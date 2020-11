Five Dates, oyuncuları ile öne çıkan etkileşimli romantik komedi oyunu. Wales Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan interaktif oyun, YouTuber’lar arasında oldukça popüler. Yapımcısı tarafından “Dijital buluşmaların sürprizlerle dolu dünyası hakkında etkileşimli bir romantik komedi” olarak tanımlanan Five Dates, Steam üzerinden indirilebiliyor. Yukarıdaki Five Dates İndir butonuna tıklayarak oyunu Windows PC’nize indirip oynayabilirsiniz.

Five Dates’de aradığı özelliklerle beş potansiyel kişi bulan Vinny, fiziksel dokunuş diye bir olayın kalmadığı bir dünyada uyumun, kimyanın ve bağ kurmanın hala mümkün olup olmadığını keşfetmeye çalışıyor. Five Dates oyuncuları arasında Marisa Abela (Maya), Georgia Hirst (Grace), Mandip Gill (Shaina), Taheen Modak (Vinny) bulunuyor.

The Complex, The Bunker ve The Shapeshifting Detective’in yapımcısı olan stüdyoya ait oyun, Paul Rachid (The Complex) tarafından yönetilen, tamamen canlı aksiyonlara dayalı bir romantik komedi. Karantina döneminde kavramsallaştırılıp filme alınmış ve geliştirilmiş. 7 saatin üzerinde kamera görüntüsü, tüm oyunlar arasındaki en uzun FMV çekim süresi, oyun oynanırken hikayeyi etkileyen gerçek zamanlı ilişki durum takibi, 10 farklı sonuç getiren çok seçenekli hikaye anlatımı ile öne çıkan oyunun konusu şöyle; Londra'da yaşayan Y kuşağı Vinny, koronavirüs pandemisi sırasında evden çıkamadığı dönemde ilk kez bir buluşma uygulamasına üye olur. Aradığı özelliklerde beş potansiyel kişi bulan Vinny'nin, Mandip Gill (Doctor Who) ve Georgia Hirst (Vikings) tarafından canlandırılan birbirinden çok ama çok farklı kişiliklere sahip bu kadınlarla videolu buluşma yapmak için cesaretini toplaması gerekiyor.

Her buluşmada Vinny'nin nasıl etkileşime gireceğini ve onların kendisiyle tekrar buluşmak isteyip istemeyeceğini izleyicilerin seçimleri belirleyecek. Dallanıp budaklanan çok yönlü sohbet konuları ve karşısındakini tanımaya yönelik sorularıyla Vinny; dijital oyun şeklindeki buluşmalar, kendisini zor durumlara sokan senaryolar ve beklenmedik gerçeklerle karşı karşıya.

Five Dates; dijital buluşma dünyasında yolunu bulmaya çalışan ortalama bir bekar erkeğin peşinde, sürprizlerle dolu modern buluşma deneyimini keşfe çıkarıyor. Yolculuğu boyunca izleyicilerin onun adına vereceği kararlar çekicilik ve uyum anlayışına meydan okuyacak.

Five Dates Sistem Gereksinimleri

Five Dates indirip PC’nizde oynamak için gerekli sistem gereksinimleri aşağıda verilmiştir. Minimum sistem gereksinimleri Five Dates oynamak için yeterli olup, önerilen sistem gereksinimleri oyundan tam zevk almanızı sağlar.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 32-bit

İşlemci: Intel Core i3 / AMD A6 2.4GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5750. OpenGL 3.3

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 11 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri