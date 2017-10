EaseUS MobiMover Free, tamamen ücretsiz tek iPhone veri transfer programı olarak öne çıkıyor. iPhone arası veri transferi, iPhone’u bilgisayara yedekleme, iPhone fotoğraf ve videoları bilgisayara atma veya tam tersi için kullanılabilecek en iyi veri transfer - eşitleme programı. iOS’un son sürümü iOS 11 ile gelen iPhone 8, 8 Plus ve X ve iOS 11’li diğer iPhone ve iPad modelleriyle de uyumlu olduğunu belirtmek gerek.

Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarını iTunes kullanmaya zorlasa da EaseUS MobiMover Free gibi iPhone veri transfer programları sayesinde bu zorunluluk ortadan kalkıyor. Mac’de bambaşka çalışan iTunes’u veri aktarımı ve senkronizasyon için kullanıyorsanız artık çok daha pratik bir program var elinizin altında. Dünyanın ilk tamamıyla ücretsiz iPhone transfer programı EaseUS MobiMover, bilgisayardan iPhone’unuza veri aktarırken, eski iPhone’unuzdaki verileri yeni iPhone’unuza aktarmaya çalışırken ve iPhone’unuzdaki verileri bilgisayarınıza taşımak istediğinizde yardımınıza koşan etkili bir çözüm.

Son derece sade kullanıcı arayüzüyle karşımıza çıkan EaseUS MobiMover Free’de dört seçenek mevcut. Bilgisayarınızdaki verileri (fotoğraf, video, zil sesi, belge vs.) cihaza aktarmanıza izin veren Transfer to This Device, eski iPhone’unuzdaki verileri (fotoğraflar, müzik, videolar, rehber, mesajlar, Safari yer imleri, notlar vs.) yeni satın aldığınız iPhone’a aktarmanıza izin veren Transfer from iOS to Other Device ve iPhone’unuzdaki kişiler, mesajlarınız, notlarınız dahil birçok önemli veriyi PC’nize aktarmanızı sağlayan Transfer from iOS Device to PC seçeneğinin yanında kişilerinizden mesajlarınıza, notlarınızdan fotoğraf ve videolarınıza, müziklerinizden takviminize iPhone’unuzda ne var ne yok döken, yönetme izni veren Manage iOS Data With Custom karşınıza çıkıyor.