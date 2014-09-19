360 Total Security kullanıcılara bilgisayarları için kapsamlı bir virüs koruması sunan, bunun yanında bilgisayar hızlandırma ve gereksiz dosya temizleme gibi kullanışlı ek özellikleri de beraberinde getiren bir antivirüs yazılımıdır.

360 Total Security'nin detaylı incelemesine göz atmak isterseniz aşağıdaki blog yazımızı ziyaret edebilirsiniz:

360 Total Security İncelemesi

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak yükleyip kullanabileceğiniz bir antivirüs programı olan 360 Total Security sayesinde bilgisayarlarınızdaki virüsleri tarayabilir ve temizleyebilirsiniz. Program kullanıcılara 3 farklı virüs tarama seçeneği sunuyor. Hızlı tarama, Tam Tarama ve Özel Tarama seçenekleri ihtiyacınıza uygun olarak virüsleri taratmanıza imkan veriyor. 3 farklı virüs tanımlama motoryla güçlendirilen 360 Total Security gerçek zamanlı koruma özelliği sayesinde internetten indirdiğiniz dosyaları otomatik olarak analiz ediyor, online alışverişlerinizi güvence altına alıyor, kötü amaçlı internet sitelerini engelleyebiliyor, web kameranızı güvence altına alarak kişisel bilgilerinizi koruyor. Bunun yanında bilgisayarınıza bağladığınız USB bellekleri ve harici depolama birimlerini de otomatik olarak tarayan 360 Total Security ağ korumasında da kullanıcılara yardımcı oluyor.

360 Total Security bilgisayarınızın başlangıcında otomatik olarak başlayan öğeleri denetleyerek bilgisayarınızın açılışını hızlandırabilmekte. Bunun yanında sisteminizde yer alan çöp dosyaları tespit edebilen 360 Total Security bu dosyaları tek tıklamayla silmenize ve bilgisayarınıza bağlı sabit diskinizin performansını artırarak boş depolama alanı kazanmanıza olanak sağlıyor.

360 Total Security genel olarak değerlendirildiğinde kullanışlı ve zengin özelliklere sahip olan ve gelişmiş bir virüs koruması sunan ücretsiz antivirüs programı olarak nitelendirilebilir.