En İyi iPhone Veri Aktarma Programına %50 İndirimle Sahip Olun!

iPhone’dan bilgisayara fotoğraf atma, iPhone’dan iPhone’a rehber aktarma veya bilgisayardan iPhone’a dosya gönderme işlemi Apple ekosistemindeyseniz çok kolay. Mac bilgisayarınız varsa bilgisayardan telefona/telefondan bilgisayara veri aktarma pratik, zahmetsiz, hızlı ve sorunsuz. Ya Windows PC kullanıyorsanız? Windows ve Mac için en iyi iPhone veri aktarma programı EaseUS MobiMover Pro tüm cihazlara destek veriyor. EaseUS MobiMover Pro sürümünü şimdi edinin ve %50 fiyat indiriminden yararlanın!

Yeni iOS ve macOS güncellemeleriyle iPhone’dan Mac’e/Mac’ten iPhone’a veya eski iPhone’dan yeni iPhone’a verileri aktarmak (rehber, fotoğraf ve video, müzik, notlar vs.) gittikçe kolaylaşıyor. Ancak Windows PC kullanıcıları için hala bilgisayardan iPhone’a müzikleri atmak, fotoğraf ve video atmak, rehberi yedeklemek bir işkence. İşte bu noktada iPhone veri aktarma programları hayat kurtarıyor. Profesyonel iPhone aktarma programı EaseUS MobiMover Pro, hem Windows hem de Mac sistemlerle uyumlu ve iPhone 4s’ten iPhone 11 Pro’ya tüm iPhone’ları destekliyor.

EaseUS MobiMover Pro, PDF ve EPUB formatındaki kitapları; JPG, BMP, ICON, TIFF, PNG, GIF formatındaki fotoğrafları; MP4, MOV, M4V, WMV, RM, MKV, AVI, FLV formatındaki videoları; MP3, M4A, M4B, M4P, M4R, RM, WAV, WMA, MDI, AAC formatındaki ses dosyalarını, kişiler, notlar ve daha birçok dosyayı destekliyor.

Müziklerinizi, Fotoğraflarınızı Kolayca Atın!

EaseUS MobiMover Pro, sadece üç adımda verileri aktarmanıza imkan tanıyor: İlk olarak, aygıtınızı bağlayın ve Veri Aktarma seçeneklerinden birini (Telefondan PC’ye, PC’den Telefona, Telefondan Telefona) seçin. İkinci olarak, aktaracağınız dosyaları seçin (dosyaları tek tek, çoklu olarak veya klasör seçimi yapabiliyorsunuz). Son olarak, aktarmak istediğiniz verileri kontrol edin ve Transfer butonuna tıklayarak işlemi başlatın. İşte, veri aktarımı bu kadar basit! Dilerseniz, Content Manager menüsü altından iPhone’unuzdaki müzik dosyaları, çalma listeleri, zil sesleri, sesli notlar, sesli kitaplar, kişiler, Safari yer imlerini de düzenleyebilir, PC’ye aktarabilirsiniz.

EaseUS MobiMover Pro ile iPhone Veri Aktarma

Videoları Bilgisayarınıza İndirin, Telefonunuza Aktarın

Bilgisayarda izlediğiniz bir videoyu iPhone’unuza mı aktarmak istiyorsunuz? Video indirici aramanıza gerek yok. EaseUS MobiMover Pro’nun video indirme özelliği de var. YouTube, Instagram, Facebook, Dailymotion, Twitter, Vimeo dahil 1000’nin üzerinde siteden videoyu hızlı ve sınırsız indirebiliyorsunuz. Video indirmek için tek yapmanız gereken Video Downloader’a gelmek ve indirmek istediğiniz videonun bağlantısını yapıştırıp Download’a tıklamak.

EaseUS MobiMover Pro ile Video İndirme

Pro Sürümde %50 İndirim, Kaçırmayın!

Windows ve Mac için en iyi iPhone aktarma programı EaseUS MobiMover’ın ücretsiz ve ücretli sürümü mevcut. Programın gelişmiş özelliklerinden faydalanmak için tam sürümü kullanmanızı tavsiye ederiz. Şimdi EaseUS MobiMover Pro %50 indirimle sunuluyor ki inanılmaz düşük bir fiyatla en iyi iPhone aktarma programına sahip olma fırsatını kaçırmayın deriz.

Desteklenen İşletim Sistemleri

Windows: 10, 8.1, 8, 7

Mac: macOS 10.15 (Catalina), 10.14 (Mojave), 10.13 (High Sierra), 10.12 (Sierra), Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10 Yosemite, 10.9 (Mavericks), 10.8 (Mountain Lion)

Desteklenen Cihazlar