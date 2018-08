A Way To Slay, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Son derece dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda düşmanlarınızın üstesinden geliyor ve puanlar kazanıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olan A Way To Slay, kan oranı bir hayli yüksek bir oyundur. Suikastcilerle mücadele ettiğiniz oyunda kendi taktiklerinizi geliştirerek diğer oyuncularla mücadele ediyor ve yüzlerce bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Mücadele gücü bir hayli yüksek olan oyunda farklı silahları kontrol edebiliyorsunuz. Kendi eşsiz stratejinizi de geliştirmeniz gereken oyunda farklı düşmanlarla savaşabiliyorsunuz. Grafik ve ses efektlerinin de kaliteli bir şekilde gözümüze çarptığı oyunda eşsiz bir zaman geçirebiliyorsunuz.Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm A Way To Slay mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

A Way To Slay oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.