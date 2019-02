Şifreniz Sızdırıldı mı? Hacklendiniz mi? Google Password Checkup ile Anında Öğrenin!

Hesap şifrelerinin sızdırılması günümüzde oldukça popüler. Büyük siteler dahi hacklenebiliyor. Kullanıcı adları, e-posta adresleri, şifreler, kişisel bilgiler internette herkesin erişimine açık hale getiriliyor. Bir Google Chrome eklentisiyle hacklenip hacklenmediğinizi, şifrenizin sızdırılıp sızdırılmadığını öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz? Google Password Checkup eklentisiyle hesaplarınızı sürekli takip ederek, güvende olup olmadığınızı bildiriyor. Sitelerin "Hacklendik, Şifrenizi Değiştirin" çağrısını beklemeden tüm hesaplarınızı güvene almanızı sağlayan harika bir eklenti olan Password Checkup’ın nasıl kullanıldığını adım adım anlatıyoruz. Şifrenizin hacklenip hacklenmediğini (sızdırılıp sızdırılmadığını) saniyeler içerisinde öğrenmeniz mümkün.

Google Password Checkup ile Hesaplarınız Güvende

"Hacklenme" sonucu kullanıcı adları, şifreler ve diğer kişisel bilgilerin açığa çıkması günümüz popüler sitelerinde dahi rastladığımız bir şey. Hemen her sene birkaç site, hacklenme vakasıyla karşılaşıyor ve kullanıcılarına "şifreleri değiştirme" çağrısında bulunuyor. Son kullanıcı olarak yapabildiğimiz tek şey şifreyi değiştirmek ve 1Password’s Whatchtower, Have I Been Pwned? gibi sitelerden hacklenip hacklenmediğimizi kontrol etmek. Şifremiz sızdırıldı mı? Hesabımız güvende mi? gibi soruları yanıtlayan bu sitelere bir alternatif geldi: Google Password Checkup. Google, hacklenme, şifrelerin sızdırılması, hesapların ortalığa saçılması olaylarının giderek arttığını görmüş olacak ki, harekete geçmiş ve ücretsiz bir eklenti hazırlamış. Google Chrome tarayıcısı üzerinden indirilebilen Password Checkup eklentisi, hesaplarınızın şifrelerinin güvende olup olmadığını söylemekle kalmıyor, kullanıcı adı ve şifrenizi değiştirmenizi değiştirmeniz konusunda uyarıyor ve güçlü şifre oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Hacklenip Hacklenmediğinizi 3 Adımda Öğrenin:

Google Chrome tarayıcısında Google hesabınızla oturum açıp Chrome Store’dan Password Checkup eklentisini indirip yüklüyorsunuz.

Sağ üst köşeden üç noktaya - Diğer Araçlar - Uzantılar’a tıklıyorsunuz ve listeden Password Checkup’ı bulup açık konuma getiriyorsunuz.