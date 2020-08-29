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9 Months 1.13.1 (Android)
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  4. 9 Months - Android için Simülasyon Oyunu

9 Months

1.13.1
Android
9 Months
ÜCRETSİZ
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Eşsiz deneyim sunan bir mobil oyun

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Murat İşçi
Murat İşçi -

9 Months, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Bir bebeğin doğum süreçlerini simüle eden bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan 9 Months oyuununda keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Hem öğretici hemde zevkli bir deneyim sunan oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Şaşırtıcı bir atmosfere sahip olan oyunda eşsiz bir fırsat yakalayabilyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz 9 Months oyununu kaçırmayın derim.

9 Months oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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