Core i5 2400 3.4GHz veya i5 7400 3.5GHz / AMD Ryzen R5 1600X 3.6GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB veya GTX 1060 6GB / AMD R9 390 8GB

Ağ: Genişbant ağ bağlantısı

Depolama: 105 GB boş alan

Destiny 2 İndir

Destiny 2, güneş sisteminin gizemlerini keşfettiğiniz etkileyici bir FPS oyunu ve Steam üzerinden ücreetsiz indirilebiliyor. Sinematik hikayesi, zorlu co-op görevleri ve çeşitli PvP modları ile öne çıkan Destiny 2’de sizi neler mi bekliyor?

Sürükleyici Bir Hikaye: Kötü şöhretli düşmanların saldırısı altında olan bir güneş sisteminde insanların son şehri olan Last City'yi savunan Gardiyanlarından birisisiniz. Gözünüzü yıldızlara çevirin ve karanlığın karşısına çıkın. Efsaneniz şimdi başlıyor.

Gardiyan Sınıfları: Zırhlı Titan'ı, mistik Warlock'u veya çevik Hunter'ı seçin.

Titan - Disiplinli ve gururlu olan Titan'lar hem agresif saldırılar hem de sağlam savunmalar gerçekleştirebilir. Çekicini ateşe ver, gökleri şimşeklerle yar ve tüm düşmanlarla göğüs göğüse çarpış. Takımın, kalkanının gücü arkasında dimdik duracak. Warlock - Warlock'lar evrenin gizemlerini silah olarak kullanarak kendilerini ayakta tutup düşmanlarını yok eder. Savaş alanına yıkım yağdır ve düşman ordularını göz açıp kapayana kadar temizle. Senin yoluna çıkanlar, Işığın gerçek kudretini öğrenecek. Hunter - Çevik ve cesur olan Hunter'lar hem hızlı hareket eder hem de hızlı saldırır. Altın silahının şarjörünü tek atışta boşalt, düşmanların arasından rüzgar gibi geç veya düşmanlarına karanlığın içinden saldır. Düşmanı bul, nişan al ve çatışmayı daha başlamadan bitir.