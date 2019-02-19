Google'ın Geliştirdiği Birbirinden Yararlı Bu Uygulamaları Duydunuz mu?

Yapay zeka sektöründe dünyanın en büyük markalarından biri olan Google, internet ve Android platformunda çeşitli kategorilerde uygulamalara sahip. Geliştirdiği bu uygulamalardan birçoğunun reklamını yapmayan firma, yine de yapay zeka ürünleri sayesinde harika uygulamalar ortaya koyuyor. Bu yazımızda her ne kadar göz önünde olmasa da Google tarafından geliştirilen ve muhtemelen daha önce duymadığınız beş uygulamayı sizlerle paylaşıyoruz.

Farklı farklı kategorilere hizmet eden aşağıdaki uygulamaların test aşamasında olduğunu unutmayın. Dünya teknolojisine yön veren Google'ın bu uygulamaların birçoğunu kullanıcıları test etmek adına ürettiğini de belirtmek gerekiyor.

Google Live Transcribe işitme engelli veya işitme güçlüğü çekenler için hayatı kolaylaştıran bir erişilebilirlik aracı. Bu uygulama, kullanıcı konuşurken herhangi bir konuşmayı otomatik olarak metne dönüştürebiliyor. Konuşmalarda kullanılacak kadar hızlı olmasıyla dikkat çeken Live Transcribe, Google’ın Cloud Speech API'sini kullanıyor bu nedenle internet bağlantısı gerektiriyor.

Temel anlamda bir fotoğraf düzenleme aracı olan Squoosh'da resim sıkıştırma işlemi popüler olarak kullanılıyor. Resim boyutunu piksel cinsinden küçültebilir veya kullanılabilir renk paletini azaltabilirsiniz. Aynı zamanda sıkıştırmaya başladığınızda g örüntünün sıkıştırma dosyası formatını, kalitesini, kanallarını, renklerini düzeltebilirsiniz.

Google Chrome için bir eklenti olan bu uygulama sayesinde hesaplarınızın saldırıya uğrayıp uğramadığını kontrol edebilirsiniz. Uzantı, ziyaret ettiğiniz tüm web sitelerindeki etkinliğinizi izler. Google tarafından bilinen bir veri ihlali olan kullanıcı adı ve şifreniz girildiğinde bir uyarı alırsınız. Bu durumda, şifreyi daha güvenli yeni bir parolayla değiştirebilirsiniz.

Google ellerinizle yapabildiğiniz gölge oyunlarını ele aldı ve bunu etkileşimli bir dijital deneyime dönüştürdü. Shadow Art, Google’ın yapay zeka denemelerinden biridir ve bir web uygulaması olarak ücretsiz kullanılabilir. Ancak bu servisi kullanabilmek için w eb kamerasına ve internet bağlantısına ihtiyacınız olacak. Ellerinizi kullanarak herhangi bir şekil oluşturun, Google bunu anlarsa size dijital olarak sunacak ve hareketli hale getirecektir.