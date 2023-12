Free to Play (F2P) Nedir?

Son zamanlarda free to play (F2P) oyunların sayısı epey artıyor. Pek çok şirket kendi markasını oluşturmak ve yıllar boyunca ayakta kalacak bir free to play oyunu yaratmaya çalışıyorlar. Peki free to play nedir? Neden her firma free to play oyun yapmaya çalışıyor? Gelin sizler için anlatalım.

Free to Play Nedir?

Kelime anlamı olarak “oynaması ücretsiz” anlamına gelen bu ibare bedava oyunları tanımlamak için kullanılır. Eğer bir oyunu oynamak için ücret ödemeniz gerekmiyorsa o oyuna free to play denir.

Piyasada pek çok free to play oyun vardır. Free to play oyunlar genellikle çok fazla kişiye ulaştığı için kısa sürede popülerlik elde edebilirler. Fortnite, DotA 2, CS 2, PUBG gibi pek çok oyun ücretsiz olarak oynanabilir yapımlardır.

Tam bu noktada herkesin aklında bir soru beliriyor. Bedava oyunlar nereden, nasıl para kazanıyorlar? Bu soruyu sizler için kısaca cevaplandıralım.

Free to play oyunların en büyük iki gelir kapısı reklamlar ve oyun içi satın alımlardır. Özellikle de mobil oyunlarda çok fazla reklam görüyoruz. Reklamı kapatmak için satılan abonelikler ya da direkt olarak reklamlardan elde edilen kazançlar oyunun en önemli gelir kapılarından bir tanesi.

Oyun içi eşyalar pek çok yapımın ana gelirini oluşturuyor. Bu eşyalar oyuna direkt etki edebilecek eşyalar da olabiliyor, sadece kozmetik amaçlı da olabiliyor.

Free to Play Oyunların Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

Erişilebilirlik

Uzun Ömürlülük

Topluluk

Free to play oyunlar pek çok kişinin oynayabilmesi için tasarlanmıştır. Bu nedenle erişilebilirliği epey yüksektir. İlgili oyun indirme platformlarından birinden dilediğiniz oyunu elde edebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Free to play oyunlar genellikle uzun yıllar boyunca ayakta kalacak şekilde tasarlanır. Eğer bir oyuna kendinizi bağlamak istiyorsanız free to play oyunlar ilginizi çekebilir.

Bu tarz oyunların toplulukları son derece aktiftir. Yüksek kullanıcı sayılarına sahip oldukları için oyunun topluluklarına katılarak oyun deneyiminizi artırabilir, arkadaş edinebilir ve kendinize oyun arkadaşı bulabilirsiniz.

Dezavantajları

Oyun içi satın alımlar

Reklamlar

Veri mahremiyeti

Oyun dengelemesi

Maalesef ki pek çok oyunun ana gelir kalemi oyun içi satın alımlardır. Eğer adil bir şekilde bu sistem oturtulmazsa oyunlar Pay to Win olabiliyor. Bu epey büyük bir dezavantaj.

Mobil platformlardaki reklamlar eğer çok sık ve alakasız ise can sıkabiliyor. Oyun deneyiminizi sürekli sekteye uğratan bu reklamlar ödüllendirici değilse epey sinir bozucudur.

Pek çok free to play oyun sizin verilerinizi alır ve kullanır. Veri toplamak ve bu verileri kullanmak için ücretsiz oyunlar sıklıkla kullanılıyor.

Free to play oyunların bir diğer eksi yönü oyun içi dengelemelerdir. Bu oyunlarda dengeyi sağlamak epey zordur. Yeni eklenen eşyalar, karakterler, bölümler ve daha pek çok şey oyunun dengesini bozabilmektedir. Başlangıcında çok iyi olan oyunlar zaman içerisinde dengesizleşebiliyor ve oyundan bizleri soğutabiliyor.

Free to play nedir sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz free to play oyunlar oynuyor musunuz? Free to play oyunlara karşı bakış açınız nedir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.