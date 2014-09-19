360 Total Security9.0.0.1168 (Windows)
Virüs koruması, bilgisayar hızlandırma ve dosya temizleme hepsi bir arada.
360 Total Security kullanıcılara bilgisayarları için kapsamlı bir virüs koruması sunan, bunun yanında bilgisayar hızlandırma ve gereksiz dosya temizleme gibi kullanışlı ek özellikleri de beraberinde getiren bir antivirüs yazılımıdır.
360 Total Security'nin detaylı incelemesine göz atmak isterseniz aşağıdaki blog yazımızı ziyaret edebilirsiniz:
Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak yükleyip kullanabileceğiniz bir antivirüs programı olan 360 Total Security sayesinde bilgisayarlarınızdaki virüsleri tarayabilir ve temizleyebilirsiniz. Program kullanıcılara 3 farklı virüs tarama seçeneği sunuyor. Hızlı tarama, Tam Tarama ve Özel Tarama seçenekleri ihtiyacınıza uygun olarak virüsleri taratmanıza imkan veriyor. 3 farklı virüs tanımlama motoryla güçlendirilen 360 Total Security gerçek zamanlı koruma özelliği sayesinde internetten indirdiğiniz dosyaları otomatik olarak analiz ediyor, online alışverişlerinizi güvence altına alıyor, kötü amaçlı internet sitelerini engelleyebiliyor, web kameranızı güvence altına alarak kişisel bilgilerinizi koruyor. Bunun yanında bilgisayarınıza bağladığınız USB bellekleri ve harici depolama birimlerini de otomatik olarak tarayan 360 Total Security ağ korumasında da kullanıcılara yardımcı oluyor.
360 Total Security bilgisayarınızın başlangıcında otomatik olarak başlayan öğeleri denetleyerek bilgisayarınızın açılışını hızlandırabilmekte. Bunun yanında sisteminizde yer alan çöp dosyaları tespit edebilen 360 Total Security bu dosyaları tek tıklamayla silmenize ve bilgisayarınıza bağlı sabit diskinizin performansını artırarak boş depolama alanı kazanmanıza olanak sağlıyor.
360 Total Security genel olarak değerlendirildiğinde kullanışlı ve zengin özelliklere sahip olan ve gelişmiş bir virüs koruması sunan ücretsiz antivirüs programı olarak nitelendirilebilir.
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5- 360 Total Security 9.0.0.1133 için Ziyaretçi dedi ki;
super otesi program boyle program görmedim
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360 Total Security 9.0.0.1133 için Ziyaretçi dedi ki;
kaç bitlik olduğunu yazdınızda benmi görmüyorum yoksa yazılmıyormu?Eğer yazmıyorsanız gerçekden çok sıkıntı oluyor ,demin okadar bekledim yükledim meğerse 32 bitlikmiş.:(
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360 Total Security 9.0.0.1117 için YİĞİT dedi ki;
tşk biraderrr çok güzel yaa çok hoş
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1- 360 Total Security 9.0.0.1115 için Yiğit Can Yılmaz dedi ki;
ilk başlarda çok iyiydi fakat son zamanlarda bu program yüzünden en sevdiğim oyunum çöktü.ve şuan çok üzgünüm.
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360 Total Security 9.0.0.1115 için onurcann.1 dedi ki;
en guzel anti vurus programı bence hepsinden daha iyi
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 983 / 2,786,717
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Qihoo 360
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