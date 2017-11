The Jackbox Party Pack, Steam üzerinden satın alabileceğiniz, içerisinde beş farklı parti oyunu barındıran bir pakettir.

Arkadaşlarınız sizi ziyarete geldiğinde ya da ailenizle birlikte otururken sıkıldığınızda yardımıza koşmaya hazır olan The Jackbox Party Pack serisi, aslında bir oyun olmaktan öte birden fazla oyunu bir araya getiren bir paket. Bu paketin içerisinde yer alan çeşitli parti oyunları halihazırda ayrı ayrı satın alınabiliyor olsalar bile paketle birlikte çok ucuza geldikleri gibi hepsi arasında kolayca bir geçiş sağlanması sebebiyle de size büyük bir avantaj sağlıyorlar. Bugüne kadar dört farklı paket halinde çıkan The Jackbox Party Pack serisinin ilkinde, You Don't Know Jack, Drawful, Lie Swatter, Word Spud ve Fibbage XL oyunları yer alıyor.

You Don't Know Jack isimli oyun aslında Kim Milyoner Olmak İster? tadında bir trivia oyunu. Fakat yapımcılar, hazırladıkları başarılı sorularla işleri bir hayli komik hale getirmeyi başarmışlar ve her soruda başka bir kahkaha atmanıza sebep olabilirler.

Fibbage XL, yine bir trivia oyunu gibi görünse de mükemmel anların ortaya çıkmasına sebep olan yapımlardan bir tanesi. Yapımcıların hazırladığı ilginç cümlelerin sonunu tamamladığınız bu oyunda, herkes cevabını yazdıktan sonra en komik olanı seçiyor ve puan almaya çalışıyorsunuz.

Drawful isimli oyunda da oyunlardan bir tanesinin çizdiği resme en uygun tanımlayı yapıyor ve puan topluyorsunuz. Word Spud, bir başka kelime oyunu olarak paketteki yerini alıyor; ancak bu sefer rakibinizin yazdığı kelimeleri tamamlıyorsunuz. Son oyun olan Lie Swatter'da da verilen cevabın yalan olup olmadığına dair çıkarımlar yapıyorsunuz.