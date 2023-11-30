ArtOut Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Yapay zekanın hayatımıza dokunmadığı bir alan kalmadı. Artık takip etmekte bile zorlandığımız yapay zeka teknolojisi telefonlarımızın içine kadar girdi. Pek çok yapay zeka destekli çalışan uygulama App Store ve Play Store’da yer aldı bile. Bunlardan biri de ArtOut.

Biz de bu yazımızda sizlere ArtOut nedir, ArtOut nasıl kullanılır onu izah edeceğiz. Telefonda kullanabileceğiniz bir yapay zeka aracı arıyorsanız doğru yerdesiniz diyebiliriz.

ArtOut Nedir?

ArtOut temelde oluşturucu bir yapay zekadır. Yazı yazarak görseller oluşturabileceğiniz bir yapay zeka aracı olan ArtOut sadece resim üretmenin ötesinde pek çok fonksiyona daha sahip. Zaten bu yazımızda yer almasının sebebi de o. Pek çok farklı yapay zeka aracının ayrı ayrı yaptığı pek çok işi damıtıp özünde toplayan ArtOut dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ArtOut Nasıl Kullanılır?

ArtOut’u kullanmak çok kolaydır. Zira daha önce herhangi bir oluşturucu yapay zeka aracını kullandıysanız hiç yabancılık çekmeyeceksiniz demektir.

ArtOut - AI Art Generator şunları yapabilir:

Sıfırdan, yepyeni görseller oluşturma.

Kendi fotoğraflarınızı kişiselleştirebiliyorsunuz.

Fotoğrafınızdan avatar yapabiliyor.

15’den fazla AI model arasından seçim yapma imkanı.

Fotoğraflarımızın çözünürlüğünü 16kx16k’ya kadar çıkarabiliyor. (-ki bu aşırı yüksek bir değer.)

Yüz düzeltme.

Fotoğrafları genişleterek yeni dokular oluşturma.

Kendi içerisinde prompt yardımcısı bulunduruyor.

ArtOut Ne Kadar? ArtOut Fiyatları

ArtOut’u ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz ancak ArtOut kredili bir sistem kullanıyor. Yani yaptığınız her bir işlem kredi karşılığında yapılıyor. İlk kez indirdiğinizde 30 krediniz oluyor. Abone olmak ya da kredi satın almak isteyenler için ise fiyatlar şu şekilde:

ArtOut abonelik fiyatları

Haftalık 1.000 kredi - 209.99 TL

kredi - Aylık 4.000 kredi - 699.99 TL

ArtOut kredi satın alma

Starter Pack ( 200 kredi) - 134.99 TL

kredi) - Explorer Pack ( 1.000 kredi) - 629.99 TL

kredi) - Adventurer Pack ( 5.000 kredi) - 2.429.99 TL

kredi) - Visionary Pack (10.000 kredi) - 3.419.99 TL

ArtOut’un kredilerinin ve abonelik ücretlerinin biraz pahalı olduğunu kabul etmemiz gerek. Pek çok hizmeti bir arada sunan ArtOut parasını hak ediyor mu siz karar verin.

Eğer ArtOut’u para vermeden kullanmak istiyorsanız reklam izleyerek de kredi kazanabilirsiniz. Reklam izleyip, çark çevirerek kredi kazanmanız mümkün. Günde sadece 25 kere çark çevirme hakkınız olduğunu da belirtelim.

ArtOut nedir, ArtOut nasıl kullanılır gibi sorulara cevap verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin yapay zekayla aranız nasıl? ArtOut’u indirip kullanmayı düşünür müsünüz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.