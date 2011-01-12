Eski adı Ethereal olan Wireshark bir ağ analiz uygulamasıdır. Bilgisayarınıza ulaşan veri taleplerini yakalayan uygulama bu veri paketlerinin içeriğini görüntülemenize olanak tanıyor. Wireshark'ı kullanarak örneğin bir web sitesine bağlanarak bu sitenin ağ kartınıza gönderdiği bağlantı isteklerini inceleyebilir, paketleri bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Programı kullanarak ağınızda bulunan tüm verileri inceleyebilirsiniz. Ağ içerisinde bulunan protokollerin nasıl çalıştığını anlayabilir, ağda yaşanan sorunları tespit etmek için kullanılabilir. Zengin VoIPanalizleri de yapan program tcpdump (libpcap), Pcap NG, Catapult DCT2000, Cisco Secure IDS iplog, Microsoft Network Monitor, Network General Sniffer® (compressed and uncompressed), Sniffer® Pro, and NetXray®, Network Instruments Observer, NetScreen snoop, Novell LANalyzer, RADCOM WAN/LAN Analyzer, Shomiti/Finisar Surveyor, Tektronix K12xx, Visual Networks Visual UpTime, WildPackets EtherPeek/TokenPeek/AiroPeek gibi farklı formatları okuyup yazabilir. Ethernet, IEEE 802.11, PPP/HDLC, ATM, Bluetooth, USB, Token Ring, Frame Relay, FDDI gibi paltformlardan da canlı veri analizi yapılabilir. Program yaptığı detaylı analizleri XML, PostScript®, CSV formatlarında verebilir.