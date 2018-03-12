Q.U.B.E 2, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinde çalışan bir bulmaca oyunudur.

Toxic Games tarafından geliştirilen ve Trapped Nerve Games tarafından yayınlanan bir bulmaca oyunu olan Q.U.B.E 2, bizlere direkt olarak Portal oyunlarını hatırlatan bir yapım. Görsel olarak Portal serisinden kopya çekmiş olsa da oynanış olarak kendi tarzını yaratmayı başaran Q.U.B.E 2, temelde birinci kişi bakış açısıyla oynadığımız bir bulmaca oyunu.

Q.U.B.E 2'de amacımız, hikayeyle birlikte ilerlerken, karşımıza çıkan bulmacaları çözebilmek. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi bulmacaları çözebilmek her zaman göründüğü kadar kolay olmuyor. Oyunun en başında oldukça kolay bulmacalar bizleri karşılarken, ilerleyen bölümlerde kafa patlatmanıza sebep olacak engeller karşınıza çıkabiliyor.

Molozların arasında uyanan arkeleog Amile Cross'u yönettiğimiz oyun boyunca, içerisinde bulunduğumuz binanın dışına çıkmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, yaşanan felaket sonrası hayatta kalan diğer insanlardan yardım alıyor ve onların yönlendirmeleriyle birlikte karşımıza çıkan bulmacaları çözüyor ve bir sonraki engele doğru harekete geçiyoruz. Bulmaca oyunu arayanlar için kesinlikle göz atılması gereken oyunlardan bir tanesi olan QUBE 2'ye dair daha ayrıntılı bilgileriyse hemen aşağıda yer alan videodan alabilirsiniz: