Okundu Bilgisi Göndermeden Snapchat Nasıl Okunur?

Okundu bilgisi göndermeden Snapchat okuma, platformu kullanan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Piyasaya sunulduğundan bu yana devamlı kullanıcı sayısını artıran Snapchat’ta birçok özellik gelişmeye ve iyileştirilmeye devam ediyor.

Geliştirilen özellikler sayesinde platformun popülerliği daha çok artıyor. Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi insanlar Snapchat’te de kendisine gelen mesajları okuduktan sonra karşı tarafa bilgisinin gitmemesini istiyor. Peki, Snapchat karşı taraf görmeden mesaj okuma mümkün mü? Gelin bu sorunun cevabına birlikte yanıt bulalım.

Okundu Bilgisi Göndermeden Snapchat Okuma

Snapchat’ta okundu bilgisi göndermeden mesajları okuma işlemi; Android ve iPhone cihazlar için ayrı ayrı ele alınması gerekiyor.

1. Android’te Snapchat Mesajlarına Okundu Bilgisi Göndermeden Bakma

İlk olarak Snapchat hesabına giriş yapılır.

Chats yani “ Sohbetler ” sekmesi bulunup tıklanır. Bu işlem için uygulamanın ana ekranı sağ tarafa kaydırılmalıdır. Burada son alınan mesajların listesi vardır.

” sekmesi bulunup tıklanır. Bu işlem için uygulamanın ana ekranı sağ tarafa kaydırılmalıdır. Burada son alınan mesajların listesi vardır. Mesajların hepsi otomatik olarak yüklenir. Yüklenmediyse mesajların yan tarafında yer alan “Tap to load” yani “Yüklemek için dokun” sekmesi üzerine tıklayınız.

Açılmak istenen mesajların yan tarafında “Tap to view” (Görüntülemek için dokun), “Tap to Chat” (Sohbet için dokun) sekmelerinden devam edilmelidir.

Telefon, Uçak Modu’na alınmalıdır.

Herhangi bir Snapchat mesajı açılarak, mesajın normal görüntülenmesi için; mavi, kırmızı ya da mor (sohbet, resim, video) simgesi üzerine tıklanmalıdır.

Snapchat ön belleği temizlenerek, “Uçak Modu” esnasında Uygulama Çekmecesi üzerine gidilerek “Settings” (Ayarlar) sekmesine tıklanmalıdır. Daha sonra Apps (Uygulamalar) alanına girilerek Snapchat uygulamasına basınız. Depolama bölümüne basılıp oradan da “Clear Cache - Önbelleği Temizle” kısmına tıklanır. “Clear Data - Verileri Temizle” butonuna tıklanıp, “Delete” sekmesinden silme işlemi yapılır. Bu işlemin ardından “Uçak Modu” kapatılır.

Yukarıdaki adımların sonrasında Snapchat uygulamasına yeniden giriş yapılır. “Uçak Modu” olarak açılan uygulama aslında açılmamış Snap şeklinde görülür. Uçak Modu’ndayken okunan Snap’in okundu bilgisi karşı tarafa gitmez.

2. iPhone’da Snapchat Mesajlarına Okundu Bilgisi Göndermeden Bakma

Okundu bilgisi göndermeden Snapchat okuma işlemi iPhone cihazlarda da yapılır. Android cihazlarda bahsettiğimiz işlemlerin aynısı iPhone cihazlar içinde geçerlidir. iPhone cihazlarda Snapchat mesajlarına okundu bilgisi göndermeden bakma için;

Uygulamanın kendisi açılarak mesajların yüklenmesi sağlanır.

Mesajlar yüklendikten sonra telefon “Uçak Modu”na alınır.

Telefon Uçak Modundayken karşıya okundu bilgisi gitmeden rahatça Snap’leri okuyabilirsiniz. Snapchat’i silip, tekrar yükledikten sonra Uçak Modu da kapatılmalıdır. Ardından Snap gönderinin okunduğuna dair bilgi almaması içinde Snapchat’in önbelleği temizlenmelidir.

Uygulamayı birçok kişi günümüzde biliyor ve kullanıyor. Popülerliğini hiç kaybetmeyen uygulama hakkındaki her şeyi öğrenmek istiyorsanız Snapchat Nedir, Nasıl Kullanılır? yazımızı inceleyebilirsiniz.