Visage, Windows PC ve konsollarda indirilebilir, birinci şahıs kamera açısından oynanış sunan korku oyunu. SadSquare Studio tarafından geliştirilen bağımsız oyun, birinci şahıs psikolojik korku oyunu P.T.’den esinlenerek hazırlanmış. Oyun, keşfe odaklanıyor ve gerilim seviyesi gittikçe artıyor. Oyunun hikayesi sürreal görüntüler ve ilk bakışta göze çarpmayan ortam detayları ile açığa çıkıyor. Oldukça zor bir oyun olduğu da geliştiricisi tarafından belirtiliyor. Korku oyunları oynamayı seviyorsanız Visage’i PC’nizde kesinlikle deneyimlemelisiniz. Oyun, Türkçe dil desteği de sunuyor!

Visage İndir (Psikolojik Korku Oyunu)

Visage, hem esrarengiz bir şekilde rahatlatıcı hem de korkutucu derecede gerçekçi ortamları bir araya getiren, yavaş, atmosferik bir dünyada sürekli değişen gizemli bir evi keşfe sokuyor. İçerisinde bulunduğunuz bu evde dehşet verici şeyler oluyor. Kasvetli koridorlarda geziniyor, odaları dolaşıyor, bir zamanlar evde yaşamış olan ölü ailelerin hatıralarını zihninizde canlandırırken labirentlerde yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Sizin dışında yaşayan kimsenin bulunmadığı bu evde hayal bile edemeyeceğiniz yerlere gideceksiniz.

Oyunun hikayesi ise şöyle; Girdiğiniz ev dehşet verici bir geçmişe sahip. Vakti zamanında burada yaşayan aileler kendi aile üyeleri tarafından vahşice öldürülmüş, akıllarını yitirenler olmuş, çoğu intihar etmiş ve başka tüyler ürpertici olaylar yaşanmış. Her odanın hikayesi görünmez bir tuval üstünde resmedilmiş. Siz bu karanlık geçmişin bazı kısımlarını yeniden yaşayacaksınız ve geçmişin her parçası uykularınızı kaçıracak ve sizi dehşete düşürecek. Bir noktadan sonra ölmeyi dileyeceksiniz ama ölçmek bir kurtuluş değil. Size musallat olacak, her hareketinizi izleyecek, zihninizi karıştıracak, ölü ailelerden kaçacak mısınız yoksa sırları ortaya mı çıkaracaksınız?

Ölmek bu oyunun bir parçası. Ne pahasına olursa olsun dehşetten kaçınmalısınız, çünkü dehşet karanlık varlıkları çekiyor. Aklınızı kaçırmamak, akli denginizi korumak kolay olmayacak. Aklınızı yitirmemek için ışıkta durmak gibi yollar bulmanız gerekecek.

Visage Sistem Gereksinimleri

Türkçe arayüz ve altyazı seçeneğiyle gelen psikolojik korku oyunu Visage, düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında. Visage’i oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar aşağıda belirtilmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Window 7, 8, 8.1, 10

İşlemci: Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R7 370

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri