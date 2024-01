Yılların eskitemediği zombi oyunu 7 Days To Die günümüzde bile hala aktif oyuncu sayısına sahip yapımlardan biridir. Bir erken erişim oyunu olan ve yıllar içerisinde kendini sürekli geliştirlen bir yapım olan 7 Days To Die 2013 yılında piyasada yerini aldı. Bu yazımızda da sizlere 7 Days To Die sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

7 Days To Die, 10 yılı aşkın bir süredir oynanıyor. Dolayısıyla 7 Days To Die sistem gereksinimleri hayli düşük. Günümüzde satılan pek çok işlemci ve ekran kartı bu oyunu iyi bir şekilde çalıştırmak için yeterlidir. Eğer 8 GB ve üzeri RAM’e de sahipseniz hiçbir sorun yaşamayacaksınız demektir.

7 Days To Die Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 ya da daha iyisi (64-bit)

İşlemci : 2.8 Ghz 4 çekirdekli işlemci

Bellek : 8 GB RAM

Ekran Kartı : 2 GB

DirectX : Sürüm 11

Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama : 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı : DirectX destekleyen

İlave Notlar: Dedike sunucu ve istemciyi aynı bilgisayarda çalıştırmak RAM gereksinimlerini iki katına çıkaracaktır. Ayrıca gelecek sürümler daha fazla sabit disk alanı gerektirebilir.

7 Days To Die Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 ya da daha iyisi (64-bit)

İşlemci : 3.2 Ghz 4 çekirdekli işlemci

Bellek : 12 GB RAM

Ekran Kartı : 4 GB

DirectX : Sürüm 11

Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama : 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı : DirectX destekleyen

İlave Notlar: Dedike sunucu ve istemciyi aynı bilgisayarda çalıştırmak RAM gereksinimlerini iki katına çıkaracaktır. Ayrıca gelecek sürümler daha fazla sabit disk alanı gerektirebilir.

Yukarıda da göreceğiniz üzere 7 Days To Die sistem gereksinimleri bakımından son derece makul bir oyun. Pek çok sistemde bu oyunu rahatlıkla oynayabileceğinizi düşünüyoruz. Eğer sunucu sahibiyseniz ilave notlar bölümünde yazanları da dikkate almalısınız.

7 Days To Die sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ne zamandan beri 7 Days To Die oynuyorsunuz? 7 Days To Die'ın sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.