Apple'ın Kayıp Telefonu: iPhone 9 Neden Çıkmadı?

2017 yılında iPhone 8‘i tanıtan Apple, bir sonraki yıl iPhone 9 modelini tanıtması beklenirken, iPhone X modelini çıkartarak bütün kullanıcıları şaşırttı. Sonrasında ise iPhone 11, iPhone 12 modelleri ile seriye devam etti.

Doğal olarak iPhone X'un piyasaya sürülmesiyle iPhone 9 modeli atlandı ve birçok kullanıcı tarafından merak konusu haline geldi. Aşağıdaki yazımızda ise, iPhone 9 modelinin neden çıkmadığıyla ilgili bazı detayları sizlerle paylaştık.

iPhone 9 Neden Çıkmadı?

iPhone 9'un neden çıkmadığına dair kesin bir açıklama Apple tarafından yapılmamış olsa da, aşağıda bahsettiğimiz sebeplerin iPhone 9 modelinin çıkmamasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Adlandırma Stratejisi

Apple, 2017'de iPhone X'i piyasaya sürdükten sonra adlandırma stratejisini değiştirdi. 2017'de piyasaya sürülen telefonlar iPhone 8 ve iPhone 8 Plus oldu ve ardından iPhone X (10) geldi.

2018'de ise iPhone XS, XS Max ve XR modelleri piyasaya sürüldü. Bu durumda, iPhone 9'un çıkarılması, adlandırma stratejisini bozabilir ve tüketiciler arasında kafa karışıklığına neden olabilirdi. Bunun yerine, Apple, 2019'da iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'i piyasaya sürdü.

Farklı Bir Seri

iPhone X, Apple için yeni bir seriyi temsil ediyordu. iPhone 8 ve öncesindeki modellerden farklı bir tasarıma ve donanıma sahip olan iPhone X, "iPhone 9" adıyla bu farklılığı yansıtmak istemedi.

iPhone X'un 10. Yıl Kutlaması

2017 yılı iPhone'un 10. yılıydı ve Apple bu özel yılı iPhone X ile kutlamak istedi. iPhone X, Face ID gibi yenilikçi teknolojilerle iPhone'a yeni bir soluk getirdi ve bu özel modelin bir "iPhone 9" olarak adlandırılması Apple'a uygun gelmedi.

Fiyatlandırma

iPhone X, iPhone 8'den daha pahalı bir modeldi ve iPhone 9'un piyasaya sürülmesi, iPhone X'un satışlarını olumsuz etkileyebilirdi.

COVID-19 Pandemisi Etkisi

2020'de COVID-19 salgını dünya genelinde pek çok endüstriyi etkiledi ve tedarik zinciri sorunlarına yol açtı. Bu durum, Apple'ın ürün lansmanlarını ve üretim sürecini etkileyebilir ve iPhone 9'un planlanan çıkışını geciktirebilirdi.

Peki iPhone 9 Hiç Çıkmayacak mı?

Apple'ın iPhone 9'u piyasaya sürme planı olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz. Bazı analistler, Apple'ın iPhone SE'yi iPhone 9'un yerine koyduğunu savunuyor. iPhone SE, iPhone 8'in tasarımına sahip ancak daha uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak iPhone 9'un hala bir ihtimal olduğunu savunanlar da bulunuyor. Apple, geçmişte iPhone 3G S ve iPhone 4S gibi "S" modellerini piyasaya sürmüştü. iPhone 9'un da bu "S" modellerinden biri olabileceği öne sürülüyor.

Peki sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? iPhone 9 modelinin çıkmamasıyla ilgili farklı nedenler var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.