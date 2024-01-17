7 Days To Die Sistem Gereksinimleri
7 Days To Die oynamak istiyorsunuz ancak sisteminiz oyunu çalıştırmak için yeterli mi? Bu yazımıza göz atın ve 7 Days To Die sistem gereksinimlerine göz atın.
Yılların eskitemediği zombi oyunu 7 Days To Die günümüzde bile hala aktif oyuncu sayısına sahip yapımlardan biridir. Bir erken erişim oyunu olan ve yıllar içerisinde kendini sürekli geliştirlen bir yapım olan 7 Days To Die 2013 yılında piyasada yerini aldı. Bu yazımızda da sizlere 7 Days To Die sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.
7 Days To Die, 10 yılı aşkın bir süredir oynanıyor. Dolayısıyla 7 Days To Die sistem gereksinimleri hayli düşük. Günümüzde satılan pek çok işlemci ve ekran kartı bu oyunu iyi bir şekilde çalıştırmak için yeterlidir. Eğer 8 GB ve üzeri RAM’e de sahipseniz hiçbir sorun yaşamayacaksınız demektir.
7 Days To Die Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha iyisi (64-bit)
- İşlemci: 2.8 Ghz 4 çekirdekli işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX destekleyen
- İlave Notlar: Dedike sunucu ve istemciyi aynı bilgisayarda çalıştırmak RAM gereksinimlerini iki katına çıkaracaktır. Ayrıca gelecek sürümler daha fazla sabit disk alanı gerektirebilir.
7 Days To Die Hileleri
Zombi vurma oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk oyunlardan biri olan 7 Days To Die aktif oyuncu sayısını hala koruyor. Çok uzun bir süredir erken erişimde olan ve sürekli güncellenen bu oyun ile alakalı en çok merak edilen şeylerden biri de 7 Days To Die hile kodlarıdır.
7 Days To Die Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha iyisi (64-bit)
- İşlemci: 3.2 Ghz 4 çekirdekli işlemci
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: 4 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX destekleyen
- İlave Notlar: Dedike sunucu ve istemciyi aynı bilgisayarda çalıştırmak RAM gereksinimlerini iki katına çıkaracaktır. Ayrıca gelecek sürümler daha fazla sabit disk alanı gerektirebilir.
Yukarıda da göreceğiniz üzere 7 Days To Die sistem gereksinimleri bakımından son derece makul bir oyun. Pek çok sistemde bu oyunu rahatlıkla oynayabileceğinizi düşünüyoruz. Eğer sunucu sahibiyseniz ilave notlar bölümünde yazanları da dikkate almalısınız.
7 Days To Die sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ne zamandan beri 7 Days To Die oynuyorsunuz? 7 Days To Die’ın sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.
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