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Google Password Checkup 1.08 (windows)
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  4. Google Password Checkup - Chrome İçin Şifre Kontrolü Eklentisi

Google Password Checkup

1.08
windows
Google Password Checkup
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Google Password Checkup (Şifre Kontrolü) eklentisiyle şifreniz sızdırıldığında anında öğrenirsiniz.

Google Password Checkup (Şifre Kontrolü) eklentisi, hacklendiğiniz anda anında haberdar ederek hesabınızın güvenliğini sağlamanıza yardımcı oluyor. Google Chrome tarayıcısı üzerinden indirilip yüklenebilen Password Checkup, girdiğiniz site ve servisleri takip ederek şifre sızıntısı olması durumunda uyarıyor. Ücretsiz, ufak boyutlu bir eklenti ve tek yapmanız gereken eklentiyi yüklemek!

Günümüzde milyarlarca aktif kullanıcısı olan popüler sitelerde dahi hacklenme olayları yaşanıyor. Sosyal ağlar, parola yöneticiler, sağlık - fitness uygulamaları ve daha birçok site, servis zaman zaman hackleniyor, kullanıcı adlarından şifrelere kişisel bilgilere her şey internete sızdırılıyor. Hacklenme haberini aldığınızda 1Password Watchtower, Have I Been Pwned? gibi sitelere girip hesabınızın hacklenip hacklenmediğini öğrenebiliyorsunuz. Ancak bu siteler anlık takip etmiyor, bildirimde de bulunmuyor. Sadece kendi isteğinizle girdiğinizde görebiliyorsunuz. Google Password Checkup, bu açığı kapatan süper bir eklenti. Hangi sitede oturum açarsanız açın girdiğiniz kullanıcı adı ve şifre Google tarafından kontrol ediliyor, güvenli değilse uyarı alıyorsunuz. Uyarı penceresinde site ismine tıkladığınızda doğrudan ilgili sitenin parola sıfırlama sayfasına gidiyorsunuz.

Şifreniz Sızdırıldı mı? Hacklendiniz mi? Google Password Checkup ile Anında Öğrenin! GÜVENLİK Şifreniz Sızdırıldı mı? Hacklendiniz mi? Google Password Checkup ile Anında Öğrenin!

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