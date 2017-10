iPhone'dan Bilgisayara - Bilgisayardan iPhone'a Veri Aktarma Nasıl Yapılır?

iPhone arası veri transferi, bilgisayardan iPhone'a / iPhone’dan bilgisayara video, fotoğraf ve müzik atma, rehber yedekleme gibi işlemleri yapmak için iTunes’a ihtiyacınız yok. EaseUS MobiMover Free adlı yeni iPhone veri transfer programı, tamamıyla ücretsiz olmasıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Apple cihaz kullanıyorsanız; iPhone’dan bilgisayara ve bilgisayardan iPhone’a dosya aktarmanın, sevdiğiniz zil seslerini atmanın, eski iPhone’daki verileri yeni aldığınız iPhone’a aktarmanın pratik olmadığını biliyorsunuzdur. 10. yıl özel iPhone modeli iPhone X ve iPhone 8’in işletim sistemi iOS 11’de hala iTunes olmadan az önce belirttiğim işleri yapamıyoruz. Neyse ki; Apple’ın saçma bulduğumuz bu kısıtlamalarını ortadan kaldıran harika Windows programları mevcut. Yalnız iPhone veri transferi programı olarak geçen programlar tamamıyla ücretsiz değil. Tüm özelliklerini kullanabilmeniz için lisans satın almanız gerekiyor. Bu noktada arayış içerisine girdik ve EaseUS MobiMover Free ile karşılaştık.

Tek Tıkla iPhone Veri Transferi:

Şu ana kadar kullandığım iPhone veri transfer programları arasında gerçekten ücretsiz olarak çıkan ve jailbreak gerektirmeyen tek program EaseUS MobiMover Free oldu. Veri transferine ilişkin bir iOS kullanıcısının ihtiyaç duyacağı her şey bu programda toplanmış. Rehber yedekleme, komple cihazı yedekleme, müzik ve video atma, cihazdaki verilere erişip düzenleme dahil birçok işlemi yapmanıza izin veriyor. Daha da güzeli her seviyede kullanıcı düşünülerek geliştirilmiş. Hangi cihazdan hangi cihaza veri aktardığınız önemli değil; Sadece 2 adımda işlemi tamamlıyorsunuz. Şimdi dilerseniz programın ayrıntılarına girelim.

Her Seviyede Kullanıcıya Açık:

iPhone’unuzu klasik olarak Lightning kablosuyla bilgisayarınıza bağladığınız EaseUS MobiMover Free, telefonunuzu direkt görüyor ve cihazınız hakkında bilgileri karşınıza çıkarıyor. Karşılama ekranında iPhone’unuzun depolama alanından seri numarasına, telefon numaranızdan pil durumuna her şeyi ilk bakışta görebiliyorsunuz. Aynı ekranda iPhone’dan bilgisayara veri transferi, iPhone’lar arası veri transferi, Bilgisayardan iPhone’a veri transferi ve iPhone’unuzdaki verileri yönetmenize izin veren Custom seçeneği ile karşılaşıyorsunuz. Bu seçeneklerden az sonra bahsedeceğim. Öncesinde programın iOS 11 desteği sunduğunu, yeni iPhone’lar iPhone 8, 8 Plus ve X ile de uyumlu çalıştığını belirtmekte fayda olacağını düşündüm.

Bilgisayardan iPhone'a Müzik ve Video Atma:

“Transfer to This Device”, bilgisayarınızdan iPhone’unuza müzik, video atmak için kullanacağınız seçenek. Buraya tıkladığınızda klasör veya dosya seçimi yapmanız isteniyor. Tek seferde birden fazla dosya seçmenize izin veriliyor. Bilgisayarınıza indirdiğiniz .mp3 dosyalarından flac dosyalara format fark etmeksizin müziklerinizi aktarabiliyorsunuz. Uzun seyahatlerde video izleyerek zaman geçirmeyi seven biriyseniz aynı şekilde bilgisayarınızdaki videoları da bu seçenekle iPhone’unuza hızlı, basit, pratik şekilde atabiliyorsunuz.

EaseUS MobiMover Free - Bilgisayardan iPhone'a

iPhone'dan iPhone'a Müzik, Fotoğraf, Rehber Aktarma:

“Transfer to Other Device”, eski iPhone'unuz üzerinde yer alan verileri yeni satın aldığınız iPhone'a nasıl aktaracağınızı düşünürken yardımınıza koşan seçenek. Rehberiniz, notlarınız, videolarınız, müzikleriniz, Safari yer imleriniz, e-kitaplarınız dahil her şeyi yeni iPhone’unuza aktarmak için tek yapmanız gereken; Aktarılmasını istediğiniz verileri seçmek ve Transfer tuşuna tıklamak. Yalnızca iCloud’un kapalı olduğundan emin olun.

EaseUS MobiMover Free - iPhone'dan iPhone'a

iPhone'dan Bilgisayara Fotoğraf, Müzik, Video Atma:

“Transfer to Computer”, iPhone’unuzla çektiğiniz etkileyici fotoğraf ve videoların yanında notlarınız, mesajlarınız, rehberiniz dahil tüm mühim, kaybolmasını asla istemediğiniz verileri bilgisayarınıza hızlıca aktarmanıza izin veriyor. Veri transferi süresince cihazınızın bilgisayarla bağlantısını kesmemeniz öneriliyor.

EaseUS MobiMover Free - iPhone'dan Bilgisayara

iPhone Rehberi, Mesajları Bilgisayarda Görme:

“Custom” ise iPhone’unuzun içeriğini görmenize ve düzenlemenize imkan veriyor. Rehberinizi görüntüleyip kişi ekleme ve çıkarma yapma, mesajlarınızı okuma, notlarınıza ulaşma, sesli mesajlarınızı dinleme, fotoğraflar ve videolar uygulamasına attığınız içerikleri görme, müziklerinize erişme şansına sahipsiniz. Burada Kişiler, Notlar, Takvim, Safari geçmişi gibi verleri yönetmek için iCloud’un kapalı olması gerektiğini, Mesajlar ve Sesli Mesajlar’ı yönetmek için de parola girilmesi gerektiğini belirtmek gerek.

EaseUS MobiMover Free - iPhone'daki Verileri Görme

EaseUS MobiMover Free Özellikleri:

iPhone veri transferi

iPhone arası veri transferi

iPhone müzik atma

iPhone video atma

iPhone rehber yedekleme

iPhone yedekleme

iPhone’dan bilgisayara fotoğraf atma

iPhone’dan bilgisayara müzik atma

iPhone’dan bilgisayara video atma

iPhone’dan bilgisayara rehber aktarma

Bilgisayardan iPhone’a fotoğraf atma

Bilgisayardan iPhone’a video atma

Bilgisayardan iPhone’a müzik atma

Bilgisayardan iPhone’a rehber aktarma

Eski iPhone’dan yenisine rehberi aktarma

Eski iPhone’dan yenisine bütün verileri aktarma

Eski iPhone’dan yeni iPhone’a veri aktarma

Eski iPhone’dan yeni iPhone’a numara aktarma

Desteklenen iPhone Modelleri: iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X

Desteklenen iPad Modelleri: iPad Mini 2, 3, 4 iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro

Desteklenen iOS Sürümleri: iOS 8/9/10.1/10.2/10.3/11

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows 7/8/8.1/10

Desteklenen Müzik Formatları: mp3, m4a, m4b,m4p, m4r, rm, wav, wma, mdi, aac

Desteklenen Video Formatları: mp4, mov, m4v, wmv, rm, mkv, avi, flv

Desteklenen Görüntü Formatları: jpg, bmp, icon, tiff, png, gif

Diğer Formatlar: pdf, epub, html