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WWE Tap Mania
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WWE Tap Mania

WWE Tap Mania İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
WWE Tap Mania
WWE Tap Mania
WWE Tap Mania
WWE Tap Mania
WWE Tap Mania

Android İçin Amerikan Güreşi Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 10 dakika önce

WWE'nin en iyi güreşçileri karşı karşıya geliyor.

WWE Tap Mania, SEGA tarafından geliştirilen Amerikan Güreşi oyunu.

Seri dokunmaya dayalı oynanış sunması, WWE’nin en iyi – efsane güreşçilerini bir araya getirmesi, animasyonlarla güçlendirilmiş çizgi film stili görselleriyle mobil platformdaki en iyi Amerikan Güreşi oyunu WWE Tap Mania. The Rock, John Cena, Undertaker, Brock Lesnar, Charlotte, The Miz, Ambrose, Ultimate Warrior ve daha nice WWE’nin en iyi güreşçileri oyunda yer alıyor.

RAW, Smackdown Live, Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania gibi WWE’nin televizyonda canlı olarak izlediğimiz etkinliklere dayanılarak hazırlanmış günlük canlı etkinlikler, ödüllü meydan okumalar ve görevler içeren WWE Tap Mania’da tek bir güreşçiyi kontrol etmiyoruz. Kendimizden oldukça büyük, boss diyebileceğim güreşçileri kendi kurabildiğimiz takımla indirmemiz isteniyor. Başta güçsüz güreşçiler geldiğinden fazla adama ihtiyacımız olmuyor. Yanımıza aldığımız tek adamla ringin ortasında rastgele yumruk sallayan dev güreşçiyi indirmek saniyeler sürmüyor. Lakin ilerledikçe ring kalabalıklaşıyor ve hiç durmadan tüm hünerlerimizi göstermemiz gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Sega
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