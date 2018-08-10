Samsung Galaxy Note 9'u En İyi Yapan 9 Özellik

Samsung Galaxy Note 9 özellikleri ve fiyatı ile 2018’in en iyi üst seviye akıllı telefonları arasında. Bu blog yazımızda Samsung Note 9 almayı düşünenler için Note 9’un öne çıkan özelliklerinden bahsediyoruz. "Note 9 alınmalı mı?", "Note 8’den Note 9’a geçmek mantıklı mı?" İşte tasarımıyla Note 8’den ayırt edilemeyen, donanımıyla etkileyen Note 9’un 9 güzel özelliği.

Samsung Galaxy Note 9, şu anda sadece Note serisi özelinde değil, Android telefonlar arasında en güçlüsü. Note 9 özellikleri ve tasarım detaylarına ilişkin yorumlarımızı lansmandan hemen sonra Note 9 ön inceleme videosunda sizlerle paylaşmıştık. Tasarım olarak Note 8’e oldukça benzeyen, hatta ön yüzden ayırt edilebilir olmayan Note 9’da tüm değişiklik içte. Note 8’in şikayet edilen tüm yanlarının yeni Note’da giderildiğini görüyoruz. Cihazın ısınması, depolama alanının yetersiz olması, yavaş çalışması, mono hoparlör, parmak izi sensörünün konumu, S-Pen’in işlevsiz butonu, kısaca Samsung Note 8 kullanıcılarının eleştiri yağmuruna tuttuğu her şey Note 9’da çözüldü. Peki, Samsung’un deyimiyle “Yeni süper güçlü Note” Note 9 almaya değer mi? Eski bir Samsung cihazdan Note 9’a geçilmeli mi? Note 9’u en güçlü kılan özellikler neler? Şimdi dilerseniz Note 9’un etkileyici 9 özelliğine bakalım.

Bluetooth S-Pen, Aynı Zamanda Uzaktan Kumanda

Samsung Note serisi rakipsiz kılan özelliğin S-Pen olduğunu biliyoruz. İş kullanıcıları kadar standart kullanıcıların da oldukça işine yarayan S-Pen, Note 9’da çok daha gelişmiş olarak karşımıza çıktı. Note 9 S-Pen’i Bluetooth bağlantısından güç alıyor. Kalemin Bluetooth’lu olmasının pek çok avantajı var. Artık kalemle çok daha fazla şey yapabiliyorsunuz. Üzerindeki tuş artık oyuncak değil, belli başlı işlevleri gerçekleştirmeye yarıyor. Örneğin; sunum yaparken slaytları değiştirme, video izlerken medya oynatıcıyı telefona dokunmadan yönetme gibi kolaylıklar sunuyor yeni S-Pen. 40 saniye şarj ile 30 dakika kullanım süresi veren S-Pen, Bluetooth’lu olduğundan kaybolması veya bozulması durumunda ayrı olarak satın alma şansınız var.

Tüm Gün Kullanılabilen Telefon, Taşınabilir Şarj Cihazlarına Elveda

Samsung, lansmandan önce yayınladığı Note 9 reklam videolarından birinde bataryaya dikkat çekmişti. Note 9’da 4000 mAh kapasite batarya bulunuyor ki; yoğun kullanımda günü rahatlıkla çıkarabilecek bir telefon olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Telefonu güç tasarruf moduna almadan, yoğun kullanımda 1 tam günü rahatlıkla çıkarabilecek bir Note karşımızda. Note 8 kullanıcılarının şikayet ettiği pil sorunu da Note 9’da çözülmüş oldu. Kullanım süresi elbette kullanıcıdan kullanıcıya değişecektir ancak Samsung’un pile ilişkin daha az eleştiri alacağı açık.

Oyun İçin Optimize Edildi, Sıvı Karbon Soğutma Sistemi

Özellikle yaz aylarında kendini gösteren, hissettiren sıcaklık değerleri için Note 9’da ilginç bir çözüm sunuluyor. Note 9’da sıvı soğutma sistemi yer alıyor. Samsung’un telefonlarında ilk kez kullandığı sıvı karbon soğutması, yüksek grafikli mobil oyunları oynarken hissedilen yüksek sıcaklık değerlerini önemli ölçüde düşürecektir. Telefonda fazla oyun oynayan, işlemci gücü gerektiren işler yapan biriyseniz, Note 9’a geçmek için bir sebebiniz var.

512GB Depolama, Daha Fazla Depolama - Daha Az Silme

Note 9, depolama alanıyla da şaşırttı. Cihazın iki versiyonu bulunuyor ve ikisi de ülkemizde satışta olacak. Öncelikli olarak 6GB RAM’li 128GB modeli satılacak. Ardından da 8GB RAM’li 512GB model gelecek. 64GB dahili depolama alanının sınırda kaldığı günümüzde baz modelin 128GB olması sevindirici. Cihazın ayrıca +512GB microSD kart desteği bulunuyor lakin bu en azından ülkemiz için çok bir anlam ifade etmiyor; zira 512GB microSD kartların fiyatları uçuk seviyede.

Akıllı Kamera, Harika Çekimlerin Sırrı

Samsung Note 9’da en büyük gelişmelerden birisi de; akıllanan kamera. S9+’da olduğu gibi çift diyafram, insan gözü gibi çalışan arka kameralar mevcut. Note 9, çektiğinizi algılayıp renk ayarını (kontrast, doygunluk, poz gibi) ona göre ayarlıyor. Günün her anında neyi çekerseniz çekin en iyi fotoğrafı elde ediyorsunuz. Aralarında yemek, portreler, çiçekler, hayvanlar, manzaralar, gökyüzü, gün doğumu ve batımı, gece sahneleri, kuşların da olduğu kulanılabilir 20 mod var.

Flaw Detection, Kötü Fotoğraflara Elveda!

Note 9’un yapay zeka destekli kamerasının bir başka yeteneği de; kusur tespiti (flaw detection) yapabilmesi. Gözlerin kapalı çıkması, elin titremesine bağlı fotoğrafın bulanık çıkması, kirli lens, ters ışık gibi fotoğrafın kalitesini bozan kusurları tespit ederek daha düzgün çekmeniz konusunda sizi uyarıyor. Note 8’de lenslerin kirli olması durumunda gösterilen uyarı mesajının Note 9’da biraz daha geliştirildiğini söyleyebiliriz.

Tek Bir Kabloyla Bilgisayar Deneyimi

Telefonu bir anlamda masaüstü bilgisayara dönüştüren Samsung DeX aksesuarına artık ihtiyacınız yok. Note 9’unuzu masaüstü bilgisayar olarak kullanmak isterseniz tek yapmanız gereken şey; klasik HDMI adaptörü. Ek masrafa girmeden, tek bir kabloyla bilgisayar deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

İkili Kablosuz Hızlı Şarj

Note 9’a özel değil ancak Note 9 aksesuarları arasında olduğundan İkili Kablosuz Hızlı Şarj stantından da bahsetmek gerek. Apple’ın hem iPhone hem de Apple Watch’u aynı anda şarj etmeye imkan veren stantı AirPower’a yanıt niteliğinde tasarlanan bu ürün, telefonunuzu ve akıllı saatinizi aynı anda şarj ediyor. Pedin siyah ve beyaz iki renk seçeneği bulunmakla birlikte Note 9’la birlikte satışa sunuldu.

S-Pen ile Eşleşen, Kontrast Oluşturan Canlı Renkler

Note 9’un bir özelliği değil belki ancak cihazı kılıfsız kullanmayı tercih edecek kullanıcılar için yeni renk seçeneklerinden de bahsedelim. Note 9, lavanta moru, okyanus mavisi ve klasiklerden gece siyahı renkleriyle bizleri karşılıyor. Cihazın okyanus mavisi rengini tercih ederseniz lansman ve tanıtım görsellerinde öne çıkarılan sarı S-Pen’e sahip oluyorsunuz.