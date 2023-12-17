Free to Play (F2P) Nedir?
Bu yazımıza göz atın ve free to play nedir ne değildir hemen öğrenin.
Son zamanlarda free to play (F2P) oyunların sayısı epey artıyor. Pek çok şirket kendi markasını oluşturmak ve yıllar boyunca ayakta kalacak bir free to play oyunu yaratmaya çalışıyorlar. Peki free to play nedir? Neden her firma free to play oyun yapmaya çalışıyor? Gelin sizler için anlatalım.
Free to Play Nedir?
Kelime anlamı olarak “oynaması ücretsiz” anlamına gelen bu ibare bedava oyunları tanımlamak için kullanılır. Eğer bir oyunu oynamak için ücret ödemeniz gerekmiyorsa o oyuna free to play denir.
En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste
Steam Türk Lirasını kaldırıp dolar ile ödeme aldığından beri pek çok kişi ücretsiz oyunlara yönelmek istiyor. Hiçbir ücret ödemeden bizleri uzun saatler boyunca eğlendirebilecek olan bu oyunlara olan ilgi her zamankinden daha fazla gibi gözüküyor.
Piyasada pek çok free to play oyun vardır. Free to play oyunlar genellikle çok fazla kişiye ulaştığı için kısa sürede popülerlik elde edebilirler. Fortnite, DotA 2, CS 2, PUBG gibi pek çok oyun ücretsiz olarak oynanabilir yapımlardır.
Tam bu noktada herkesin aklında bir soru beliriyor. Bedava oyunlar nereden, nasıl para kazanıyorlar? Bu soruyu sizler için kısaca cevaplandıralım.
Free to play oyunların en büyük iki gelir kapısı reklamlar ve oyun içi satın alımlardır. Özellikle de mobil oyunlarda çok fazla reklam görüyoruz. Reklamı kapatmak için satılan abonelikler ya da direkt olarak reklamlardan elde edilen kazançlar oyunun en önemli gelir kapılarından bir tanesi.
En İyi Ücretsiz FPS Oyunları Listesi
Ücretsiz FPS oyunları, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.
Oyun içi eşyalar pek çok yapımın ana gelirini oluşturuyor. Bu eşyalar oyuna direkt etki edebilecek eşyalar da olabiliyor, sadece kozmetik amaçlı da olabiliyor.
Free to Play Oyunların Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları
- Erişilebilirlik
- Uzun Ömürlülük
- Topluluk
Free to play oyunlar pek çok kişinin oynayabilmesi için tasarlanmıştır. Bu nedenle erişilebilirliği epey yüksektir. İlgili oyun indirme platformlarından birinden dilediğiniz oyunu elde edebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
Free to play oyunlar genellikle uzun yıllar boyunca ayakta kalacak şekilde tasarlanır. Eğer bir oyuna kendinizi bağlamak istiyorsanız free to play oyunlar ilginizi çekebilir.
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Eğer Geforce Now aboneliği almayı düşünüyorsanız ve ücretsiz olarak hangi oyunlara erişebileceğini merak ediyorsanız bu listemiz işinize çok yarayacaktır.
Bu tarz oyunların toplulukları son derece aktiftir. Yüksek kullanıcı sayılarına sahip oldukları için oyunun topluluklarına katılarak oyun deneyiminizi artırabilir, arkadaş edinebilir ve kendinize oyun arkadaşı bulabilirsiniz.
Dezavantajları
- Oyun içi satın alımlar
- Reklamlar
- Veri mahremiyeti
- Oyun dengelemesi
Online Oyun Jargonunda Pay to Win Nedir?
Eğer online oyunlarla, özellikle de ücretsiz olanlarla vakit geçiriyorsanız “pay to win” (P2W) ifadesini duymuş olabilirsiniz.
Maalesef ki pek çok oyunun ana gelir kalemi oyun içi satın alımlardır. Eğer adil bir şekilde bu sistem oturtulmazsa oyunlar Pay to Win olabiliyor. Bu epey büyük bir dezavantaj.
Mobil platformlardaki reklamlar eğer çok sık ve alakasız ise can sıkabiliyor. Oyun deneyiminizi sürekli sekteye uğratan bu reklamlar ödüllendirici değilse epey sinir bozucudur.
EA Access ve Origin Access'in Tüm Ücretsiz Oyunları
EA Access ve Origin Access kütüphanelerindeki ücretsiz oyunlar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kullanıcılar için bir liste hazırladık.
Pek çok free to play oyun sizin verilerinizi alır ve kullanır. Veri toplamak ve bu verileri kullanmak için ücretsiz oyunlar sıklıkla kullanılıyor.
Free to play oyunların bir diğer eksi yönü oyun içi dengelemelerdir. Bu oyunlarda dengeyi sağlamak epey zordur. Yeni eklenen eşyalar, karakterler, bölümler ve daha pek çok şey oyunun dengesini bozabilmektedir. Başlangıcında çok iyi olan oyunlar zaman içerisinde dengesizleşebiliyor ve oyundan bizleri soğutabiliyor.
Eski Oyunları Ücretsiz Olarak İndirebileceğiniz 6 Site
Free-to-play (Oynaması ücretsiz) oyunlar genellikle daha fazla kullanıcıya ulaşmak amacıyla kullanılır. Steam’de, tarayıcınızda veya akıllı telefonunuzda ücretsiz olarak oynayabildiğiniz bütün oyunlar, free-to-play olarak tanımlanır.
Free to play nedir sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz free to play oyunlar oynuyor musunuz? Free to play oyunlara karşı bakış açınız nedir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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