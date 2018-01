Night in the Woods

Nights in the Woods, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinden oynanabilen başarılı macera oyunlarından bir tanesidir.

Infinite Fall isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan Nights in the Woods, bağımsız oyunlar arasından bir anda sıyrılmış ve 2017'nin en çok oynanılan oyunlarından bir tanesi olmuştu. Kendine has görselliğinin yanı sıra içinde bulunduğumuz şirin ama bir o kadar da tanıdık evreniyle birlikte başarılı bir hikayeye de sahip olunca bir anda sivrilen yapım, en iyi bağımsız oyundan tutun en iyi oyuna kadar birçok ödle layık görülmüştü.

Yaşadığı küçük kasabayı üniversite okumak için terk eden; ancak üniversiteye devam edemeyeceğini anlayıp, tekrar evine dönen Mae Borowski isimli bir karakteri yönettiğimiz oyun, aslında bir keşif ve macera oyunu. Mae ile birlikte geride bıraktığımız hayatın döndüğümüzde ne hale geldiğini sorgulayarak devam ettiğimiz oyun, kasabanın içerisinde yaşanan garip olaylar, bizi hiç aklımıza gelmeyecek yerlere sürükleyen kazalar ve buna benzer şeylerle sürüp gidiyor. Hikayeyi ve keşif duygusunu üst seviyede aktarmayı başaran yapımlar, The Independent Games Festival'de de en iyi bağımsız oyun ödülüne aday gösterilerek, başarılarını taçlandırırlarken, bizleri de çok iyi bir oyun bekliyor.