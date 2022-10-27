Macera insanı en çok sürükleyen konulardan biri olarak geçmekte. Öyle ki neredeyse her insan, hayatının bir döneminde macera yaşamak istemektedir. Bu nedenle birçok macera filmi de hayatımıza girmiştir. Biz de sizler için en iyi macera filmleri neler? Derledik. Peki, bu filmler neler? Gelin, birlikte bakalım.

En İyi Macera Filmleri

Yıldızlararası (Interstellar)

Başlangıç (Inception)

King Kong

300 Spartalı

Diriliş (The Revenant)

Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds)

Marslı (The Martian)

Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fast and the Furious 8)

Taşıyıcı 3 (Transporter 3)

Apollo 13

Pasifik Savaşı (Pacific Rim)

Yıldızlararası (Interstellar)

Eski bir NASA çalışanı ve çifçi olan adam dünyayı kurtarmak için yola koyulmalıdır. Ancak, ailesi ile sıkıntılar yaşamaktadır. Müzikleri ile birçok kişiyi duygulandıran film, milyonların kalbine kazınmıştır.

Tür: Macera, drama ve bilimkurgu

Macera, drama ve bilimkurgu Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain IMDb Puanı:8.6

Başlangıç (Inception)

Her insan rüyalarının kontrol etmek ister. Ancak, bu konu çok fazla tartışılmaktadır. Kimileri bu olayın gerçek olduğunu savunurken kimileri tam tersini söyler. Bu konuyu rüyamızı kontrol edebilir miyiz? Adlı yazımızda cevap vermiştik ama bu soruya cevap veren bir macera filmi bulunmaktadır. Hatta, rüyanın içinde rüyaya giren ve onu kontrol etmeye çalışan bir ekibi düşünün. İşte Başlangıç tam da bu konuyu anlatmaktadır.

Tür: Aksiyon, macera ve bilimkurgu

Aksiyon, macera ve bilimkurgu Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page IMDb Puanı:8.8

King Kong

Film çekmek için bir adaya giden ekip, her şey yolunda giderken karşılarına dev bir goril çıkmaktadır. Ekip, ise gorilin peşinden gitmektedir.

Tür: Aksiyon, macera ve drama

Aksiyon, macera ve drama Oyuncular: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody

Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody IMDb Puanı:7.2

300 Spartalı

Cesaretli 300 asker, Perslilerle savaşmak için hazırlanmaktadır. Ölümüne savaş burada başlayacaktır.

Tür: Aksiyon ve drama

Aksiyon ve drama Oyuncular: Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham

Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham IMDb Puanı: 7.6

Diriliş (The Revenant)

Bir kış dönemi avcılıkla uğraşan insanlar ve kızılderililer Amerika’da yaşamaktadır. Tabi aralarında birçok çatışma yaşanır. Bu çatışma çok büyük sonuçlara neden olacaktır.

Tür: Macera, drama ve aksiyon

Macera, drama ve aksiyon Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter IMDb Puanı: 8.0

Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds)

Milyonların hayalini gerçekleştiren film, aynı zamanda sürükleyici bir maceraya atılmaktadır. Bir ekibin Adolf Hitler’i öldürmesini konu alan film ne kadar gerçek olmasada birçok kişi tarafından sevilmiştir.

Tür: Macera, savaş ve drama

Macera, savaş ve drama Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth

Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth IMDb Puanı: 8.3

Marslı (The Martian)

Bir ekip Mars’ta görev yapmaktadır. Bir fırtına ortaya çıkar. Ancak, diğer fırtınalardan oldukça farklıdır. Öyle ki Mars’tan kalkış yapmak zorunda kalmışlardır ama bir ekip üyesi fırtına sırasında yaşamını yitirir. Tabi fırtına dinene kadar öyle sanılıyordu. İşte tüm hikaye burada başlar.

Tür: Bilimkurgu, macera ve drama

Bilimkurgu, macera ve drama Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig IMDb Puanı: 8.0

Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fast and the Furious 8)

Macera filmi izlemek istiyorsanız hiç şüphesiz ki en iyi macera filmlerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli serisine göz atmanızı tavsiye ederiz. Araba yarışlarının olduğu pistlerin tozunu artıran ekibe bir göz atmalısınız.

Tür: Aksiyon, suç ve gerilim

Aksiyon, suç ve gerilim Oyuncular: Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson

Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson IMDb Puanı:6.6

Taşıyıcı 3 (Transporter 3)

Ajanların savaşı da denilebilebilecek Taşıyıcı 3, Frank ve Valentina’nın maceralarını anlatacaktır.

Tür: Aksiyon, macera ve gerilim

Aksiyon, macera ve gerilim Oyuncular: Jason Statham, Robert Knepper, Natalya Rudakova

Jason Statham, Robert Knepper, Natalya Rudakova IMDb Puanı: 6.0

Apollo 13

Bir ekibin Ay’a gitmesini anlatan film, birçok macerayı bir arada anlatmaktadır. Burada aksiyon dolu macera yaşayabileceğinizi söyleyebiliriz.

Tür: Macera, dram ve tarih

Macera, dram ve tarih Oyuncular: Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon

Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon IMDb Puanı: 7.7

Pasifik Savaşı (Pacific Rim)

Film, canavarların dünyayı yok etmesi ve insanların bunlarla olan mücadelesini anlatmaktadır.

Tür: Aksiyon, macera ve bilimkurgu

Aksiyon, macera ve bilimkurgu Oyuncular: Idris Elba, Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi

Idris Elba, Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi IMDb Puanı: 6.9

Bu içeriğimizde en iyi macera filmlerini derledik. Sizler bu listede hangi filmlerin olmasını istiyorsunuz. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken filmleri merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz?