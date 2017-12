Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar

Arkadaşlarınız ziyarete geldiğinde ya da ailenizle birlikte oynayabileceğiniz güzel oyunlar arıyorsanız tam da yerine geldiniz! Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz en iyi oyunlar listemizde, local multiplayer oyunların en iyilerini listeledik ve az da olsun onlar hakkında bilgi vermeyi es geçmedik. Listenin en sonunda kendinize ve arkadaşlarınıza en uygun oyunu bulup, bir sonraki ziyaretlerinde eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

Aslında oyunları ardı ardına sıralayarak ortaya tam bir liste çıkması için uğraşacaktık; ancak listemize giren oyunları iki ayrı bölümde birleştirmenin daha mantıklı olacağını düşündük. Böylece co-op başlığı altında birlikte oynayabileceğiniz oyunları, mücadeleci başlığı altındaysa birbirinize karşı oynayabileceğiniz oyunları daha rahat görün istedik. Hazırsanız listemize başlıyoruz!

Mücadeleci Oyunlar

TOWERFALL ASCENSİON (PC, PLAYSTATİON 4)

Matt Thorson’un tek başına geliştirdiği ve bugüne kadar milyonlarca kopya satmayı başaran Towerfall: Ascension, elbette ki mücadeleci başlığının en vazgeçilmez oyunlarından bir tanesi! Towerfall’da oyunculardan her biri bir karakter seçiyorlar ve oklarla birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Bu inanılmaz mücadele sırasındaysa haritaya göre değişen özellikler belirleniyor ve oyun bir anda heyecanlanıyor. Kişisel yeteneğe ve hızlı karar vermeye bakan oyunu daha iyi anlamak, eğlencesine ortak olmak içinse hemen yukarıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

GANG BEASTS (PC, MAC, PLAYSTATION 4)

Boneleof tarafından geliştirilen ve bizlere bugüne kadar oynadığımız en iyi macera oyunlarından birkaçını sunan Double Fine Productions tarafından yayınlanan Gang Beasts, aslında bir dövüş oyunu. Dört kişiye kadar oynanabilen bu oyunda amacınız, rakiplerinizi bir yere atarak, onları egale etmek.

Oyunun eğlenceli tarafıysa karakterlerin neredeyse oyun hamuru kıvamında olmaları ve ortaya her daim eğlenceli sahnelerin çıkması. Nitekim yukarıda yer alan videoyu da izleyerek, oyunun eğlenceli ve bir o kadar da saçma olduğunu görebilirsiniz.

CRAWL (PC, MAC, PLAYSTATION 4, XBOX ONE)

Crawl aslında adından da anlaşılabileceği gibi dungeoncrawler adı verilen bir türün içerisinde yer alıyor. Bu türde oyuncunun amacı, zindan zindan ya da daha doğrusu oda oda gezerek, karşısına çıkan bütün düşmanları öldürmek ve kendini her seferinde daha da güçlendirerek, en son bölüme kadar gelmek oluyor.

Crawl, tek başına oynanınca da eğlenceli olmasına rağmen 4 kişi birleşince tadından yenmez hale geliyor. Oyunculardan bir tanesi düşmanları öldürmek için ortaya atılan karakteri kontrol ederken, diğer üçü de ona saldıran düşmanları ve boss’ları kontrol edebiliyorlar. Böylece ortaya tam bir karmaşa ve eğlence çıkıyor.

MOVE OR DIE (PC, MAC)

Hareket et ya da öl şeklinde Türkçeye çevirebileceğimiz Move or Die, nasıl bir oyun olduğunu tam olarak ismiyle anlatmayı başarıyor. Oyunda tek bir görevimiz var: Hareket etmek!

Oyun boyunca sürekli hareket etmeye ve diğer oyuncuların engellemelerinden kaçmaya çalışıyoruz. Her ne kadar başta saçma gelse de oyunu bir kere denedikten sonra mantığına alışıyor ve bir daha bırakamıyorsunuz. Bununla birlikte işi eğlenceli kılan bir başka detay ise onlarca farklı ve saçma sapan modunun bulunması. Bu modlar, eğlenceli bir kat daha yukarıya çıkarmayı başarıyorlar.

THE JACKBOX PARTY PACK (PC, WINDOWS, PLAYSTATION 4, XBOX ONE, NINTENDO SWITCH)

Aslında Jackbox Party Pack serisi bir oyun değil, birkaç oyunun bir araya geldiği bir paket. İçerisinde oldukça küçük dört beş oyunun yer aldığı bu paket, tamamen arkadaşlarınızla ya da ailenizle birlikte oynayabileceğiniz oyunların bir araya getirilmesi için oluşturulmuş durumda.

Üç farklı paketi bulunan ve her birinde farklı oyunları barındıran The Jackbox Party Pack serisi, her seferinde çok eğlenceli oyunları bir araya getirmeyi ve sizi sonuna kadar eğlendirmeyi başarıyor!

Co-Op Oyunlar

KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES (PC, MAC, PLAYSTATION VR, ANDROID)

Hollywood filmlerinde görmeye alışık olduğumuz bomba imha anlarının heyecanlarını size bambaşka bir şekilde yaşatmayı başaran Keep Talking and Nobody Explodes, aslında oldukça zor bir oyun.

Temelde oyunculardan bir tanesi bombayı görebilirken, diğerleri ekrana bakmadan bombayı imha etmeye çalışan oyuncuya çeşitli detaylar veriyorlar. Örneğin; bombayı imha edecek oyuncunun karşısında birtakım teller bulunuyorsa, diğer oyuncular bu tellerin şeklini ve renklerini oyuncuya anlatmaya çalışarak ona yardımcı oluyorlar. Fakat yapımcılar, çoğu şeyi zor anlatılır yaptıklarından, ortaya çok komik anlar çıkabiliyor.

LOVERS IN A DANGEROUS SPACETIME (PC, PLAYSTATION 4, XBOX ONE, NINTENDO SWITCH)

İlk bakışta beğenmeyeceğiniz ama bir kere oynadıktan sonra aşık olabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olan Lovers in a Dangerous Spacetime’da amacınız geminize gelen saldırıları püskürtmek ve görevleri tamamlayabilmek. Her ne kadar oyunu kolayca tanımlamış olsak bile oyuna birlikte girdiğinizde işler tam bir kaosa dönüşüyor ve yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi eğlenceli anlar ortaya çıkabiliyor.

OVERCOOKED (PC, PLAYSTATION 4, XBOX ONE, NINTENDO SWITCH)

Co-op oyunu tanımına en uygun oyunlardan bir tanesi kesinlikle Overcooked! Hem oyunu aynı anda oynuyorsunuz hem de tam bir birliktelik içerisinde oyunu yürütmeniz gerekiyor. Bir restoranın mutfak bölümündeki bütün işleri yaptığınız bu oyunda, bir oyuncu aşçı, bir oyuncu bulaşıkçı bir oyuncu da yemekleri servis eden biri oluyor. Fakat bütün bunlar aynı hızda ve düzende yapılmazsa asla o bölümü geçemiyorsunuz. Çok basit gibi görünse de çokça eğlenebileceğiniz Overcooked, kesinlikle göz atılabilir oyunlardan biri.