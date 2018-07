The Spectrum Retreat, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinden oynanabilen bir tür bulmaca oyunudur.

Kalbimizin derinlerinde yer eden bulmaca oyunlarından bir tanesi olan Portal’ı andıran yapısıyla dikkatleri hemen üzerine çeken The Spectrum Retreat, son zamanlarda piyasaya sürülen en ilginç yapımlardan biri olarak, Steam istek listemize giriyor. Kendine has özelliklerinin yanı sıra farklı bir atmosfer sunmasıyla birlikte bulmaca türünü seven oyuncuların yeni gözdesi olacağı muhakkak olan The Spectrum Retreat, yapımcısı tarafından şöyle anlatılıyor: “The Spectrum Retreat, yakın gelecekte geçen zorlayıcı, birinci kişi bir bulmaca oyunudur. Dış dünyadan huzurlu ama rahatsız edici bir sığınak olan The Penrose otelinde uyanıyorsun. Değerli bir misafir olarak varlığın The Penrose'un koridorları ve misafir odalarına yerleşmiş. Etkileyici art deco oteli keşfetmeye başladığında hem The Penrose'un hem de oradaki kalışını çevreleyen belirsizliklerin gizemlerini açığa çıkartmaya başlayacak. Gerçeği ortaya çıkarma arzun renk kodlu bulmacalar, akıl almaz fizik zorlukları ve gerçek niyetini ortaya çıkarmanın büyüyen korkusundan oluşan bir düzenle engelleniyor.”

Kendine bulmaca türünde yeni bir oyun arayanlar için biçilmiş kaftan olan The Spectrum Retreat’in sistem gereksinimleriyse şöyle:

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 10 İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.5 GHz or Intel Core i3 or higher Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 550 or Nvidia Geforce GTX 750 Ti or higher DirectX: Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan