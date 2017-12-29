iTunes olmadan iPhone’a müzik atmanın en basit yolunu bu yazıda paylaşıyoruz. PC’den iPhone’a müzik atmada sorun yaşıyor, “iPhone müzik atamıyorum”, “iPhone müzik atılmıyor”, “iPhone müzik eklenmiyor”, diyorsanız Bilgisayardan iPhone'a müzik atma rehber yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. iPhone'a müzik nasıl atılır? resimli olarak gösteriyoruz.

iPhone Müzik Atma Programı ile Zaman Kazanın:

Apple’ın kısıtlamaları sebebiyle iPhone kullanıcıları için PC’den telefona müzik atma tam bir işkencedir. iTunes’u açar, müziklerinizi ekler ve sonrasında eşzamanlama işleminin bitmesini beklersiniz ki; müzik arşiviniz büyükse saatlerinizi alabilir. Daha da kötüsü sonunda müziklerin tümünün eşitlenmediğini, iPhone’a aktarılmadığını görmektir. Bu noktada yeniden deneyebilirsiniz ancak iTunes kullanmadan bilgisayardan iPhone’a müzik atmanın bir yolu var. Windows PC kullanıcılarına özel hazırlanmış, ücretli - ücretsiz birçok iPhone müzik atma programı mevcut. PC’deki müziklerinizi (mp3, flac diğer) iPhone’a doğrudan atmanızı sağlayan programlardan tavsiyemiz EaseUS MobiMover. Hem ücretsiz olması, hem çoğu iPhone modeli ve iOS sürümüyle sorunsuz çalışması, hem de her seviyede kullanıcıya hitap etmesiyle tavsiye ettiğimiz iPhone veri transfer programı ile sadece üç adımda iPhone’a müzik atma işlemini tamamlıyorsunuz. Peki, iTunes kullanmadan iPhone'a müzik nasıl atılır?

iTunes Olmadan iPhone'a Müzik Atma:

iPhone’unuzu bilgisayarınıza Lightning kablosuyla bağladığınızda program cihazınızı otomatik olarak görüyor. Ana ekranda ilk seçenek olan “Transfer to This Device”a tıklıyorsunuz ve klasör veya dosya seçimi yapıyorsunuz.

İkinci adımda iPhone’a atacağınız müziklerinizi seçiyorsunuz. (Tek seferde çoklu seçim yapmanıza izin veriliyor. Dilerseniz tek bir parça da atabilirsiniz.)

PC’den iPhone’a aktarılacak müziklerinizin gösterildiği menüde "Transfer" butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyorsunuz.

Evet, bilgisayardan iPhone’a müzik atmak (iTunes olmadan) bu kadar basit. Unutmadan, programın başlangıç sayfasında en alttaki Custom seçeneğiyle iPhone’unuza attığınız müzikleri düzenleme şansına sahipsiniz.

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iTunes Olmadan iPhone'a Müzik Atmak İçin Neden EaseUS MobiMover'ı Tercih Etmeliyim?